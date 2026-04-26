Campaña solidaria para ayudar a una mujer de Concordia que necesita estudios médicos urgentes

Mónica presenta un prediagnóstico de enfermedad autoinmune, aunque aún no cuenta con un diagnóstico definitivo debido a la falta de recursos económicos.

Maru Troncoso impulsa una campaña solidaria para ayudar a su exsuegra, Mónica Beatriz Gómez, una mujer de 68 años oriunda de Concordia que atraviesa un delicado cuadro de salud y necesita reunir fondos para realizarse estudios médicos clave.

En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), Troncoso explicó que Mónica presenta un prediagnóstico de enfermedad autoinmune, que podría ser lupus o artritis reumatoidea, aunque aún no cuenta con un diagnóstico definitivo debido a la falta de recursos económicos.

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Según detalló, la mujer tiene una Junta Médica programada para el 30 de abril, instancia en la que debe presentar todos los estudios necesarios para poder acceder al Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que le permitiría recibir atención médica gratuita y avanzar con su trámite jubilatorio. Sin embargo, los costos son elevados y hasta el momento no han logrado reunir el dinero necesario.

“Hace cuatro semanas impulsamos la campaña solidaria, pero no hemos podido alcanzar el monto requerido”, señaló Troncoso. Actualmente lograron reunir $597.000, aunque necesitan al menos 2 millones para cubrir los estudios. Solo uno de ellos, un centellograma, tiene un costo superior al millón de pesos.

La situación se agrava porque Mónica se encuentra con licencia laboral sin goce de sueldo, lo que le impide afrontar los gastos médicos. Además, la demora en la atención en el sistema público de salud y la falta de disponibilidad de ciertos estudios complejizan aún más el panorama.

Troncoso también indicó que el estado de salud de Mónica se deterioró considerablemente desde comienzos de año. “Tiene dolores muy fuertes en todo el cuerpo y está atravesando un cuadro depresivo”, expresó.

Cómo ayudar a Mónica

Para colaborar, se encuentra en marcha una campaña que incluye rifas y donaciones voluntarias. Una de las rifas tiene un valor de $1.000 por número y se sortea el 10 de mayo con tres premios, mientras que otra, más reciente, ofrece 100 números a $10.000 cada uno, con un premio de $100.000.

Quienes deseen ayudar pueden hacerlo a través del alias moni.bea.gomez, correspondiente a una cuenta corriente del Nuevo Banco de Entre Ríos a nombre de Mónica Beatriz Gómez, o comunicarse al teléfono 345-407-7618.

“Cualquier aporte suma. Si 2.000 personas donaran 1.000 pesos, Mónica podría cubrir la base mínima para hacerse los estudios”, concluyó Troncoso.