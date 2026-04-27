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Manuel Adorni va al Congreso con respaldo de Javier Milei

El Gobierno afronta semana compleja, centrada en el primer informe de Manuel Adorni en Diputados con fuerte apoyo y presencia de Javier Milei

27 de abril 2026 · 11:04hs
El Gobierno afronta semana compleja

El Gobierno afronta semana compleja, centrada en el primer informe de Manuel Adorni en Diputados con fuerte apoyo y presencia de Javier Milei

El Gobierno Nacional se prepara para afrontar una de semana compleja, centrada en el primer informe de Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados el miércoles 29 de abri. Este evento marca el fin del silencio mediático del jefe de Gabinete, quien ha estado bajo la lupa judicial por una investigación de presunto enriquecimiento ilícito.

El desafío legislativo y el respaldo presidencial

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Para asegurar el éxito de la jornada, el presidente Javier Milei confirmó que asistirá al Congreso para seguir la exposición desde el palco presidencial, acompañado por Karina Milei.

La sesión está organizada para comenzar por la mañana, tendrá una duración de seis horas y las preguntas de los legisladores se dividirán en tres tandas. Adorni deberá responder a un volumen masivo de consultas, que superan las 2.200 preguntas provenientes de los diversos bloques de la oposición.

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Estrategia frente a las investigaciones judiciales

El ministro coordinador ha preparado una estructura de defensa dual para su presentación:

  • Un equipo enfocado exclusivamente en la dinámica de la gestión estatal.
  • Un equipo legal para evacuar dudas sobre su causa por enriquecimiento ilícito y otras investigaciones abiertas por la difusión de la criptomoneda $Libra y el presunto desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Desde Balcarce 50, la directiva es evitar confrontaciones ante posibles "chicanas" de la oposición, confiando en que la situación judicial se aclarará oportunamente. A pesar de que aliados como Cristian Ritondo, jefe de bloque del PRO, han calificado la exposición como un “show innecesario”, el oficialismo apuesta a que este sea el paso previo para que Adorni retome sus conferencias de prensa diarias.

Javier Milei Federico Sturzenegger facultades delegadas.jpg

Ajuste fiscal y agenda económica

Más allá del paso por el Congreso, la semana legislativa y política está marcada por el cumplimiento de metas fiscales. El jueves 30 de abril vence el plazo para que los nueve ministerios presenten sus planes de ajuste, los cuales deben contemplar una reducción del 2% en gastos corrientes y del 20% en gastos capitales.

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En paralelo, el presidente Milei mantendrá una agenda de alto perfil que incluye su participación en la Fundación Libertad, el debate "Keynes vs Libertad" en el Palacio Libertad, y el cierre del Congreso Económico Argentino tras presenciar el informe de Adorni.

Manuel Adorni Javier Milei Congreso Cámara de Diputados
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