La Policía intervino tras detectar a un caballo que era utilizado para llevar hormigón. Ocurrió en el mediodía del sábado,en calle Gualeguay y Cristónomo Gómez, en Concordia.
Maltrato animal en Concordia: caballo era utilizado pra transportar hormigón
Personal de la Comisaría 7° de Concordia intervino, al advertir que un equino, en muy mal estado, era utilizado para llevar una pesada carga
20 de septiembre 2026 · 09:47hs
Personal de la Comisaría Séptima intervino, al advertir que un equino, en muy mal estado, era utilizado para llevar una pesada carga de hormigón.
Una vez en el lugar, los efectivos entrevistaron al propietario del animal, y se se hizo presente personal de Veterinaria del Policía para revisar el anila,
El caballo fue traslado para su evaluación y determinar su estado, publica Concordia Policiales.