El Gobierno de Entre Ríos y los gremios docentes volverán a reunirse este martes, en el marco de la paritaria del sector. El encuentro está previsto para las 15 en la Secretaría de Trabajo, donde se retomará el diálogo entre las autoridades provinciales y las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores de la educación.
El Gobierno y los gremios docentes retoman este martes la paritaria
La reunión entre el Gobierno y los gremios será a las 15 y contará con representantes de Agmer, AMET, Sadop y UDA para continuar las negociaciones salariales.
21 de septiembre 2026 · 22:23hs
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La convocatoria del Gobierno
A la reunión fueron convocados representantes de la Asociación del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA).
La convocatoria constituye una nueva instancia dentro de las negociaciones entre el Gobierno provincial y las entidades gremiales docentes.