Uno Entre Rios | La Provincia | OSER

OSER amplió hasta los 26 años la cobertura para hijos de afiliados que continúan sus estudios

Los beneficiarios de OSER deberán acreditar cada año su condición de alumno regular. Desde los 27 podrán optar por la afiliación por cápita.

21 de septiembre 2026 · 22:26hs
OSER amplió hasta los 26 años la cobertura para hijos de afiliados que continúan sus estudios.

OSER amplió hasta los 26 años la cobertura para hijos de afiliados que continúan sus estudios.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) amplió hasta los 26 años inclusive la cobertura para los hijos de afiliados titulares que continúen sus estudios secundarios, terciarios o universitarios. La modificación del régimen de afiliaciones fue dispuesta por el Directorio de la obra social y elevó en un año la edad límite que regía anteriormente para los hijos estudiantes, que era de hasta los 25 años.

La medida busca adecuar la normativa a los cambios sociales y culturales de las últimas décadas, teniendo en cuenta que actualmente muchos jóvenes comienzan o finalizan sus estudios superiores a edades diferentes de las contempladas tradicionalmente por los sistemas de cobertura.

Desde la Provincia recordaron cómo acceder a los controles gratuitos de OSER en Cemener. 

Salud de la mujer: cómo acceder a los controles gratuitos de OSER en Cemener

oser villaguay comienza a atender por la tarde

OSER Villaguay comienza a atender por la tarde

LEER MÁS: OSER Villaguay comienza a atender por la tarde

Cómo acceder a la cobertura de OSER

A partir de los 22 años, los hijos de afiliados titulares que estén cursando estudios secundarios, terciarios o universitarios deben acreditar su condición de alumno regular para permanecer dentro de esta modalidad de afiliación.

El certificado de alumno regular debe presentarse cada año al inicio del ciclo lectivo. Con este requisito, la cobertura como hijo estudiante se mantiene hasta los 26 años inclusive.

La documentación debe acreditar que el beneficiario continúa efectivamente sus estudios en una institución educativa correspondiente.

Qué ocurre al cumplir los 27 años

Una vez cumplidos los 27 años, los hijos estudiantes podrán continuar con cobertura mediante la modalidad de afiliación por cápita.

Esta alternativa no se activa de manera automática. El afiliado titular debe solicitarla unos días antes de que el beneficiario cumpla los 27 años y completar el formulario correspondiente.

De esta manera, quienes dejan de reunir las condiciones para permanecer como hijos estudiantes cuentan con la posibilidad de continuar afiliados bajo otra modalidad.

Qué documentación se debe presentar

Para realizar el trámite, OSER estableció la siguiente documentación:

  • Certificado de alumno regular expedido por la unidad académica correspondiente.
  • Fotocopia del DNI del beneficiario, es decir, del hijo estudiante.
  • Fotocopia del DNI del afiliado titular, padre, madre o tutor.
  • Fotocopia del recibo de sueldo del afiliado titular.
  • En caso de solicitar la afiliación por cápita al cumplir los 27 años, se deberá completar además el formulario correspondiente.

Dónde realizar el trámite

Los trámites correspondientes a ambas modalidades de afiliación —como hijo estudiante y por cápita— deben realizarse de manera presencial en cualquiera de las sedes de OSER.

La presentación del certificado de alumno regular deberá renovarse anualmente mientras el beneficiario permanezca dentro de la modalidad de hijo estudiante.

OSER alumno
Noticias relacionadas
El Gobierno y los gremios docentes retoman este martes la paritaria en la Secretaría de Trabajo.

El Gobierno y los gremios docentes retoman este martes la paritaria

El Fondo Multisectorial destinó 2.667 millones de pesos a 296 proyectos productivos y turísticos.

Salto Grande: el Fondo Multisectorial destinó 2.667 millones de pesos a 296 proyectos productivos y turísticos

La Municipalidad de Paraná avanza con trámites digitales y obras estratégicas con fondos propios.

La Municipalidad de Paraná avanza con trámites digitales y obras estratégicas con fondos propios

Ecoaliados suma cinco escuelas y amplía el circuito de reciclaje y economía circular en Paraná.

Ecoaliados suma cinco escuelas y amplía el circuito de reciclaje y economía circular en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Causa de grooming: detuvieron a un joven en una zona rural de Líbaros

Causa de grooming: detuvieron a un joven en una zona rural de Líbaros

Lanús sorprendió a Estudiantes de La Plata en el cierre de la fecha 10

Lanús sorprendió a Estudiantes de La Plata en el cierre de la fecha 10

Sóftbol: Argentina venció a Venezuela y tuvo un debut de alto vuelo en Paraná

Sóftbol: Argentina venció a Venezuela y tuvo un debut de alto vuelo en Paraná

Ultimo Momento
Causa de grooming: detuvieron a un joven en una zona rural de Líbaros

Causa de grooming: detuvieron a un joven en una zona rural de Líbaros

Lanús sorprendió a Estudiantes de La Plata en el cierre de la fecha 10

Lanús sorprendió a Estudiantes de La Plata en el cierre de la fecha 10

Sóftbol: Argentina venció a Venezuela y tuvo un debut de alto vuelo en Paraná

Sóftbol: Argentina venció a Venezuela y tuvo un debut de alto vuelo en Paraná

La industria metalúrgica cayó 6,1% en agosto y Entre Ríos tuvo el mayor retroceso del país en 2026

La industria metalúrgica cayó 6,1% en agosto y Entre Ríos tuvo el mayor retroceso del país en 2026

Catriel Soto comunicó el cierre de su carrera deportiva

Catriel Soto comunicó el cierre de su carrera deportiva

Policiales
Causa de grooming: detuvieron a un joven en una zona rural de Líbaros

Causa de grooming: detuvieron a un joven en una zona rural de Líbaros

Falleció un joven en Colonia La Llave por un accidente laboral

Falleció un joven en Colonia La Llave por un accidente laboral

Detuvieron en Paraná a dos cabecillas de una banda que secuestraban choferes y robaban camiones

Detuvieron en Paraná a dos cabecillas de una banda que secuestraban choferes y robaban camiones

Seguirá detenido en Entre Ríos el capo narco que intentó huir con 260 kilos de cocaína

Seguirá detenido en Entre Ríos el capo narco que intentó huir con 260 kilos de cocaína

Maltrato animal en Concordia: caballo era utilizado pra transportar hormigón

Maltrato animal en Concordia: caballo era utilizado pra transportar hormigón

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
OSER amplió hasta los 26 años la cobertura para hijos de afiliados que continúan sus estudios

OSER amplió hasta los 26 años la cobertura para hijos de afiliados que continúan sus estudios

El Gobierno y los gremios docentes retoman este martes la paritaria

El Gobierno y los gremios docentes retoman este martes la paritaria

Salto Grande: el Fondo Multisectorial destinó 2.667 millones de pesos a 296 proyectos productivos y turísticos

Salto Grande: el Fondo Multisectorial destinó 2.667 millones de pesos a 296 proyectos productivos y turísticos

La Municipalidad de Paraná avanza con trámites digitales y obras estratégicas con fondos propios

La Municipalidad de Paraná avanza con trámites digitales y obras estratégicas con fondos propios

Ecoaliados suma cinco escuelas y amplía el circuito de reciclaje y economía circular en Paraná

Ecoaliados suma cinco escuelas y amplía el circuito de reciclaje y economía circular en Paraná

Dejanos tu comentario