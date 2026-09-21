El Gobierno y los gremios docentes retoman este martes la paritaria

La reunión entre el Gobierno y los gremios será a las 15 y contará con representantes de Agmer, AMET, Sadop y UDA para continuar las negociaciones salariales.

El Gobierno de Entre Ríos y los gremios docentes volverán a reunirse este martes, en el marco de la paritaria del sector. El encuentro está previsto para las 15 en la Secretaría de Trabajo, donde se retomará el diálogo entre las autoridades provinciales y las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores de la educación.