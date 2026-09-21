Los beneficiarios de OSER deberán acreditar cada año su condición de alumno regular. Desde los 27 podrán optar por la afiliación por cápita.

OSER amplió hasta los 26 años la cobertura para hijos de afiliados que continúan sus estudios.

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) amplió hasta los 26 años inclusive la cobertura para los hijos de afiliados titulares que continúen sus estudios secundarios, terciarios o universitarios. La modificación del régimen de afiliaciones fue dispuesta por el Directorio de la obra social y elevó en un año la edad límite que regía anteriormente para los hijos estudiantes, que era de hasta los 25 años.

La medida busca adecuar la normativa a los cambios sociales y culturales de las últimas décadas, teniendo en cuenta que actualmente muchos jóvenes comienzan o finalizan sus estudios superiores a edades diferentes de las contempladas tradicionalmente por los sistemas de cobertura.

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Cómo acceder a la cobertura de OSER

A partir de los 22 años, los hijos de afiliados titulares que estén cursando estudios secundarios, terciarios o universitarios deben acreditar su condición de alumno regular para permanecer dentro de esta modalidad de afiliación.

El certificado de alumno regular debe presentarse cada año al inicio del ciclo lectivo. Con este requisito, la cobertura como hijo estudiante se mantiene hasta los 26 años inclusive.

La documentación debe acreditar que el beneficiario continúa efectivamente sus estudios en una institución educativa correspondiente.

Qué ocurre al cumplir los 27 años

Una vez cumplidos los 27 años, los hijos estudiantes podrán continuar con cobertura mediante la modalidad de afiliación por cápita.

Esta alternativa no se activa de manera automática. El afiliado titular debe solicitarla unos días antes de que el beneficiario cumpla los 27 años y completar el formulario correspondiente.

De esta manera, quienes dejan de reunir las condiciones para permanecer como hijos estudiantes cuentan con la posibilidad de continuar afiliados bajo otra modalidad.

Qué documentación se debe presentar

Para realizar el trámite, OSER estableció la siguiente documentación:

Certificado de alumno regular expedido por la unidad académica correspondiente.

Fotocopia del DNI del beneficiario, es decir, del hijo estudiante.

Fotocopia del DNI del afiliado titular, padre, madre o tutor.

Fotocopia del recibo de sueldo del afiliado titular.

En caso de solicitar la afiliación por cápita al cumplir los 27 años, se deberá completar además el formulario correspondiente.

Dónde realizar el trámite

Los trámites correspondientes a ambas modalidades de afiliación —como hijo estudiante y por cápita— deben realizarse de manera presencial en cualquiera de las sedes de OSER.

La presentación del certificado de alumno regular deberá renovarse anualmente mientras el beneficiario permanezca dentro de la modalidad de hijo estudiante.