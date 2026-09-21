Uno Entre Rios | Escenario | Día Mundial del Artista Plástico

Día Mundial del Artista Plástico: el arte que dejó huella en Entre Ríos

El Día Mundial del Artista Plástico invita a reconocer a quienes encuentran en las artes visuales una forma de expresar y transformar la mirada sobre el mundo

21 de septiembre 2026 · 07:49hs
El Día Mundial del Artista Plástico invita a reconocer a quienes encuentran en las artes visuales una forma de expresar y transformar la mirada sobre el mundo

El Día Mundial del Artista Plástico invita a reconocer a quienes encuentran en las artes visuales una forma de expresar y transformar la mirada sobre el mundo

Cada 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Artista Plástico, una fecha dedicada a reconocer a quienes encuentran en las artes visuales una manera de expresar pensamientos, sentimientos, inquietudes y distintas formas de observar la realidad. La pintura, el dibujo, la escultura, el grabado y otras disciplinas encuentran en esta jornada una oportunidad para poner en valor el trabajo creativo.

Día Mundial del Artista Plástico

Aunque la fecha no cuenta con un reconocimiento oficial de organismos como la ONU o la UNESCO, es conmemorada en distintos países de América Latina y Europa. En Argentina, además, se recuerda cada 3 de noviembre el Día del Artista Plástico Argentino, en homenaje a Prilidiano Pueyrredón, fallecido ese día de 1870.

anunciaron un nuevo concierto de la orquesta sinfonica de entre rios

Anunciaron un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Emilia Cersofio en la redacción de UNO

Emilia Cersofio presenta "A la que te criaste" en La Vieja Usina de Paraná

Nacido en Buenos Aires en 1823, Pueyrredón fue pintor, arquitecto e ingeniero y es considerado uno de los grandes nombres de la pintura argentina del siglo XIX. Su obra abordó escenas rurales, personajes gauchescos, retratos y situaciones de la vida urbana. También tuvo una importante trayectoria como arquitecto y participó de obras vinculadas con la Pirámide de Mayo, la Recoleta y la Casa Rosada.

El arte entrerriano

La historia de las artes visuales argentinas también tiene una fuerte presencia entrerriana. Uno de sus nombres más reconocidos es Cesáreo Bernaldo de Quirós, nacido en Gualeguay en 1879. Su producción quedó especialmente vinculada con las escenas rurales y la representación de los gauchos, una búsqueda que alcanzó su expresión más conocida en la monumental serie Los Gauchos. Falleció en 1968 y es considerado una figura fundamental de la pintura argentina.

LEER MÁS: Emilia Cersofio presenta "A la que te criaste" en La Vieja Usina de Paraná

En Paraná, Gloria Montoya fue una de las grandes protagonistas de la renovación de las artes visuales del siglo XX. Nacida en 1935, desarrolló una extensa trayectoria como artista, docente, poeta y narradora. También integró el histórico Grupo 633, junto a Juan Gerardo Zapata y Felipe Aldama, al que posteriormente se incorporó Carlos Asiaín. Montoya falleció en Paraná en 1996 y dejó una importante huella en la escena cultural de la provincia.

Carlos Asiaín, nacido en Concordia en 1939 y radicado en Paraná, desarrolló una producción que atravesó distintas disciplinas: pintura, dibujo, cerámica, murales, ilustración, escenografía y vestuario teatral, entre otras. Integró el Grupo 633 y tuvo además una activa participación en la gestión cultural entrerriana. Falleció en Paraná en 2018.

Otro integrante destacado de aquella generación fue Juan Gerardo “Tati” Zapata, nacido en Paraná en 1930 y fallecido en 2013. Pintor, dibujante y grabador, desarrolló una obra vinculada a las búsquedas de la abstracción y fue parte del Grupo 633, además de participar en numerosas exposiciones en la región.

A esta tradición se suma Mildred Burton, nacida en Paraná en 1942 y fallecida en Buenos Aires en 2008. Pintora, dibujante y grabadora, fue una de las figuras del surrealismo argentino. Su obra construyó mundos fantásticos y oníricos, atravesados también por una mirada crítica sobre la sociedad y la realidad política.

Pertenencia cultural

Son artistas de distintas generaciones, estilos y búsquedas, pero unidos por una misma pertenencia a la historia cultural entrerriana. Desde los gauchos de Quirós hasta los universos fantásticos de Burton, pasando por las exploraciones de Montoya, Asiaín y Zapata, sus obras forman parte de un patrimonio artístico que permite mirar la provincia desde perspectivas diversas.

