Las incorporaciones elevan a 22 las entidades participantes a Ecoaliados, que recuperan plásticos y los canjean por mobiliario para ámbitos comunitarios.

Ecoaliados suma cinco escuelas y amplía el circuito de reciclaje y economía circular en Paraná.

La Municipalidad de Paraná amplió el alcance del programa Ecoaliados con la incorporación de cinco instituciones educativas de la ciudad. Los nuevos convenios fueron firmados en la empresa Quanta Reciclaje con las escuelas William Morris, Martín Lutero, Paraná High School, Galileo Galilei y Siglo 21.

Con estas incorporaciones, ya son 22 las instituciones que participan de la iniciativa, cuyo objetivo es promover la recuperación de materiales reciclables y generar prácticas de educación ambiental.

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El programa establece que los establecimientos realicen el acopio de plásticos reciclables para luego entregarlos a Quanta, donde son procesados y transformados en mobiliario destinado a plazas, espacios recreativos y otros ámbitos comunitarios.

El subsecretario de Ambiente de Paraná, Maximiliano Pérez Vicenz, explicó que la propuesta busca acercar las prácticas de reciclaje a las instituciones y generar un circuito en el que los materiales recuperados regresen a la comunidad convertidos en nuevos productos.

Un circuito que transforma los residuos

El funcionamiento de Ecoaliados contempla el acompañamiento de la Municipalidad. Los establecimientos reúnen los materiales y la Subsecretaría de Ambiente coordina recorridos periódicos para retirarlos.

“Las instituciones realizan el acopio del material y desde la Municipalidad, desde la Subsecretaría de Ambiente, nos encargamos de hacer un recorrido semanal: retiramos el material y posteriormente siguen acopiando”, explicó Pérez Vicenz.

Todo lo recolectado queda registrado en una cuenta corriente correspondiente a cada institución. De esta manera, se lleva un seguimiento de los volúmenes recuperados y los establecimientos pueden posteriormente intercambiar ese material por el mobiliario que necesiten.

Javier Levy, responsable de Relaciones con la Comunidad de Quanta, explicó que la empresa recibe plásticos duros y blandos de origen domiciliario recuperados por las entidades participantes.

“Nosotros procesamos ese material que reciclan las instituciones. Gracias a la colaboración de la Municipalidad, nosotros lo transformamos en productos que vuelven a las instituciones que lo juntaron, a organizaciones de la sociedad civil y a espacios públicos”, detalló.

Universidades y empresas se suman a la iniciativa

La propuesta también articula el trabajo de la Municipalidad con el sector privado y organizaciones educativas. En ese marco, la Universidad Siglo 21 y la Fundación 4.0 realizarán un aporte de mobiliario para los establecimientos recientemente incorporados, como punto de partida para fortalecer las acciones de separación y recuperación.

Yanina Molina, responsable de Vinculación Institucional de la Universidad Siglo 21, destacó la importancia de generar espacios de encuentro entre distintos actores para impulsar acciones ambientales concretas.

“Nos sumamos a este proyecto a partir de acciones concretas. Hoy se entrega mobiliario a las instituciones y esto es un paso en la transformación y la concientización ambiental que queremos abordar desde la universidad, acompañando a los colegios, a Quanta y a la Municipalidad”, señaló.

Molina explicó que la participación de la institución surge de los vínculos que mantiene con diferentes sectores de la comunidad y de la decisión de acompañar iniciativas que se desarrollan en la ciudad.

Las escuelas como protagonistas

Osvaldo Rabaglia, rector del Paraná High School, destacó que la institución sostiene desde hace tiempo un trabajo relacionado con la separación de residuos y el cuidado ambiental.

“Esto es para fortalecer un poco más la actividad que venimos realizando en forma institucional del reciclado y el cuidado del medio ambiente, un programa que ya tenemos institucionalizado”, expresó.

El establecimiento retomó además el trabajo conjunto con Quanta después de algunos años, con el propósito de involucrar a estudiantes, familias y al conjunto de la comunidad educativa.

La incorporación a Ecoaliados permitirá profundizar esas acciones y generar nuevas instancias de participación para que los alumnos se involucren en prácticas concretas vinculadas con la recuperación de residuos, el cuidado ambiental y la economía circular.