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Paraná inicia su desafío en La Patagonia

Paraná debutará este lunes en el Argentino de Selecciones Femenino Mayores. La meta será llegar al último día de competencia.

Matías Larraule

Por Matías Larraule

27 de abril 2026 · 07:48hs
Paraná cuenta con plantel con jugadores con experiencia y juveniles que tendrán su bautismo en un Argentino de Selecciones Mayores. 

UNO / Delfina Silva

Paraná cuenta con plantel con jugadores con experiencia y juveniles que tendrán su bautismo en un Argentino de Selecciones Mayores. 

Paraná formará parte del Campeonato Argentino de Selecciones Femenino de Futsal, categoría mayores, que comenzará este lunes y se extenderá hasta el sábado en Comodoro Rivadavia. El certamen contará con la participación de 12 seleccionados de distintos puntos del país, distribuidos en tres zonas.

El combinado de la capital entrerriana integrará la Zona C. Las Gurisas afrontarán la primera fase frente a Formosa, Esquel y Caleta Olivia. La Zona A estará compuesta por Perito Moreno, Corrientes Capital, Mendoza —defensor del título— y Pico Truncado. En tanto, el Grupo B reunirá a Tucumán, Mar Chiquita, Comodoro Rivadavia y Sarmiento.

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Futsal Paraná Seleccion femenino mayor
Ayelén Gillij estará a cargo de la Selección de Paraná por segunda temporada consecutiva.

Ayelén Gillij estará a cargo de la Selección de Paraná por segunda temporada consecutiva.

En la edición 2025, el seleccionado paranaense se subió al podio tras derrotar 1 a 0 a Comodoro Rivadavia en el encuentro por el tercer puesto.

Para esta temporada, Paraná contará con un plantel conformado por jugadoras de experiencia y una camada de juveniles que ya compitieron en el Argentino de Selecciones C20 desarrollado en Rosario durante 2025.

La delegación entrerriana que competirá en Comodoro Rivadavia

Por segundo año consecutivo, Ayelén Gillij estará al frente de la conducción técnica. La Flaca contará con el acompañamiento de Facundo Mena como preparador físico y Nicolás Ortega como entrenador de arqueras.

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Las 15 salonistas que representarán a Paraná en la Patagonia serán Mercedes Aguilar, Yanina Barboza, Ailén Battauz, Sasha Bupo, María Evangelina Cacciabue, Jimena Cejas, Camila Cerrudo, Milagros Chitero, Catalina Eberhardt, Valentina Fontana, Anabel Medrano, Rocío Nichea, Johana Pérez, Valentina Ramos y Paola Velázquez.

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El desafío de Paraná en La Patagonia

“La preparación ha sido todo un desafío porque fue un proceso. Hay muchas bajas importantes, pero también muchas chicas nuevas que son el futuro del futsal femenino de la selección de Paraná”, expresó a Ovación Johana Pérez, una de las arqueras del equipo entrerriano.

La experimentada portera de Club Español también destacó el compromiso del grupo: “Nos hemos preparado muy bien para competir en el Argentino. Tenemos un grupo sólido, estamos entendiendo lo que la DT nos indica y pretende que hagamos dentro de la cancha. Es un proceso corto, no será fácil, pero tenemos fe, esperanza y muchas ganas. Además, acá no negociamos la actitud”, aseguró.

Yanina Barboza también aportará su experiencia en este tipo de competencias. “Este será mi séptimo Nacional”, remarcó la jugadora de Deportivo Máquina, integrante del plantel que conquistó el título en 2022 en San Miguel de Tucumán.

Yani también valoró el recambio generacional del futsal femenino paranaense: “En esta oportunidad encuentro mucho refresco, ya que la mayoría de las chicas son más jóvenes. Tenemos un promedio de edad más bajo que en procesos anteriores. Es muy lindo contar con las más chicas porque son el futuro. El día de mañana serán ellas quienes conformen la selección. Está bueno darles esa posibilidad porque se la han ganado y han demostrado estar a la altura de vestir esta camiseta en mayores”.

El semillero del futsal paranaense

Camila Cerrudo y Valentina Ramos serán dos de las jóvenes que vivirán su primera experiencia en la selección mayor. “Estoy un poco nerviosa, pero muy feliz por el grupo, por la integración y emocionada por todo lo que implica formar parte de la selección”, señaló Cami, una de las promesas del plantel.

Por su parte, Valentina destacó la contención del grupo: “Las más grandes nos enseñan muchísimo. La unión que tiene este plantel es increíble. Como somos las más chicas, pensábamos que la adaptación podía costarnos, pero desde el primer día nos hicieron sentir parte. Eso se lo vamos a agradecer siempre”.

Por último, el plantel dejó en claro cuál es el objetivo en suelo patagónico. “Paraná siempre se mantuvo en lo más alto y la idea es sostener esa tendencia, respetando nuestra base. A partir de ahí iremos mejorando partido a partido y encontrando el camino. Si llegamos al último día de competencia, mucho mejor. Seremos felices si regresamos con una medalla”, concluyó Yanina Barboza.

Paraná Argentino de Selecciones Futsal Comodoro Rivadavia
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