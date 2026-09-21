La industria acumuló una baja de 5,6% en ocho meses y la capacidad instalada quedó en 39,6%. El empleo del sector también retrocedió 2,5% interanual.

La industria metalúrgica cayó 6,1% en agosto y Entre Ríos tuvo el mayor retroceso del país en 2026.

La actividad metalúrgica volvió a registrar una fuerte contracción en agosto y continúa operando en niveles históricamente bajos. Según un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la producción cayó 6,1% interanual y retrocedió 3,9% respecto de julio.

Con este resultado, el sector acumuló una baja de 5,6% durante los primeros ocho meses de 2026, sin que todavía aparezcan señales claras de recuperación.

La Jornada de la Industria reúne en Paraná al sector para debatir los desafíos del futuro

La industria entrerriana reclamó competitividad, inversión y reformas para enfrentar los desafíos del futuro

Uno de los principales indicadores de la situación es el uso de la capacidad instalada, que en agosto se ubicó en 39,6%. El registro representa una caída de 5,2 puntos porcentuales respecto del mismo mes de 2025 y significa que casi seis de cada diez unidades de capacidad productiva permanecieron sin utilizar.

Desde Adimra señalaron que el nivel se mantiene entre los más bajos de la serie histórica y es similar al registrado durante la salida de la pandemia de 2020.

Industria metalúrgica en baja

La caída alcanzó a prácticamente todos los rubros de la industria metalúrgica. Bienes de Capital y Fundición encabezaron los descensos interanuales de agosto, con bajas de 11,1% y 7,9%, respectivamente. En ambos sectores, las empresas identificaron como principales dificultades la escasez de pedidos y la debilidad de la demanda.

También retrocedieron Carrocerías, Remolques y Semirremolques (-6,6%) y Autopartes (-6,4%). Otros Productos de Metal cayó 4,7%; Equipos y Aparatos Eléctricos, 4,4%; Equipamiento Médico, 3,2%; y Maquinaria Agrícola, 2,7%.

En este último segmento, el comportamiento fue heterogéneo. El informe señaló que las mejoras asociadas a la demanda estacional del sector agropecuario convivieron con menores ventas y pedidos en otras empresas.

Todas las cadenas de valor mostraron bajas

Por segundo mes consecutivo, todas las cadenas de valor relevadas por Adimra registraron variaciones negativas. Consumo Final tuvo la mayor contracción, con una baja de 9,6%, seguido por Construcción (-8,2%), Agrícola (-7,9%), Minería (-6,4%), Petróleo y Gas (-4,4%), Energía Eléctrica (-3,2%), Alimentos y Bebidas (-2,6%) y Automotriz (-1,1%).

Entre los proveedores vinculados a esas cadenas, el comportamiento también fue generalizado. Los sectores relacionados con Construcción y Consumo Final presentaron los mayores descensos, de 9,3% y 8,8%, respectivamente.

También disminuyeron los proveedores de Agrícola (-6,5%), Automotriz (-4,7%), Petróleo y Gas (-4,5%), Alimentos y Bebidas (-3,5%), Minería (-3,4%) y Energía Eléctrica (-2,1%).

Adimra advierte por la situación financiera

El presidente de Adimra, Elio Del Re, sostuvo que la producción metalúrgica continúa sin mostrar una recuperación significativa y señaló que el bajo uso de la capacidad instalada no permite vislumbrar un horizonte de recuperación.

El dirigente también advirtió que la debilidad de la demanda comienza a afectar la situación financiera de las empresas. Según el relevamiento, el 10,3% de las firmas metalúrgicas registra atrasos en sus obligaciones.

Las perspectivas para el corto plazo tampoco anticipan un cambio contundente. Para el próximo trimestre, el 68,1% de las empresas no espera aumentar su producción: el 46,8% no prevé modificaciones, mientras que el 21,3% anticipa una nueva caída.

Entre Ríos tuvo la mayor caída provincial

La contracción alcanzó a las principales provincias metalúrgicas, aunque con distinta intensidad. Entre Ríos registró el mayor retroceso, con una baja interanual de 8,8%, seguida por Córdoba, con 7,8%, y Buenos Aires, con 7,3%.

El deterioro de la actividad también tuvo impacto sobre el mercado laboral. De acuerdo con el informe de Adimra, el empleo generado por las empresas metalúrgicas cayó 2,5% interanual en agosto.