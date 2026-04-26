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Franco Colapinto hizo vibrar a más de 500 mil personas en Buenos Aires

El Road Show de Franco Colapinto reunió a más de medio millón de personas en las calles porteñas. "Esto me recarga energías para lo que viene", aseguró.

26 de abril 2026 · 17:24hs
Durante dos sesiones

Durante dos sesiones, Colapinto salió a las calles porteñas con el Lotus 2012.

Franco Colapinto cerró una jornada histórica para el deporte argentino: después de 14 años, un auto de Fórmula 1 giró en las calles de Buenos Aires. El joven de 22 años manejó el Lotus E20 de 2012 y la icónica réplica de la Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio, con la que se consagró campeón mundial en 1954 y 1955.

Franco Colapinto
La gente se acercó a conocer a Franco Colapinto.

La gente se acercó a conocer a Franco Colapinto.

En un evento que duró más de seis horas y contó con la participación de más de 500 mil personas a lo largo de todo el circuito callejero en Palermo, el pilarense grabó su nombre en la historia del automovilismo nacional.

El Lotus E20 del año 2012 será la vedette del domingo por las calles de Buenos Aires.

Todo listo para la exhibición de Franco Colapinto este domingo

Gran expectativas por la exhibición que realizará el piloto argentino este próximo domingo. 

El itinerario del Road Show de Franco Colapinto

La fiesta de Franco Colapinto

Con la presencia de múltiples estrellas del país y diferentes shows musicales, Colapinto cerró la actividad en la pista dando una vuelta en un micro descapotable para sentir el calor de los aficionados de cerca. Incluso, corrió cerca de las vallas de seguridad para saludar a la gente durante gran parte del circuito.

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Las tres salidas a pista con los monoplazas duraron cerca de 20 minutos. Su primera aparición en el Lotus E20 se produjo cerca de las 12:55. Más tarde, rodó con la histórica Flecha de Plata de Fangio, donde también utilizó una réplica del casco del Chueco. En su última salida con el vehículo del 2012, Franco exprimió al máximo la experiencia y el auto terminó con los caños de escape en llamas.

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Tras una jornada para el recuerdo, Franco Colapinto deberá afrontar la próxima semana el Gran Premio de Miami por el campeonato oficial de la Fórmula 1.

El último antecedente de un piloto argentino rodando sobre un Fórmula 1 había sido en 2007, cuando José María López giró con el Williams FW29 en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez en 2007 durante los 200 km del TC 2000.

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Qué dijo el piloto argentino

Y, sobre el final, luego de la tercera salida, el piloto argentino le habló al público que se acercó masivamente de todo el país: "Son unos capos, los amo a los argentinos. Son los mejores fans del mundo y está bueno demostrarlo así, porque le estamos mostrando a la Fórmula 1 que nos merecemos volver al calendario y que nos merecemos volver a tener una fecha".

"Lo disfruté un montón, fue un sueño hecho realidad. Estoy muy feliz de haber disfrutado con toda mi gente, la gente que me estuvo bancando hace tanto tiempo", añadió Colapinto en ESPN.

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El piloto de Alpine también contó que hizo por primera vez en su vida trompos o donas: "Primera vez y adentro. La rompimos. El F1 tiene mucha potencia y está bueno hacer trompos, pasa que se acababa muy rápido la goma y no tenía grip".

Y se refirió al fuego que apareció en el Lotus E20 sobre el épico final: "Se quemó, amigo, se quemó. Vuelve a casa, me habían dicho que lo cuidé y traté de cuidarlo, pero al final me calenté un poquito. Lo quemamos al Alpine, lo quemamos, me quedé un preocupado, ahora voy a ver cómo está. Lo apagué porque volaba todo".

Además, Colapinto se mostró feliz por el récord de público en un evento de Fórmula 1: "En un día juntamos 500.000 personas y el récord es de Silverstone en tres días. Rompimos el récord en un solo día".

"Es increíble lo que generó. Me pone muy feliz porque demuestra una vez más lo apasionados que somos los argentinos. Es impresionante, estoy muy agradecido. Es un placer ser argentino y traerles este show a ellos, me quedo sin palabras", añadió.

Franco Colapinto Buenos Aires Fórmula 1
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