Entre Ríos: suman 125 las empresas que presentaron proyectos para sumarse al RINI

El Gobierno de Entre Ríos informó que ya son 125 las empresas que presentaron proyectos para sumarse al Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI).

El Gobierno de Entre Ríos informó que suman 125 las empresas que presentaron proyectos para el RINI.

Desde que el Gobierno de Entre Ríos implementó el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), 125 empresas presentaron sus proyectos, con cifras de inversión que superan los 208 millones de dólares. El dato revela el interés del sector productivo por sumar herramientas que promuevan la consolidación de las cadenas de valor.

La información fue aportada desde el Ministerio de Desarrollo Económico y surge de un estudio realizado por la Secretaría de Industria. Cabe señalar que la implementación del RINI del gobierno entrerriano aporta a la generación de condiciones seguras para 1.700 nuevos empleos privados genuinos en la provincia.

Al poner en contexto el impacto, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, señaló que esto forma parte de una política pública, en la cual “el gobernador Rogelio Frigerio dijo claramente que el RINI está relacionado en forma directa a esta nueva forma de trabajo en donde el Estado pone foco en generar condiciones para que haya desarrollo, inversión y empleo privado”.

En tanto, el secretario de Industria, Catriel Tonutti, afirmó que “los empresarios entendieron los beneficios del RINI y eligieron invertir en la provincia. Cada proyecto genera nuevos puestos de trabajo privado y esa es nuestra prioridad y el desafío por el cual trabajamos a diario”.

Otros números para tener en cuenta

En cuanto a la distribución por rubros, los proyectos de inversión incluyen transporte, industria, salud, turismo, economía circular, neutralidad de huella de carbono, fibra óptica; y cría de aves y cerdos.

Territorialmente, el departamento Paraná concentra el 37,9% de las inversiones propuestas; y le siguen Gualeguaychú, con el 18,8%; Gualeguay (11,9%); Federación (11,5%); Diamante (10,3%); Colón (7,7%); y el resto en La Paz.

En el sector privado ponen en valor el rol de la herramienta provincial. Desde Gualeguay, el director de la empresa Internet Services, Patricio Seoane, subrayó en su momento, que “la aprobación del RINI fue, sin dudas, un empujón fuerte, dado que íbamos a empezar en un sector de la ciudad y gracias a los beneficios fiscales decidimos extendernos a toda la localidad”.