Uno Entre Rios | La Provincia | campaña solidaria

Campaña solidaria para ayudar a una mujer de Concordia que necesita estudios médicos urgentes

Mónica presenta un prediagnóstico de enfermedad autoinmune, aunque aún no cuenta con un diagnóstico definitivo debido a la falta de recursos económicos.

26 de abril 2026 · 18:02hs
Campaña solidaria para ayudar a una mujer de Concordia que necesita estudios médicos urgentes

Campaña solidaria para ayudar a una mujer de Concordia que necesita estudios médicos urgentes

Maru Troncoso impulsa una campaña solidaria para ayudar a su exsuegra, Mónica Beatriz Gómez, una mujer de 68 años oriunda de Concordia que atraviesa un delicado cuadro de salud y necesita reunir fondos para realizarse estudios médicos clave.

En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), Troncoso explicó que Mónica presenta un prediagnóstico de enfermedad autoinmune, que podría ser lupus o artritis reumatoidea, aunque aún no cuenta con un diagnóstico definitivo debido a la falta de recursos económicos.

La sede central de Rowing en crecimiento.

El Rowing celebra su 109º aniversario con una campaña para ayudar

El Gobierno de Entre Ríos informó que suman 125 las empresas que presentaron proyectos para el RINI. 

Entre Ríos: suman 125 las empresas que presentaron proyectos para sumarse al RINI

Según detalló, la mujer tiene una Junta Médica programada para el 30 de abril, instancia en la que debe presentar todos los estudios necesarios para poder acceder al Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que le permitiría recibir atención médica gratuita y avanzar con su trámite jubilatorio. Sin embargo, los costos son elevados y hasta el momento no han logrado reunir el dinero necesario.

LEER MÁS: Una campaña solidaria con calesitas en Paraná que marcó el 2025

“Hace cuatro semanas impulsamos la campaña solidaria, pero no hemos podido alcanzar el monto requerido”, señaló Troncoso. Actualmente lograron reunir $597.000, aunque necesitan al menos 2 millones para cubrir los estudios. Solo uno de ellos, un centellograma, tiene un costo superior al millón de pesos.

La situación se agrava porque Mónica se encuentra con licencia laboral sin goce de sueldo, lo que le impide afrontar los gastos médicos. Además, la demora en la atención en el sistema público de salud y la falta de disponibilidad de ciertos estudios complejizan aún más el panorama.

Troncoso también indicó que el estado de salud de Mónica se deterioró considerablemente desde comienzos de año. “Tiene dolores muy fuertes en todo el cuerpo y está atravesando un cuadro depresivo”, expresó.

Cómo ayudar a Mónica

Para colaborar, se encuentra en marcha una campaña que incluye rifas y donaciones voluntarias. Una de las rifas tiene un valor de $1.000 por número y se sortea el 10 de mayo con tres premios, mientras que otra, más reciente, ofrece 100 números a $10.000 cada uno, con un premio de $100.000.

Quienes deseen ayudar pueden hacerlo a través del alias moni.bea.gomez, correspondiente a una cuenta corriente del Nuevo Banco de Entre Ríos a nombre de Mónica Beatriz Gómez, o comunicarse al teléfono 345-407-7618.

“Cualquier aporte suma. Si 2.000 personas donaran 1.000 pesos, Mónica podría cubrir la base mínima para hacerse los estudios”, concluyó Troncoso.

campaña solidaria Rifa Enfermedad médicos Ayuda
Noticias relacionadas
Rosario Romero llevó la experiencia de Paraná a la Red de Municipios frente al Cambio Climático.

Rosario Romero llevó la experiencia de Paraná a la Red de Municipios frente al Cambio Climático

Crecimiento sectorizado y el desafío de un empleo que no derrama

Crecimiento sectorizado y el desafío de un empleo que no "derrama"

Avanza nueva ley para proteger la fauna y regular la caza en el territorio provincial.

