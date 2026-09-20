Emilia Cersofio presenta "A la que te criaste" en La Vieja Usina de Paraná

En diálogo con UNO, Emilia Cersofio contó cómo convirtió su casa en estudio de grabación para dar forma su tercer álbum "A la que te criaste"

Emilia Cersofio , cantautora y bajista paranaense, presenta A la que te criaste, su tercer álbum solista, el sábado 3 de octubre a las 21 en La Vieja Usina. En una entrevista exclusiva con UNO, contó cómo grabó las ocho canciones en distintos espacios de su casa, por qué eligió recuperar composiciones anteriores a 2020 y qué busca transmitir con un trabajo que apuesta por la intimidad y la simpleza.

Emilia tiene 36 años y una relación profunda con Paraná. Desde allí construyó buena parte de su recorrido artístico, atravesó escenarios de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires y desarrolló una identidad musical que se mueve entre el rock, el pop, el hip hop, el rap y el jazz. Ahora vuelve a encontrarse con el público de su ciudad para presentar su tercer álbum solista.

Contó que el álbum comenzó a tomar forma en 2024 y que fue terminado este año. Se trata de un trabajo particular desde su propia concepción: las ocho canciones fueron grabadas en su casa, solamente con guitarra y voz, y cada ambiente fue utilizado como parte de la búsqueda sonora.

“Es un álbum muy particular porque lo grabé en mi casa, sola, con la guitarra. Entonces es una propuesta bastante íntima”, explicó. La cocina, el baño, el dormitorio e incluso el techo de la vivienda se transformaron en pequeños estudios de grabación. Cersofio aprovechó las características acústicas de cada lugar y sumó intervenciones de objetos cotidianos para darle una identidad diferente a cada canción.

“Le busqué la vuelta, la creatividad, para poder colorear conceptualmente cada tema con cada habitación”, relató. Así, el sonido del baño, por ejemplo, incluye hasta una intervención con la cadena del inodoro, mientras que en la cocina aparece una hornalla como parte del universo sonoro.

El procedimiento fue tan artesanal como espontáneo. Con dos micrófonos y una placa de audio que consiguió a través de una Beca de Creación del Fondo Nacional de las Artes, la artista podía decidir en cualquier momento qué canción grabar y dónde hacerlo.

“La idea era poder en algún momento de mi cotidiano decir: ‘hoy tengo ganas de grabar tal tema’, pensar en dónde, qué intervenciones, probar los micrófonos y adentro a grabar”, contó. El resultado son tomas directas, prácticamente sin edición.

El álbum también tiene algo de reencuentro. Las canciones que lo integran fueron compuestas en diferentes momentos y, en su mayoría, antes de 2020. Habían quedado fuera de sus discos anteriores y permanecían guardadas, esperando una oportunidad.

“No estaban registradas. Entonces quedaban ahí, mientras vos vas haciendo canciones, pensando un concepto. Estas estaban sueltas, en mi computadora. Las tocaba por ahí en vivo, pero no estaban en ningún disco”, explicó. La decisión de reunirlas surgió con relativa rapidez. Más que buscar nuevas composiciones, Cersofio decidió mirar hacia atrás y recuperar aquello que todavía tenía algo para decir.

El orden de las canciones también respondió al concepto general del álbum. “Todas están atravesados por la ternura, a mi ver”, definió. Ese concepto también atraviesa el nombre del disco: A la que te criaste. Una expresión cotidiana que, en este caso, funciona como una puerta hacia la propia casa, la infancia, lo doméstico y aquello que sucede lejos de las grandes estructuras de producción.

FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO

Volver al juego

Para Cersofio, el álbum también significó recuperar una manera de hacer música vinculada con la infancia. “Mostrar un proceso personal, total, las dos cosas”, respondió cuando se le preguntó por la búsqueda detrás del trabajo. Pero enseguida apareció otra idea: demostrar que no siempre son necesarias grandes producciones para crear. “Me parece que no necesitás de grandes producciones para poder hacer, crear, y que eso que hacés sea tu compañía también”, sostuvo.

La composición ocupa un lugar central en esa mirada. Para la artista, el momento de hacer una canción sigue siendo uno de los espacios más íntimos y profundos de su trabajo. “Esa es la mejor parte de este hacer musical para mí: la composición. Ese momento tan privado y profundo que te da hacer una canción”, expresó.

Por eso, busca recuperar algo de aquella relación con la música que tenía cuando era niña, cuando tocar la guitarra todavía no estaba asociado con una escena, una producción o una expectativa.

“Cuando era chica no pensaba en una escena. Era mi momento de juego, de conexión espiritual también, y eso me parece que está bueno que prevalezca”, reflexionó.

La apuesta implica también correrse de ciertas lógicas habituales de la producción musical. Sus dos discos anteriores atravesaron procesos más largos, con arreglos, ensayos, grabaciones, edición y postproducción. “No tiene ningún efecto más que lo que suena en mi casa. Es medio jugado, la verdad, porque lo que se escucha es realmente una pureza, pero confío en esa pureza”, afirmó.

La intimidad del álbum también aparece en su identidad visual. La tapa recupera una fotografía de Cersofio cuando tenía alrededor de cuatro años, tomada en la primera casa en la que vivió.

“Me parecía muy tierna, porque es como una bandida total. No le importa nada”, recordó entre risas. La fotografía estaba presente desde el momento en que comenzó a proyectar el disco. El proyecto se amplió además con un librito digital que reúne fotografías de los distintos espacios de la casa donde fue grabado cada tema, junto con las letras de las canciones. De ese modo, cada canción tiene su propio lugar dentro de la vivienda y una imagen tomada durante el momento de grabación. “Cada tema tiene un lugar donde lo grabé y en el momento en que lo grabé saqué la foto como yo estaba. Por eso me ves muy entre casa, en el baño, en la cocina. Aparecen los elementos que aparecen también en la música”, explicó.

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El valor de hacer cultura

La placa de audio que permitió concretar el proyecto llegó a través de una Beca de Creación del Fondo Nacional de las Artes. Para Cersofio, esa herramienta no solamente permitió realizar este álbum, sino que continúa siendo un recurso de trabajo para otras producciones propias y de colegas.

La artista considera que los programas de fomento tienen un impacto que excede a quien recibe directamente el beneficio.

“La mayoría de las producciones que he hecho fueron con fomentos del INAMU, del FECAC, del Fondo Nacional de las Artes. Me parece una pieza fundamental porque permite crecer en el ir haciendo”, sostuvo. En ese sentido, destacó que detrás de cada producción cultural existe una red de trabajadores: técnicos, iluminadores, diseñadores y otros artistas que también participan de los proyectos.

Así, el próximo paso será llevar A la que te criaste al escenario. Para la presentación del 3 de octubre a las 21 en La Vieja Usina, Cersofio prepara un espectáculo que conservará el espíritu íntimo del álbum, aunque con nuevas dimensiones escénicas y algunas sorpresas. La producción de la fecha se realiza junto a Parasima y la artista adelantó que habrá grandes invitados.

El álbum ya se encuentra disponible para escuchar de manera gratuita en YouTube y en Spotify. Las entradas para el espectáculo están disponibles a través de Gradatickets.com y de forma física en Flamingo Bar (Urquiza y Peatonal San Martín, Paraná).