Entre Ríos reúne más de 20 editoriales en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Entre Ríos participa de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con un stand propio que reúne a más de 30 autores y 20 editoriales de la provincia

Entre Ríos participa de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con un stand propio que reúne a más de 30 autores y 20 editoriales de la provincia. La edición 2026 comenzó este 23 de abril y se desarrollará hasta el 11 de mayo en el predio de La Rural, en la ciudad de Buenos Aires.

La presencia entrerriana forma parte de una iniciativa del Gobierno provincial y propone una agenda sostenida de actividades. Todos los días habrá presentaciones y lecturas en el stand ubicado en el Pabellón Ocre N°3017. La programación reúne a escritores seleccionados a partir de una convocatoria abierta y federal, con el objetivo de dar visibilidad a la producción literaria de distintos puntos de la provincia.

Uno de los momentos centrales será el Día de Entre Ríos, previsto para el 6 de mayo a las 20.30 en la Sala Julio Cortázar. Allí se presentarán Horizonte de sucesos, novela de Mariana Bolzán —ganadora del Premio Fray Mocho—, y Perros de la lluvia, de Ricardo Romero, editado por Azogue Libros.

El stand también funcionará como espacio de exhibición y circulación para el catálogo de editoriales entrerrianas. Participan la Editorial de Entre Ríos junto a sellos de distintas localidades: Vaina Libros (Chajarí), Canto Rodado (Gualeguaychú), Nutrias, El Equipo Azul, Camalote, EDUNER, Drakkar, Ediciones Mitocondria, Palo Santo, Azogue Libros, La Ventana Ediciones, Editorial Municipal, Los libros de Elián y Montaña, entre otras.

La grilla completa de autores y actividades puede consultarse en el siguiente enlace: Grilla completa de autores.