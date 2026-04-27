Uno Entre Rios | Ovación | Recreativo

Liga Federal: Recreativo pierde un ajustado partido ante Rivadavia Juniors

Rivadavia Juniors superó a Recreativo 86 a 81 por la Zona A de la Conferencia Litoral. El juego se definió en tiempo suplementario.

27 de abril 2026 · 09:58hs
Recreativo dio pelea ante el líder Rivadavia Juniors de Santa Fe

Prensa Rivadavia

Recreativo dio pelea ante el líder Rivadavia Juniors de Santa Fe

Recreativo perdió en su visita a Rivadavia Juniors de Santa Fe por 86 a 81 en un encuentro disputado en el estadio Exequiel Cerati en el marco de la Liga Federal de Básquet, Zona A de la Conferencia Litoral. El juego se definió en tiempo suplementario.

Sebastián Correnti fue la gran figura del Rojo, con 29 puntos. En el local también sobresalió Mauro Natta, con 18 anotaciones y 26 de valoración. Por su parte, Francisco Frávega fue el máximo goleador del Bochas y del cotejo con 33 tantos y 30 de valoración.

liga federal: recreativo derroto a quique en un emotivo final

Liga Federal: Recreativo derrotó a Quique en un emotivo final

El álbum del Mundial 2026 ya está a la venta: cuánto cuesta y qué trae.

El álbum del Mundial 2026 ya está a la venta: cuánto cuesta y qué trae

Recreativo dio pelea en Santa Fe

Con Francisco Fravega picante (15 puntos) y una alta eficacia a distancia (4/5 en triples), la visita se llevó un segmento inicial de algo goleo (32-23). Ya en el segundo parcial, el Bochas sacó la máxima (41-23) a los 3′, con notable efectividad (14/20 en tiros de campo). Por el Rojo reaccionó con la energía de los jóvenes y se fue a camarines abajo apenas 43-40.

Nota relacionada: La Armonía de Colón edificó un triunfo crucial frente a Quique por la Liga Federal

La segunda etapa fue pareja, siempre con la visita al frente, hasta que Cabre (primeros puntos) lo empató 72 a 72 cuando restaba 7 segundos para el final, con un corte al aro y en la respuesta, los dirigidos por Oscar Heis no tuvieron tiro por lo que el duelo se fue al suplementario.

En la prórroga Correnti siguió edificando una actuación estupenda pero Cabre con un triplazo al filo de los 24” en una de las últimas posesiones decretó el éxito del puntero de la zona A en la Conferencia Litoral.

Posiciones de la Zona A de la Conferencia Litoral de la Liga Federal de Básquet

Rivadavia 15 (7-1)

Urquiza 12 (5-2)

La Armonía 12 (4-4)

Recreativo 11 (3-5)

Sionista 11 (4-3)

Quique 10 (2-6)

Gimnasia 9 (2-5)

Recreativo Liga Federal Rivadavia Juniors
Noticias relacionadas
¿cuando juega patronato la proxima fecha de la primera nacional?

¿Cuándo juega Patronato la próxima fecha de la Primera Nacional?

la union de colon avanzo a cuartos de final de la liga argentina

La Unión de Colón avanzó a cuartos de final de la Liga Argentina

Paraná cuenta con plantel con jugadores con experiencia y juveniles que tendrán su bautismo en un Argentino de Selecciones Mayores. 

Paraná inicia su desafío en La Patagonia

Atlético Tucumán y Banfield ya eliminados

Sin chances de clasificar a los playoffs, Atlético Tucumán y Banfield empataron

Ver comentarios

Lo último

El álbum del Mundial 2026 ya está a la venta: cuánto cuesta y qué trae

El álbum del Mundial 2026 ya está a la venta: cuánto cuesta y qué trae

Industrias y pymes perdieron 80.000 empleos desde 2023

Industrias y pymes perdieron 80.000 empleos desde 2023

Manuel Adorni va al Congreso con respaldo de Milei

Manuel Adorni va al Congreso con respaldo de Milei

Ultimo Momento
El álbum del Mundial 2026 ya está a la venta: cuánto cuesta y qué trae

El álbum del Mundial 2026 ya está a la venta: cuánto cuesta y qué trae

Industrias y pymes perdieron 80.000 empleos desde 2023

Industrias y pymes perdieron 80.000 empleos desde 2023

Manuel Adorni va al Congreso con respaldo de Milei

Manuel Adorni va al Congreso con respaldo de Milei

¿Cuándo juega Patronato la próxima fecha de la Primera Nacional?

¿Cuándo juega Patronato la próxima fecha de la Primera Nacional?

Gervasio Larrivey, de Gualeguaychú, se llevó el Martín Fierro al Mejor Maquillaje

Gervasio Larrivey, de Gualeguaychú, se llevó el Martín Fierro al Mejor Maquillaje

Policiales
Entre Ríos: se escapó de un control policial y fue detenido a 200 kilómetros

Entre Ríos: se escapó de un control policial y fue detenido a 200 kilómetros

General Campos: recuperaron ganado denunciado como faltante

General Campos: recuperaron ganado denunciado como faltante

Condenaron a un ingeniero agrónomo por trata laboral y debe pagar $12 millones a la víctima

Condenaron a un ingeniero agrónomo por trata laboral y debe pagar $12 millones a la víctima

Bovril: mataron a balazos a caballos de un intendente entrerriano

Bovril: mataron a balazos a caballos de un intendente entrerriano

Alejandra Etelvina Rodríguez, la mujer más buscada por la Justicia de Entre Ríos

Alejandra Etelvina Rodríguez, la mujer "más buscada" por la Justicia de Entre Ríos

Ovación
Liga Federal: Recreativo pierde un ajustado partido ante Rivadavia Juniors

Liga Federal: Recreativo pierde un ajustado partido ante Rivadavia Juniors

La Unión de Colón avanzó a cuartos de final de la Liga Argentina

La Unión de Colón avanzó a cuartos de final de la Liga Argentina

Paraná inicia su desafío en La Patagonia

Paraná inicia su desafío en La Patagonia

Franco Colapinto hizo vibrar a más de 500 mil personas en Buenos Aires

Franco Colapinto hizo vibrar a más de 500 mil personas en Buenos Aires

Capibaras XV fue más que Cobras Brasil, ganó bien y sigue prendido

Capibaras XV fue más que Cobras Brasil, ganó bien y sigue prendido

La provincia
Con 255 toneladas, Entre Ríos se posiciona como líder nacional en miel orgánica

Con 255 toneladas, Entre Ríos se posiciona como líder nacional en miel orgánica

Cannabis en Argentina: avances y nuevos desafíos a casi una década de la ley

Cannabis en Argentina: avances y nuevos desafíos a casi una década de la ley

Se jugó una nueva fecha del Torneo Apertura de Paraná Campaña

Se jugó una nueva fecha del Torneo Apertura de Paraná Campaña

Entre Ríos: suman 125 las empresas que presentaron proyectos para sumarse al RINI

Entre Ríos: suman 125 las empresas que presentaron proyectos para sumarse al RINI

Campaña solidaria para ayudar a una mujer de Concordia que necesita estudios médicos urgentes

Campaña solidaria para ayudar a una mujer de Concordia que necesita estudios médicos urgentes

Dejanos tu comentario