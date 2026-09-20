Maltrato animal en Concordia: caballo era utilizado pra transportar hormigón

Personal de la Comisaría 7° de Concordia intervino, al advertir que un equino, en muy mal estado, era utilizado para llevar una pesada carga

El caballo fue traslado para su evaluación y determinar su estado.

El caballo fue traslado para su evaluación y determinar su estado.

La Policía intervino tras detectar a un caballo que era utilizado para llevar hormigón. Ocurrió en el mediodía del sábado,en calle Gualeguay y Cristónomo Gómez, en Concordia.

Personal de la Comisaría Séptima intervino, al advertir que un equino, en muy mal estado, era utilizado para llevar una pesada carga de hormigón.

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Una vez en el lugar, los efectivos entrevistaron al propietario del animal, y se se hizo presente personal de Veterinaria del Policía para revisar el anila,

El caballo fue traslado para su evaluación y determinar su estado, publica Concordia Policiales.