Seguirá detenido en Entre Ríos el capo narco que intentó huir con 260 kilos de cocaína

Carlos Fiordelino, de 53 años, acusado por el transporte de 260 kilogramos de cocaína, seguirá con prisión preventiva en Entre Ríos. El rosarino se encuentra detenido en la Unidad Penal N° 1 de Paraná desde el 9 de junio, cuando fue trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad. Recientemente, solicitó ser trasladado a una cárcel de Resistencia, Chaco, pero obtuvo la negativa de la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi. Según supo UNO, el 17 de septiembre la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná rechazó un recurso de queja de la defensa y confirmó lo resuelto por la magistrada.

Fiordelino cayó el 28 de mayo cuando intentó escapar de un control policial sobre la Ruta Provincial N° 28, en jurisdicción del departamento Feliciano. El procedimiento se inició en el Puesto Caminero “Puente Hierro”, donde el capo narco, al mando de un automóvil Mercedes Benz C 200, evadió el control policial y se dio a la fuga. Tras activar un operativo cerrojo, el vehículo fue interceptado en la intersección de las rutas 28 y 1 por los efectivos de la Jefatura Departamental Feliciano.

En el interior del rodado, el personal policial halló 250 paquetes que contenían más de 260 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Además, se secuestraron dosis de marihuana, un arma de fuego calibre 9 milímetros con sus respectivas municiones y dinero en efectivo. En el lugar también fue detenido su acompañante: Benjamín Ariel Maciel, un correntino de 19 años.

En junio, la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, procesó con prisión preventiva a Fiordelino y Maciel por el delito de transporte de estupefacientes, en concurso real con el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego. Y trabó un embargo sobre los bienes de los sospechosos hasta cubrir la suma de 100 millones de pesos. A Fiordelino también lo procesaron por el delito de desobediencia a la autoridad.

Poco después de la detención del operativo, se hizo un allanamiento en la casa de Maciel, donde fue detenida su madre, Sebastiana Brítez, a quien le secuestraron 44 gramos de cocaína en su cartera. La droga estaba distribuida en pequeños envoltorios, lo que presume estaba preparada para ser comercializada.

El día que ingresaron a Fiordelino y Maciel a la UP de Paraná

El pedido de traslado

Tras el procesamiento, la defensa de Fiordelino y Maciel solicitó que sean trasladados a la Unidad Penal N° 7, de Resistencia, Chaco, para estar más cerca de sus familiares. Sin embargo, según supo UNO, la petición fue rechazada el 20 de agosto por parte de la jueza federal de Concordia.

Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso de apelación que fue rechazado por extemporáneo (fue presentado fuera de los plazos legales). No conforme con la resolución, el 9 de septiembre la defensa presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por las juezas Beatriz Aranguren (presidenta) y Cintia Gómez; y el juez Mateo José Busaniche (vicepresidente).

En su presentación, el abogado Jorge Alcaraz sostuvo que la resolución de la jueza de primera instancia era arbitraría y que "lesionaba las garantías de defensa en juicio y doble instancia, por haber efectuado una interpretación restrictiva de las normas procesales".

Alegó que circunstancias que habrían impedido su presentación oportuna estuvieron vinculadas "con la necesidad de obtener documentación de otro proceso —la resolución del Juzgado de Morón y el recurso presentado por la representante del Servicio Penitenciario—; lo que, a su criterio, configuraría un supuesto de fuerza mayor insuperable que generó una imposibilidad física y técnica para cumplir con el plazo legal".

Sin embargo, el esfuerzo defensivo no logró revocar la resolución. El jueves 17, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó que el recurso de apelación fue presentado fuera de los plazos legales: "Se estima que la denegatoria del recurso de apelación se ajustó a derecho, toda vez que fue interpuesto fuera del plazo previsto por la citada norma, por lo que corresponde rechazar la presente queja. Asimismo, cabe destacar —tal como lo expuso la Magistrada— que lo alegado por la defensa para justificar la presentación extemporánea no resulta suficiente para suspender o prorrogar el plazo legal para recurrir".

Y completo: "En particular, aun cuando invocó un supuesto de fuerza mayor insuperable (necesidad de obtener documentación de otro proceso) que le habría generado una imposibilidad física y técnica para cumplir con dicho término, lo cierto es que no acreditó que tal circunstancia hubiera impedido la interposición oportuna del recurso. A ello se suma que el pedido de traslado por acercamiento familiar puede ser nuevamente planteado en el transcurso del proceso, de modo que no se advierte una afectación concreta al derecho de defensa".