Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: suman 125 las empresas que presentaron proyectos para sumarse al RINI

El Gobierno de Entre Ríos informó que ya son 125 las empresas que presentaron proyectos para sumarse al Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI).

26 de abril 2026 · 18:42hs
El Gobierno de Entre Ríos informó que suman 125 las empresas que presentaron proyectos para el RINI. 

El Gobierno de Entre Ríos informó que suman 125 las empresas que presentaron proyectos para el RINI. 

Desde que el Gobierno de Entre Ríos implementó el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), 125 empresas presentaron sus proyectos, con cifras de inversión que superan los 208 millones de dólares. El dato revela el interés del sector productivo por sumar herramientas que promuevan la consolidación de las cadenas de valor.

LEER MÁS: La Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) brindó su apoyo al RINI

Los datos en Entre Ríos

La información fue aportada desde el Ministerio de Desarrollo Económico y surge de un estudio realizado por la Secretaría de Industria. Cabe señalar que la implementación del RINI del gobierno entrerriano aporta a la generación de condiciones seguras para 1.700 nuevos empleos privados genuinos en la provincia.

Crecimiento sectorizado y el desafío de un empleo que no derrama

Crecimiento sectorizado y el desafío de un empleo que no "derrama"

condenaron a un ingeniero agronomo por trata laboral y debe pagar $12 millones a la victima

Condenaron a un ingeniero agrónomo por trata laboral y debe pagar $12 millones a la víctima

Al poner en contexto el impacto, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, señaló que esto forma parte de una política pública, en la cual “el gobernador Rogelio Frigerio dijo claramente que el RINI está relacionado en forma directa a esta nueva forma de trabajo en donde el Estado pone foco en generar condiciones para que haya desarrollo, inversión y empleo privado”.

En tanto, el secretario de Industria, Catriel Tonutti, afirmó que “los empresarios entendieron los beneficios del RINI y eligieron invertir en la provincia. Cada proyecto genera nuevos puestos de trabajo privado y esa es nuestra prioridad y el desafío por el cual trabajamos a diario”.

Otros números para tener en cuenta

En cuanto a la distribución por rubros, los proyectos de inversión incluyen transporte, industria, salud, turismo, economía circular, neutralidad de huella de carbono, fibra óptica; y cría de aves y cerdos.

Territorialmente, el departamento Paraná concentra el 37,9% de las inversiones propuestas; y le siguen Gualeguaychú, con el 18,8%; Gualeguay (11,9%); Federación (11,5%); Diamante (10,3%); Colón (7,7%); y el resto en La Paz.

En el sector privado ponen en valor el rol de la herramienta provincial. Desde Gualeguay, el director de la empresa Internet Services, Patricio Seoane, subrayó en su momento, que “la aprobación del RINI fue, sin dudas, un empujón fuerte, dado que íbamos a empezar en un sector de la ciudad y gracias a los beneficios fiscales decidimos extendernos a toda la localidad”.

Entre Ríos Empresas RINI
Noticias relacionadas
Alejandra Etelvina Rodríguez, la mujer más buscada por la Justicia de Entre Ríos

Alejandra Etelvina Rodríguez, la mujer "más buscada" por la Justicia de Entre Ríos

Planta de hidrógeno verde de Hif Global en Punta Arenas, Chile

Planta de hidrógeno en Paysandú: la causa ya tiene perito biólogo designado y se exigió información a la CARU

el transporte escolar rural en entre rios, al borde del colapso

El transporte escolar rural en Entre Ríos, al borde del colapso

poder judicial: desde 2021 se registraron 23 denuncias de violencia

Poder Judicial: desde 2021 se registraron 23 denuncias de violencia

Ver comentarios

Lo último

LPF: Universitario goleó y es único líder

LPF: Universitario goleó y es único líder

Esteban Andrada protagonizó una brutal agresión y se somete a una sanción histórica

Esteban Andrada protagonizó una brutal agresión y se somete a una sanción histórica

Independiente Rivadavia aplastó a Gimnasia (M) en el clásico de Mendoza

Independiente Rivadavia aplastó a Gimnasia (M) en el clásico de Mendoza

Ultimo Momento
LPF: Universitario goleó y es único líder

LPF: Universitario goleó y es único líder

Esteban Andrada protagonizó una brutal agresión y se somete a una sanción histórica

Esteban Andrada protagonizó una brutal agresión y se somete a una sanción histórica

Independiente Rivadavia aplastó a Gimnasia (M) en el clásico de Mendoza

Independiente Rivadavia aplastó a Gimnasia (M) en el clásico de Mendoza

Entre Ríos: suman 125 las empresas que presentaron proyectos para sumarse al RINI

Entre Ríos: suman 125 las empresas que presentaron proyectos para sumarse al RINI

Capibaras XV fue más que Cobras Brasil, ganó bien y sigue prendido

Capibaras XV fue más que Cobras Brasil, ganó bien y sigue prendido

Policiales
General Campos: recuperaron ganado denunciado como faltante

General Campos: recuperaron ganado denunciado como faltante

Condenaron a un ingeniero agrónomo por trata laboral y debe pagar $12 millones a la víctima

Condenaron a un ingeniero agrónomo por trata laboral y debe pagar $12 millones a la víctima

Bovril: mataron a balazos a caballos de un intendente entrerriano

Bovril: mataron a balazos a caballos de un intendente entrerriano

Alejandra Etelvina Rodríguez, la mujer más buscada por la Justicia de Entre Ríos

Alejandra Etelvina Rodríguez, la mujer "más buscada" por la Justicia de Entre Ríos

Juicio a Airaldi: testigo reconoció el terreno de una supuesta pista clandestina

Juicio a Airaldi: testigo reconoció el terreno de una supuesta pista clandestina

Ovación
Franco Colapinto hizo vibrar a más de 500 mil personas en Buenos Aires

Franco Colapinto hizo vibrar a más de 500 mil personas en Buenos Aires

Capibaras XV fue más que Cobras Brasil, ganó bien y sigue prendido

Capibaras XV fue más que Cobras Brasil, ganó bien y sigue prendido

LPF: Universitario goleó y es único líder

LPF: Universitario goleó y es único líder

Mariano Werner logró su primera victoria del año

Mariano Werner logró su primera victoria del año

Esteban Andrada protagonizó una brutal agresión y se somete a una sanción histórica

Esteban Andrada protagonizó una brutal agresión y se somete a una sanción histórica

La provincia
Entre Ríos: suman 125 las empresas que presentaron proyectos para sumarse al RINI

Entre Ríos: suman 125 las empresas que presentaron proyectos para sumarse al RINI

Campaña solidaria para ayudar a una mujer de Concordia que necesita estudios médicos urgentes

Campaña solidaria para ayudar a una mujer de Concordia que necesita estudios médicos urgentes

Rosario Romero llevó la experiencia de Paraná a la Red de Municipios frente al Cambio Climático

Rosario Romero llevó la experiencia de Paraná a la Red de Municipios frente al Cambio Climático

Crecimiento sectorizado y el desafío de un empleo que no derrama

Crecimiento sectorizado y el desafío de un empleo que no "derrama"

Avanza nueva ley para proteger la fauna y regular la caza en el territorio provincial

Avanza nueva ley para proteger la fauna y regular la caza en el territorio provincial

Dejanos tu comentario