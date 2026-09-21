Día Mundial del Artista Plástico: el arte que dejó huella en Entre Ríos

El Día Mundial del Artista Plástico invita a reconocer a quienes encuentran en las artes visuales una forma de expresar y transformar la mirada sobre el mundo

El Día Mundial del Artista Plástico invita a reconocer a quienes encuentran en las artes visuales una forma de expresar y transformar la mirada sobre el mundo

Cada 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Artista Plástico, una fecha dedicada a reconocer a quienes encuentran en las artes visuales una manera de expresar pensamientos, sentimientos, inquietudes y distintas formas de observar la realidad. La pintura, el dibujo, la escultura, el grabado y otras disciplinas encuentran en esta jornada una oportunidad para poner en valor el trabajo creativo.

Aunque la fecha no cuenta con un reconocimiento oficial de organismos como la ONU o la UNESCO, es conmemorada en distintos países de América Latina y Europa. En Argentina, además, se recuerda cada 3 de noviembre el Día del Artista Plástico Argentino, en homenaje a Prilidiano Pueyrredón, fallecido ese día de 1870.

Nacido en Buenos Aires en 1823, Pueyrredón fue pintor, arquitecto e ingeniero y es considerado uno de los grandes nombres de la pintura argentina del siglo XIX. Su obra abordó escenas rurales, personajes gauchescos, retratos y situaciones de la vida urbana. También tuvo una importante trayectoria como arquitecto y participó de obras vinculadas con la Pirámide de Mayo, la Recoleta y la Casa Rosada.

El arte entrerriano

La historia de las artes visuales argentinas también tiene una fuerte presencia entrerriana. Uno de sus nombres más reconocidos es Cesáreo Bernaldo de Quirós, nacido en Gualeguay en 1879. Su producción quedó especialmente vinculada con las escenas rurales y la representación de los gauchos, una búsqueda que alcanzó su expresión más conocida en la monumental serie Los Gauchos. Falleció en 1968 y es considerado una figura fundamental de la pintura argentina.

En Paraná, Gloria Montoya fue una de las grandes protagonistas de la renovación de las artes visuales del siglo XX. Nacida en 1935, desarrolló una extensa trayectoria como artista, docente, poeta y narradora. También integró el histórico Grupo 633, junto a Juan Gerardo Zapata y Felipe Aldama, al que posteriormente se incorporó Carlos Asiaín. Montoya falleció en Paraná en 1996 y dejó una importante huella en la escena cultural de la provincia.

Carlos Asiaín, nacido en Concordia en 1939 y radicado en Paraná, desarrolló una producción que atravesó distintas disciplinas: pintura, dibujo, cerámica, murales, ilustración, escenografía y vestuario teatral, entre otras. Integró el Grupo 633 y tuvo además una activa participación en la gestión cultural entrerriana. Falleció en Paraná en 2018.

Otro integrante destacado de aquella generación fue Juan Gerardo “Tati” Zapata, nacido en Paraná en 1930 y fallecido en 2013. Pintor, dibujante y grabador, desarrolló una obra vinculada a las búsquedas de la abstracción y fue parte del Grupo 633, además de participar en numerosas exposiciones en la región.

A esta tradición se suma Mildred Burton, nacida en Paraná en 1942 y fallecida en Buenos Aires en 2008. Pintora, dibujante y grabadora, fue una de las figuras del surrealismo argentino. Su obra construyó mundos fantásticos y oníricos, atravesados también por una mirada crítica sobre la sociedad y la realidad política.

Pertenencia cultural

Son artistas de distintas generaciones, estilos y búsquedas, pero unidos por una misma pertenencia a la historia cultural entrerriana. Desde los gauchos de Quirós hasta los universos fantásticos de Burton, pasando por las exploraciones de Montoya, Asiaín y Zapata, sus obras forman parte de un patrimonio artístico que permite mirar la provincia desde perspectivas diversas.

El Día Mundial del Artista Plástico es, en ese sentido, una oportunidad para volver sobre esas obras y reconocer el trabajo de quienes hacen del arte una forma de memoria, identidad y expresión. Detrás de cada pintura, dibujo, grabado o escultura existe también una mirada sobre el territorio y una manera de contar aquello que muchas veces las palabras no alcanzan a decir.