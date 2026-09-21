La Municipalidad de Paraná superó los 500 expedientes en una semana y continúan los trabajos en el Acceso Sureste, Las Viejas y el Parque Solar.

La Municipalidad de Paraná avanza con trámites digitales y obras estratégicas con fondos propios.

La Municipalidad de Paraná avanza con un proceso de modernización administrativa y con distintas obras de infraestructura financiadas con recursos propios. Los principales proyectos fueron analizados durante la reunión de Gabinete que encabezó la intendenta Rosario Romero en Casa de la Costa.

Uno de los ejes del encuentro fue la implementación de la Tramitación Digital Inteligente (TDI), que a una semana de su puesta en funcionamiento ya permitió gestionar más de 500 expedientes y trámites.

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El coordinador de Innovación Pública y Transformación Digital, Emanuel Orzuza, destacó que desde el 9 de septiembre se concretaron más de 500 gestiones digitales. Según explicó, la herramienta permite reducir los tiempos de atención, consultar el estado de los expedientes y realizar trámites sin necesidad de trasladarse entre distintas dependencias.

El sistema incorpora mecanismos de trazabilidad y busca simplificar el vínculo entre los vecinos y la administración municipal. Además, se habilitó un punto de autogestión y atención en la Mesa General de Entradas del edificio de Urquiza y Corrientes, destinado a quienes necesiten asistencia.

La plataforma fue desarrollada por equipos municipales y forma parte del proceso de despapelización de la administración. La reducción del uso de papel y del traslado de documentación entre oficinas apunta también a disminuir el impacto ambiental.

La Municipalidad de Paraná avanza en el Acceso Sureste

Durante la reunión se repasó también la marcha de obras ejecutadas con fondos municipales, entre ellas el nuevo Acceso Sureste. El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó que el proyecto busca mejorar la circulación del tránsito pesado y generar una avenida que permita vincular distintos sectores de la ciudad y absorber parte del flujo vehicular.

Las gestiones realizadas ante Vialidad Nacional permitieron que el Municipio asumiera la continuidad de los trabajos luego de la interrupción del financiamiento nacional.

Entre las intervenciones se encuentra la recuperación de la conexión de calle Bordón, que había quedado interrumpida por el terraplén. En ese sector se construyó un paso peatonal de cuatro metros de ancho por tres metros de alto, que atraviesa unos 40 metros de la traza y permitirá recuperar la circulación para peatones y ciclistas.

Saneamiento y recuperación urbana

Otro de los proyectos analizados fue la sistematización del arroyo Las Viejas, que contempla una intervención integral de saneamiento y recuperación del entorno.

Hasta el momento se ejecutaron más de 1.600 metros de redes cloacales y de agua, con lo que se eliminaron descargas que confluían en el arroyo y se mejoraron las condiciones sanitarias y ambientales del sector.

La obra incluye además alrededor de 1.400 metros de pavimento, apertura de calles, construcción de veredas y ciclovías. También contempla la plantación de más de 200 árboles y la incorporación de espacios públicos.

Según Loréfice, el objetivo es transformar un sector degradado en un nuevo paseo para vecinos y visitantes.

El Parque Solar, en la etapa final

Por último, el Gabinete evaluó el avance del Parque Solar Fotovoltaico. El funcionario señaló que la obra presenta un alto grado de avance y se encuentra próxima a su puesta en funcionamiento.

Actualmente se realizan testeos y verificaciones para completar las tareas previas a la habilitación.

De esta manera, la reunión permitió revisar proyectos vinculados con la modernización de la administración, la infraestructura urbana, el saneamiento y la generación de energía, dentro de una agenda de obras financiadas por el Municipio.