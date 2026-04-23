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Dieron a conocer los ganadores del concurso de la Biblioteca Popular del Paraná

La Biblioteca Popular del Paraná dio a conocer los resultados de la edición 2025 de su Concurso Literario, que en su convocatoria reunió 2.039 obras

23 de abril 2026 · 15:45hs
Dieron a conocer los ganadores del concurso de la Biblioteca Popular del Paraná

La Biblioteca Popular del Paraná dio a conocer este jueves 23 de abril los resultados de la edición 2025 de su Concurso Literario, que en su 16ª convocatoria reunió 2.039 obras de Argentina y distintos países.

Más de 30 países participaron del concurso literario de la Biblioteca Popular

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Del total, 1.613 trabajos correspondieron a la categoría Adultos, 274 a Adolescentes (14 a 17 años) y 152 a Preadolescentes (10 a 13 años). El certamen volvió a registrar una amplia participación internacional, con envíos desde América y Europa.

El jurado de la categoría Adultos estuvo integrado por Mercedes Bovo, Jimena Fernández y Oscar Londero. En tanto, Mercedes Daneri, Adriana Noemí García y Carina Sione evaluaron las categorías Adolescentes y Preadolescentes.

Los cuentos premiados y las menciones serán publicados en un libro físico bajo el sello de la Biblioteca, que junto a un diploma constituye el reconocimiento principal para los autores.

Cuentos premiados

Adultos

Primer premio: El faro apagado, de Diego Giancarlo Paliza Sánchez (La Plata)

Segundo premio: Caricias de Tarefero, de Julieta María Berbel (Río Ceballos)

Tercer premio: El jardín de Amanda, de Norma Beatriz Castillo (Río Grande)

Adolescentes

Primer premio: Butaca C-9, de Julio César Santamaría Gómez (Perú)

Segundo premio: El sabor del silencio, del mismo autor

Tercer premio: Cero, también de Santamaría Gómez

Preadolescentes

Primer premio: La sonata de los espejos, de Elena Novillo Zelaya (La Plata)

Segundo premio: El jardín de los cuervos, de la misma autora

Tercer premio: La voz de Nayra, de Mariana Fernanda Andrade Lizarazo (Colombia)

El jurado también otorgó menciones de publicación —sin orden de mérito— en las tres categorías. Entre ellas se destacan trabajos de autores de Argentina, Chile, Colombia, Perú y Venezuela. En el segmento preadolescente fueron reconocidas producciones de jóvenes entrerrianos de Paraná y La Clarita.

El fallo completo puede consultarse en el sitio web oficial de la Biblioteca.

Un certamen con proyección internacional

El Concurso Literario Biblioteca Popular del Paraná convoca a la presentación de cuentos breves con temática libre y está organizado en tres franjas etarias. Desde su primera edición en 2010, el certamen sostiene una participación creciente y la publicación anual de una antología con las obras seleccionadas.

A lo largo de sus ediciones, dio lugar a libros como Cien años de comunidad, Puro cuento, Ejercicios de libertad y Las palabras que quedaron, entre otros títulos.

Fundada en 1873, la Biblioteca Popular del Paraná es una asociación civil sin fines de lucro que brinda acceso libre y gratuito a más de 90.000 ejemplares. Su sede fue declarada Monumento Histórico Nacional y mantiene un rol activo como espacio de lectura, formación y encuentro en la comunidad.

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Biblioteca Popular del Paraná concurso Ganadores Paraná
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