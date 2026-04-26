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General Campos: recuperaron ganado denunciado como faltante

Personal policial logró recuperar la totalidad de animales vacunos que habían sido denunciados como faltantes en un establecimiento rural de General Campos

26 de abril 2026 · 12:33hs
General Campos: recuperaron ganado denunciado como faltante

Personal de la Comisaría de General Campos, en colaboración con efectivos de la Brigada de Prevención de Delitos Rurales de San Salvador, logró recuperar la totalidad de los animales vacunos que habían sido denunciados como faltantes hace algunos días.

El operativo se originó a raíz de una denuncia radicada por un productor local, quien alertó sobre la desaparición de un lote de animales, compuesto por ejemplares adultos y crías recién nacidas, desde un establecimiento rural de la zona.

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Rastrillajes

Tras el inicio de las tareas de búsqueda y rastrillaje, el despliegue policial arrojó resultados positivos en dos etapas. En horas de la tarde del sábado, los efectivos lograron localizar a un primer grupo de animales, que se encontraban ocultos entre el monte y la vegetación espesa. Las tareas continuaron durante la mañana de hoy, logrando hallar al resto del ganado en las inmediaciones.

Desde la Jefatura Departamental informaron que se dio intervención inmediata a la Fiscalía en turno, desde donde se dispusieron las actuaciones de rigor para avanzar con la investigación y el reintegro de los animales a su propietario.

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