El Día Mundial del Artista Plástico es, en ese sentido, una oportunidad para volver sobre esas obras y reconocer el trabajo de quienes hacen del arte una forma de memoria, identidad y expresión. Detrás de cada pintura, dibujo, grabado o escultura existe también una mirada sobre el territorio y una manera de contar aquello que muchas veces las palabras no alcanzan a decir.

LEER MÁS: La Sole, Abel Pintos, Peteco Carabajal, Maggie Cullen y Félix Mateos en diálogo con UNO

Día Mundial del Artista Plástico Arte Entre Ríos
Noticias relacionadas
el consejo provincial de cultura puso en agenda las proximas actividades

El Consejo Provincial de Cultura puso en agenda las próximas actividades

República Folklore: La Sole, Abel Pintos, Peteco y Maggie Cullen cuentan qué significa ser parte del gran festival

La Sole, Abel Pintos, Peteco Carabajal, Maggie Cullen y Félix Mateos en diálogo con UNO

Las Palabras Quedan,en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de julio, Paraná), con entrada libre y gratuita

Las Palabras Quedan tendrá un nuevo capítulo dedicado a Emma Barrandeguy

La Fiesta del Gaucho de San Benito fue declarada Fiesta Provincial

La Fiesta del Gaucho de San Benito fue declarada Fiesta Provincial

Ver comentarios

Lo último

Privatización del Belgrano Cargas y su impacto en la soberanía y el modelo extractivo

Privatización del Belgrano Cargas y su impacto en la soberanía y el modelo extractivo

En Mataderos, Patronato jugará otra final por la permanencia

En Mataderos, Patronato jugará otra final por la permanencia

Entre Ríos se encamina a 2027 con un volumen electoral de casi 900.000 votos

Entre Ríos se encamina a 2027 con un volumen electoral de casi 900.000 votos

Ultimo Momento
Privatización del Belgrano Cargas y su impacto en la soberanía y el modelo extractivo

Privatización del Belgrano Cargas y su impacto en la soberanía y el modelo extractivo

En Mataderos, Patronato jugará otra final por la permanencia

En Mataderos, Patronato jugará otra final por la permanencia

Entre Ríos se encamina a 2027 con un volumen electoral de casi 900.000 votos

Entre Ríos se encamina a 2027 con un volumen electoral de casi 900.000 votos

Horóscopo del lunes 21 de septiembre de 2026

Horóscopo del lunes 21 de septiembre de 2026

Causa Andis: detectaron un desfasaje de $158.717 millones

Causa Andis: detectaron un desfasaje de $158.717 millones

Policiales
Detuvieron en Paraná a dos cabecillas de una banda que secuestraban choferes y robaban camiones

Detuvieron en Paraná a dos cabecillas de una banda que secuestraban choferes y robaban camiones

Seguirá detenido en Entre Ríos el capo narco que intentó huir con 260 kilos de cocaína

Seguirá detenido en Entre Ríos el capo narco que intentó huir con 260 kilos de cocaína

Maltrato animal en Concordia: caballo era utilizado pra transportar hormigón

Maltrato animal en Concordia: caballo era utilizado pra transportar hormigón

Allanamientos en Concordia: dos personas detenidas, cocaína y más de 4 millones de pesos

Allanamientos en Concordia: dos personas detenidas, cocaína y más de 4 millones de pesos

Simuló su propio secuestro y le exigió $2 millones a su esposa: lo detuvieron en Paraná

Simuló su propio secuestro y le exigió $2 millones a su esposa: lo detuvieron en Paraná

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Entre Ríos se encamina a 2027 con un volumen electoral de casi 900.000 votos

Entre Ríos se encamina a 2027 con un volumen electoral de casi 900.000 votos

Puente Victoria - Rosario: tendrá tránsito reducido por obras

Puente Victoria - Rosario: tendrá tránsito reducido por obras

SMN: cómo sigue el tiempo despues de la tormenta

SMN: cómo sigue el tiempo despues de la tormenta

Rogelio Frigerio acompañará a Javier Milei al Argentina Week en París

Rogelio Frigerio acompañará a Javier Milei al Argentina Week en París

Quini 6: un apostador ganó más de 9 mil millones de pesos en la modalidad Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de 9 mil millones de pesos en la modalidad Revancha

Dejanos tu comentario