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One Battle After Another ganó como "Mejor Película" en los Premios Oscar 2026

La película de Paul Thomas Anderson se llevó seis reconocimientos y destacó en la noche más importante del espectáculo. Los ganadores más destacados.

16 de marzo 2026 · 08:00hs
One Battle After Another ganó como Mejor Película en los Premios Oscar 2026

La película One Battle After Another (Una batalla tras otra), dirigida por Paul Thomas Anderson, se convirtió en una de las grandes protagonistas de los Premios Óscar 2026, al llevarse seis de las estatuillas más importantes de la noche y cerrar la ceremonia consagrándose como Mejor Película.

El film, que marca la décima producción del reconocido director, logró imponerse en distintas categorías clave y consolidó su lugar como uno de los proyectos más destacados del año en la industria cinematográfica.

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Las categorías ganadoras más destacadas

Uno de los premios más relevantes llegó en la categoría Mejor Dirección, donde Anderson fue anunciado como ganador por los actores Robert Pattinson y Zendaya, quienes próximamente estrenarán la película The Drama. De esta manera, el realizador sumó un nuevo reconocimiento a su carrera dentro de la gala.

La película también fue distinguida en la categoría Mejor Casting, donde se impuso frente a Hamnet, Marty Supreme, The Secret Agent y Sinners. La estatuilla fue recibida por la productora Cassandra Kulukundis, quien subió al escenario para celebrar el trabajo del equipo detrás de la película.

LEER MÁS: Premios Oscar 2025: todos los ganadores de la noche

Otro de los momentos destacados de la noche llegó con el premio a Mejor Actor de Reparto, que quedó en manos de Sean Penn por su actuación en One Battle After Another donde interpreta al coronel Steven J. Lockjaw, un militar poderoso y corrupto que dirige un centro de detención de inmigrantes.

El personaje de Lockjaw ha sido comparado con Greg Bovino, jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Bovino ha liderado operativos migratorios en California que generaron controversia.

Seann Pen

El actor se impuso frente a Benicio del Toro, también nominado por la misma película, Jacob Elordi por Frankenstein, Delroy Lindo por Sinners y Stellan Skarsgård por Sentimental Value.

A su vez, Anderson logró otro reconocimiento personal al ganar el premio a Mejor Guion Adaptado, el galardón resultó significativo, ya que el director lo obtuvo después de haber acumulado 14 nominaciones a lo largo de su carrera, logrando finalmente su primera estatuilla en esta categoría.

El film también se llevó el Oscar a Mejor Montaje, gracias al trabajo del editor Andy Jurgensen, cuya labor fue clave para construir el ritmo narrativo de la película.

Finalmente, la noche culminó con el premio mayor como Mejor Película, que consagró definitivamente a One Battle After Another como la gran ganadora de la ceremonia.

Tras el anuncio, todo el elenco y el equipo de producción subieron al escenario para recibir el el Oscar y celebrar el reconocimiento a una de las producciones más comentadas del año.

Película Premios Oscar
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