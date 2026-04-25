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Bovril: mataron a balazos a caballos de un intendente entrerriano

El ataque ocurrió en un campo cercano a Bovril, que administra José Gillig, intendente de la localidad. En el ataque murieron al menos cuatro caballos y varios resultaron heridos.

25 de abril 2026 · 22:11hs
En Bovril

En Bovril, mataron a balazos a caballos de un intendente entrerriano. Foto ilustrativa. 

Un violento hecho ocurrió en un establecimiento rural cercano a Bovril, donde mataron a balazos varios caballos vinculados al intendente José Gillig. El hecho está siendo investigado por la Justicia y la Brigada de Delitos Rurales.

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El hecho en Bovril

Según se informó, el episodio fue advertido el viernes, cuando el jefe comunal fue alertado sobre la presencia de animales muertos y heridos en un campo alquilado que él administra, donde se crían vacunos y yeguarizos.

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Al llegar al lugar junto a personal policial, se constató la muerte de al menos cuatro caballos y la presencia de otros cinco animales heridos, dos de los cuales se encontraban en estado crítico.

De acuerdo a los primeros relevamientos, en el campo había entre ocho y nueve paneles de estructuras que presentaban impactos de arma de fuego, lo que reforzó la hipótesis de un ataque intencional.

Los caballos afectados formaban parte de una tropilla utilizada tanto para actividades rurales como para carreras y jineteadas, según se indicó, señala FM Líder.

Tras el hecho, intervino la Brigada de Delitos Rurales junto a personal de la Comisaría 16 de Bovril, que trabajaron en el lugar para recolectar pruebas y avanzar en la investigación.

Gillig, además de ser intendente de Bovril, es productor agropecuario con más de 30 años de experiencia en la cría de caballos. Sobre lo ocurrido, sostuvo que se trató de un hecho “que no es por hambre, sino por maldad”.

Bovril balazos Caballos Intendente
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