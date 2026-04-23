Uno Entre Rios | Escenario | Cocina Entrerriana con Historia

Abren la inscripción para el ciclo Cocina Entrerriana con Historia

El Museo Casa de Gobierno abrió la convocatoria para participar del segundo ciclo Cocina Entrerriana con Historia

23 de abril 2026 · 14:03hs
Abren la inscripción para el ciclo Cocina Entrerriana con Historia

El Museo Casa de Gobierno, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, abrió la convocatoria para participar del segundo ciclo Cocina Entrerriana con Historia, una propuesta que vincula gastronomía, memoria e identidad provincial. La iniciativa se desarrolla junto a La Q Cocina y propone generar espacios de encuentro entre cocineros, productores y público.

Nueva edición de Cocina Entrerriana con Historia con entrada gratuita

La apertura del ciclo será con el encuentro de Cocineras y Cocineros Entrerrianos “Raíz entrerriana. Cocinar desde donde somos”, una instancia pensada para compartir experiencias, analizar el presente de la gastronomía local y construir una mirada colectiva que trascienda el trabajo individual en cocina.

El Kuelgue vuelve al Litoral con un show en Paraná

El Kuelgue vuelve al Litoral con un show en Paraná

entre rios reune mas de 20 editoriales en la feria internacional del libro de buenos aires

Entre Ríos reúne más de 20 editoriales en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

La primera actividad se realizará el lunes 27 de abril, de 16 a 20, en un predio ubicado en calle 1586 S/N de la ciudad de Paraná. La participación será con entrada libre y gratuita, con inscripción previa a través de un formulario online.

La jornada cuenta con el acompañamiento de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, en una articulación que busca fortalecer el desarrollo del sector y poner en valor las tradiciones culinarias entrerrianas desde una perspectiva contemporánea.

LEER MÁS: Entre Ríos reúne más de 20 editoriales en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Cocina Entrerriana con Historia inscripción Gastronomía
Noticias relacionadas
centro experimental de arte contemporaneo de entre rios recibe proyectos para su agenda 2026

Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos recibe proyectos para su agenda 2026

dia mundial del libro: el lugar de la lectura en la vida cotidiana

Día Mundial del Libro: el lugar de la lectura en la vida cotidiana

Más de 50 proyectos distinguidos por el FEICAC

Paraná: entregaron certificados a más de 50 proyectos seleccionados por el FEICAC 2025

conmemoran el legado de pedro scalabrini a 110 anos de su fallecimiento

Conmemoran el legado de Pedro Scalabrini a 110 años de su fallecimiento

Ver comentarios

Lo último

Con equipo alternativo, Boca visita Defensa y Justicia

Con equipo alternativo, Boca visita Defensa y Justicia

APB: Ganó Talleres y se acercó a Ciclista

APB: Ganó Talleres y se acercó a Ciclista

El Kuelgue vuelve al Litoral con un show en Paraná

El Kuelgue vuelve al Litoral con un show en Paraná

Ultimo Momento
Con equipo alternativo, Boca visita Defensa y Justicia

Con equipo alternativo, Boca visita Defensa y Justicia

APB: Ganó Talleres y se acercó a Ciclista

APB: Ganó Talleres y se acercó a Ciclista

El Kuelgue vuelve al Litoral con un show en Paraná

El Kuelgue vuelve al Litoral con un show en Paraná

Abren la inscripción para el ciclo Cocina Entrerriana con Historia

Abren la inscripción para el ciclo Cocina Entrerriana con Historia

Entre Ríos reúne más de 20 editoriales en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Entre Ríos reúne más de 20 editoriales en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Policiales
Arrebataron y arrastraron a una joven en Gualeguay

Arrebataron y arrastraron a una joven en Gualeguay

Concordia: detienen a mujer por supuesto intento de compra de menores

Concordia: detienen a mujer por supuesto intento de compra de menores

Accidente en Ruta 015: un auto volcó y tres personas resultaron heridas

Accidente en Ruta 015: un auto volcó y tres personas resultaron heridas

Muerte de Kathaleya: un jurado popular declaró culpables a los padres

Muerte de Kathaleya: un jurado popular declaró culpables a los padres

Muerte en el motel: imputan por homicidio a la mujer

Muerte en el motel: imputan por homicidio a la mujer

Ovación
Con equipo alternativo, Boca visita Defensa y Justicia

Con equipo alternativo, Boca visita Defensa y Justicia

APB: Ganó Talleres y se acercó a Ciclista

APB: Ganó Talleres y se acercó a Ciclista

Liga Federal: Recreativo derrotó a Quique en un emotivo final

Liga Federal: Recreativo derrotó a Quique en un emotivo final

Copa Túnel Subfluvial: Atlético Paraná rescató un buen punto en Santa Fe

Copa Túnel Subfluvial: Atlético Paraná rescató un buen punto en Santa Fe

Rowing apuesta al básquet 3x3 femenino en Paraná

Rowing apuesta al básquet 3x3 femenino en Paraná

La provincia
Abren la inscripción para el ciclo Cocina Entrerriana con Historia

Abren la inscripción para el ciclo Cocina Entrerriana con Historia

Entre Ríos reúne más de 20 editoriales en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Entre Ríos reúne más de 20 editoriales en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Sectores de discapacidad en Paraná denuncian profundo retroceso en derechos

Sectores de discapacidad en Paraná denuncian "profundo retroceso" en derechos

Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos recibe proyectos para su agenda 2026

Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos recibe proyectos para su agenda 2026

Paraná: multitudinaria marcha contra la reforma previsional impulsada por el Gobierno

Paraná: multitudinaria marcha contra la reforma previsional impulsada por el Gobierno

Dejanos tu comentario