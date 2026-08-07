El universo de Zambayonny llega a Paraná con historias y canciones

El cantautor y escritor se presentará el viernes 14 de agosto y en diálogo con UNO, adelantó detalles de un espectáculo acústico

El universo de Zambayonny , ese donde conviven canciones, historias, humor y reflexiones sobre la vida cotidiana, llegará a Paraná con una propuesta cercana y despojada. El reconocido cantautor y escritor se presentará el viernes 14 de agosto a las 21 horas en Yamandú Audio Club, en el marco de una gira acústica que recorre distintas ciudades del país y el exterior.

Con más de dos décadas de trayectoria, Zambayonny se convirtió en una de las voces más singulares de la canción de autor argentina. Su obra transita el amor, los vínculos, el desencanto y las contradicciones humanas con una mirada cargada de sensibilidad e ironía, construyendo canciones que también dialogan con la literatura y la narrativa.

Zambayonny vuelve a Paraná con un espectáculo donde la música y la palabra son protagonistas

En diálogo con UNO, el artista contó que este espectáculo forma parte de una gira que lo llevó por distintas ciudades argentinas y también por escenarios de Chile y Uruguay. “Es una gira acústica donde la gente la pasa bárbaro, repasamos canciones de todos nuestros discos desde los comienzos hasta el último, cuento anécdotas, hay monólogos y muchos climas”, explicó.

El formato propone un encuentro diferente al de un recital tradicional. Con su guitarra como protagonista, Zambayonny combina canciones, relatos y momentos de humor para generar una conexión más directa con quienes asisten al show.

“Desde el comienzo yo empecé a tocar en un café-concert, con la gente cercana al escenario, y entonces a mí me resulta muy cómodo, muy lindo. A la gente también le gusta”, recordó sobre sus primeros pasos y sobre una dinámica que todavía forma parte de sus presentaciones acústicas.

A lo largo de su carrera, Zambayonny construyó un estilo donde el humor aparece como una herramienta para observar la realidad, aunque, según explicó, su búsqueda va más allá de provocar una risa inmediata.

“Intento que sean canciones cercanas a cómo uno habla, no tanto la carcajada. Busco que tengan una observación, que tengan historias, pero escritas desde un lado cercano a cómo uno conversa con los amigos”, señaló. Para el artista, esa cercanía permite que las canciones encuentren nuevos sentidos con el paso del tiempo. “Que la vuelvas a escuchar y encuentres otra reflexión, una frase escondida, una cita literaria o una referencia escondida. Eso es lo que busco con cada disco nuevo, con cada canción también”, expresó.

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Durante el show en Paraná, el público podrá recorrer distintas etapas de su carrera. El repertorio incluirá canciones elegidas a partir de sus propios gustos, pero también teniendo en cuenta los pedidos de quienes lo siguen. “Uso la carta también, donde la gente vota canciones. Eso me sirvió bastante para orientar el repertorio”, contó.

El espectáculo tendrá una duración aproximada de una hora y media y combinará momentos emotivos, canciones más tranquilas y un cierre festivo con varios temas enlazados.

Zambayonny destacó la alegría de volver a presentarse en la ciudad y reencontrarse con el público entrerriano. “Hace mucho tiempo que no voy. Fui varias veces, me encanta ir, tengo amigos. Cada vez que voy me invitan a quedarme a comer asados y a pasear, así que es un placer volver a Paraná”, expresó.

La invitación está abierta para compartir una noche donde las canciones, la palabra y el humor serán parte de un mismo encuentro. “Los invito porque va a ser una fiesta”, aseguró el músico.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Gradatickets y en Flamingo Bar.