Avanza nueva ley para proteger la fauna y regular la caza en el territorio provincial

La inocuidad de los ovoproductos en el corredor avícola entrerriano potencian las exportaciones.

La inocuidad de los ovoproductos en el corredor avícola entrerriano potencian las exportaciones

Ver comentarios

Lo último

LPF: Universitario goleó y es único líder

LPF: Universitario goleó y es único líder

Esteban Andrada protagonizó una brutal agresión y se somete a una sanción histórica

Esteban Andrada protagonizó una brutal agresión y se somete a una sanción histórica

Independiente Rivadavia aplastó a Gimnasia (M) en el clásico de Mendoza

Independiente Rivadavia aplastó a Gimnasia (M) en el clásico de Mendoza

Ultimo Momento
LPF: Universitario goleó y es único líder

LPF: Universitario goleó y es único líder

Esteban Andrada protagonizó una brutal agresión y se somete a una sanción histórica

Esteban Andrada protagonizó una brutal agresión y se somete a una sanción histórica

Independiente Rivadavia aplastó a Gimnasia (M) en el clásico de Mendoza

Independiente Rivadavia aplastó a Gimnasia (M) en el clásico de Mendoza

Entre Ríos: suman 125 las empresas que presentaron proyectos para sumarse al RINI

Entre Ríos: suman 125 las empresas que presentaron proyectos para sumarse al RINI

Capibaras XV fue más que Cobras Brasil, ganó bien y sigue prendido

Capibaras XV fue más que Cobras Brasil, ganó bien y sigue prendido

Policiales
General Campos: recuperaron ganado denunciado como faltante

General Campos: recuperaron ganado denunciado como faltante

Condenaron a un ingeniero agrónomo por trata laboral y debe pagar $12 millones a la víctima

Condenaron a un ingeniero agrónomo por trata laboral y debe pagar $12 millones a la víctima

Bovril: mataron a balazos a caballos de un intendente entrerriano

Bovril: mataron a balazos a caballos de un intendente entrerriano

Alejandra Etelvina Rodríguez, la mujer más buscada por la Justicia de Entre Ríos

Alejandra Etelvina Rodríguez, la mujer "más buscada" por la Justicia de Entre Ríos

Juicio a Airaldi: testigo reconoció el terreno de una supuesta pista clandestina

Juicio a Airaldi: testigo reconoció el terreno de una supuesta pista clandestina

Ovación
Franco Colapinto hizo vibrar a más de 500 mil personas en Buenos Aires

Franco Colapinto hizo vibrar a más de 500 mil personas en Buenos Aires

Capibaras XV fue más que Cobras Brasil, ganó bien y sigue prendido

Capibaras XV fue más que Cobras Brasil, ganó bien y sigue prendido

LPF: Universitario goleó y es único líder

LPF: Universitario goleó y es único líder

Mariano Werner logró su primera victoria del año

Mariano Werner logró su primera victoria del año

Esteban Andrada protagonizó una brutal agresión y se somete a una sanción histórica

Esteban Andrada protagonizó una brutal agresión y se somete a una sanción histórica

La provincia
Entre Ríos: suman 125 las empresas que presentaron proyectos para sumarse al RINI

Entre Ríos: suman 125 las empresas que presentaron proyectos para sumarse al RINI

Campaña solidaria para ayudar a una mujer de Concordia que necesita estudios médicos urgentes

Campaña solidaria para ayudar a una mujer de Concordia que necesita estudios médicos urgentes

Rosario Romero llevó la experiencia de Paraná a la Red de Municipios frente al Cambio Climático

Rosario Romero llevó la experiencia de Paraná a la Red de Municipios frente al Cambio Climático

Crecimiento sectorizado y el desafío de un empleo que no derrama

Crecimiento sectorizado y el desafío de un empleo que no "derrama"

Avanza nueva ley para proteger la fauna y regular la caza en el territorio provincial

Avanza nueva ley para proteger la fauna y regular la caza en el territorio provincial

Dejanos tu comentario