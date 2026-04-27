Liga Federal: Recreativo pierde un ajustado partido ante Rivadavia Juniors

Rivadavia Juniors superó a Recreativo 86 a 81 por la Zona A de la Conferencia Litoral. El juego se definió en tiempo suplementario.

Recreativo perdió en su visita a Rivadavia Juniors de Santa Fe por 86 a 81 en un encuentro disputado en el estadio Exequiel Cerati en el marco de la Liga Federal de Básquet, Zona A de la Conferencia Litoral. El juego se definió en tiempo suplementario.

Sebastián Correnti fue la gran figura del Rojo, con 29 puntos. En el local también sobresalió Mauro Natta, con 18 anotaciones y 26 de valoración. Por su parte, Francisco Frávega fue el máximo goleador del Bochas y del cotejo con 33 tantos y 30 de valoración.

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Recreativo dio pelea en Santa Fe

Con Francisco Fravega picante (15 puntos) y una alta eficacia a distancia (4/5 en triples), la visita se llevó un segmento inicial de algo goleo (32-23). Ya en el segundo parcial, el Bochas sacó la máxima (41-23) a los 3′, con notable efectividad (14/20 en tiros de campo). Por el Rojo reaccionó con la energía de los jóvenes y se fue a camarines abajo apenas 43-40.

La segunda etapa fue pareja, siempre con la visita al frente, hasta que Cabre (primeros puntos) lo empató 72 a 72 cuando restaba 7 segundos para el final, con un corte al aro y en la respuesta, los dirigidos por Oscar Heis no tuvieron tiro por lo que el duelo se fue al suplementario.

En la prórroga Correnti siguió edificando una actuación estupenda pero Cabre con un triplazo al filo de los 24” en una de las últimas posesiones decretó el éxito del puntero de la zona A en la Conferencia Litoral.

Posiciones de la Zona A de la Conferencia Litoral de la Liga Federal de Básquet

Rivadavia 15 (7-1)

Urquiza 12 (5-2)

La Armonía 12 (4-4)

Recreativo 11 (3-5)

Sionista 11 (4-3)

Quique 10 (2-6)

Gimnasia 9 (2-5)