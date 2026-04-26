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Entre Ríos: se escapó de un control policial y fue detenido a 200 kilómetros

En Entre Ríos, un hombre se escapó de un control policial, evadió 15 patrulleros y fue detenido a 200 kilómetros del punto de fuga tras una intensa persecución.

26 de abril 2026 · 21:35hs
En rutas de Entre Ríos

En rutas de Entre Ríos, un hombre se escapó de un control policial y fue detenido a 200 kilómetros. 

En Entre Ríos, un conductor se escapó de un control policial, evadió 15 patrulleros y fue detenido a 200 kilómetros del punto de fuga en un episodio que mantuvo en vilo a varias localidades del sur entrerriano durante la tarde de este domingo.

La persecución, que comenzó en Brazo Largo y culminó en Cuchilla Redonda, se convirtió en una de las más extensas y llamativas registradas en la región en los últimos tiempos.

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El suceso en distintas rutas de Entre Ríos

El hecho se inició pasado el mediodía, cuando un automóvil Volkswagen Gol ignoró las indicaciones de detención en un puesto caminero ubicado sobre la ruta nacional 12. Lejos de aminorar la marcha, el conductor aceleró y emprendió la huida, lo que motivó la inmediata reacción de los efectivos policiales que se encontraban en el lugar.

En cuestión de minutos, varios patrulleros de la zona de Brazo Largo comenzaron el seguimiento del vehículo, que avanzaba a alta velocidad en dirección hacia el departamento Gualeguaychú. Según confirmaron fuentes policiales, el despliegue fue creciendo progresivamente, sumando móviles de distintas dependencias en un intento por interceptar al evasor.

A medida que avanzaba la persecución, el conductor tomó decisiones estratégicas para evitar los controles policiales. En lugar de dirigirse hacia Gualeguaychú, donde existen puestos de control en rutas clave como la nacional 14 y la provincial 16, optó por desviar su trayecto hacia Gualeguay, siempre por la traza de la ruta nacional 12.

Durante el recorrido, se incorporaron al operativo móviles de la Policía de Ceibas, ampliando el cerco sobre el vehículo fugitivo. Sin embargo, el automovilista continuó su escape sin disminuir la velocidad, generando una situación de alto riesgo tanto para los efectivos como para otros conductores que transitaban por la zona.

Al llegar al acceso a la ciudad de Gualeguay, el conductor volvió a esquivar otro punto de control y cambió nuevamente de dirección, esta vez hacia la localidad de Larroque. La persecución ya involucraba a cerca de 15 patrulleros, según información de R2820.

El desenlace en Cuchilla Redonda

El tramo final de la persecución tuvo lugar en cercanías de Enrique Carbó, donde una patrulla intentó bloquear el paso del vehículo para evitar que se internara en caminos rurales. Esta maniobra obligó al conductor a continuar su huida hacia el norte, cada vez con menos opciones de escape ante el avance del operativo policial.

Finalmente, en la zona de Cuchilla Redonda, los móviles lograron cerrar completamente el paso del automóvil. Sin posibilidad de continuar, el conductor detuvo su marcha y fue reducido de inmediato por los efectivos, poniendo fin a la intensa persecución que se había extendido por casi dos horas y a lo largo de más de 200 kilómetros.

Entre Ríos Control policial detenido
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