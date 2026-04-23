Abren la inscripción para el ciclo Cocina Entrerriana con Historia

El Museo Casa de Gobierno abrió la convocatoria para participar del segundo ciclo Cocina Entrerriana con Historia

El Museo Casa de Gobierno, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, abrió la convocatoria para participar del segundo ciclo Cocina Entrerriana con Historia, una propuesta que vincula gastronomía, memoria e identidad provincial. La iniciativa se desarrolla junto a La Q Cocina y propone generar espacios de encuentro entre cocineros, productores y público.

La apertura del ciclo será con el encuentro de Cocineras y Cocineros Entrerrianos “Raíz entrerriana. Cocinar desde donde somos”, una instancia pensada para compartir experiencias, analizar el presente de la gastronomía local y construir una mirada colectiva que trascienda el trabajo individual en cocina.

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La primera actividad se realizará el lunes 27 de abril, de 16 a 20, en un predio ubicado en calle 1586 S/N de la ciudad de Paraná. La participación será con entrada libre y gratuita, con inscripción previa a través de un formulario online.

La jornada cuenta con el acompañamiento de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, en una articulación que busca fortalecer el desarrollo del sector y poner en valor las tradiciones culinarias entrerrianas desde una perspectiva contemporánea.