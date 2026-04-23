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El Kuelgue vuelve al Litoral con un show en Paraná

La banda El Kuelgue regresará al Litoral con un show en Paraná. La presentación será el sábado 2 de mayo en Hierlam XL

23 de abril 2026 · 14:12hs
El Kuelgue vuelve al Litoral con un show en Paraná

El Kuelgue vuelve al Litoral con un show en Paraná

La banda El Kuelgue regresará al Litoral con un show en Paraná que marcará el inicio de una nueva etapa para la música en vivo en la ciudad. La presentación será el sábado 2 de mayo en Hierlam XL, en el marco del desembarco de Harlem Shows, que comienza una alianza con el espacio local para desarrollar una programación estable durante el año.

El Kuelgue se presenta en mayo con un show en Hierlam XL

El recital funcionará como punto de partida de este nuevo esquema de trabajo conjunto, que busca fortalecer la cartelera de espectáculos en Entre Ríos y consolidar a Paraná dentro del circuito de giras nacionales. La propuesta apunta a sostener una agenda continua, con artistas de distintos puntos del país y una dinámica que favorezca el encuentro entre el público y la música en vivo.

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La elección de El Kuelgue para esta apertura responde al perfil del ciclo. El grupo liderado por Julián Kartún construyó a lo largo de más de dos décadas una identidad escénica basada en la combinación de música, improvisación y humor, con presentaciones que se sostienen tanto en sus canciones como en el vínculo directo con el público.

Para esta fecha, el repertorio incluirá temas como “Circunvalación”, “Parque Acuático” y “Bossa & People”, junto a composiciones recientes. La banda llega en un momento de fuerte actividad, tras la edición de su álbum en vivo Juegue Kuelgue, registrado en el Movistar Arena.

Formado en 2004 en el barrio porteño de Villa Crespo, el grupo desarrolló una trayectoria que lo llevó por escenarios de Argentina, América Latina y Europa. En 2016 participó como banda invitada en los shows de Paul McCartney en el Estadio Único de La Plata y realizó colaboraciones con artistas como Julieta Venegas y Adrián Dárgelos.

Las entradas se encuentran a la venta a través del sitio oficial de Harlem Shows, con un valor inicial de $65.000 más cargo de servicio. También se ofrece la posibilidad de pago en cuotas mediante plataformas digitales.

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El Kuelgue Paraná Hierlam Show
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