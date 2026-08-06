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Del cine a los festivales: qué hacer este fin de semana en Paraná

Conciertos, teatro, cine, ferias, presentaciones de libros y un homenaje al Indio Solari forman parte de la agenda cultural para disfrutar durante los próximos días

6 de agosto 2026 · 15:00hs
Del cine a los festivales: qué hacer este fin de semana en Paraná

Paraná se prepara para vivir un fin de semana con una amplia agenda de actividades culturales que incluirá música en vivo, teatro, cine, literatura, ferias y propuestas para toda la familia. Habrá opciones gratuitas y con entrada paga en distintos espacios de la ciudad, con artistas locales, homenajes y espectáculos para todos los gustos.

El cine renueva su cartelera

Las salas de la ciudad continúan proyectando algunos de los títulos más convocantes del momento. Entre los estrenos y películas en cartel se destacan Spider-Man: Un nuevo día, La Odisea, El día D: Bajo presión, Toy Story 5, Moana, La Invitación y Minions & Monstruos, con funciones en los complejos Sunstar, Las Tipas y Cine Círculo.

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Las entradas de cine aumentaron entre 29% y 50% en Paraná entre 2025 y 2026.

Agenda cultural del fin de semana: cine, música, teatro y propuestas para disfrutar en Paraná y la región

Teatro con una puesta inmersiva

La Vieja Usina recibirá este viernes, desde las 21, la obra El fantasma del teatro, una propuesta que combina música y teatro en un formato de puesta en escena de 360 grados. Las entradas pueden adquirirse a través de Passline.

Música para todos los estilos

La agenda musical comenzará este viernes con la presentación de Genitales Argentinos, que llevará su espectáculo Cooling Break al Proyecto Erarte, en Galería Flamingo. También habrá una nueva edición de la Jam de Racing, con Santa Funk, y la presentación del libro Una garza, de Soledad Escobue, acompañada por la música de Emilia Cersofio.

El sábado estará marcado por el homenaje al Indio Solari, declarado Ciudadano Ilustre de Paraná. La jornada comenzará con el descubrimiento de una placa en el edificio del Correo Argentino, donde el músico vivió parte de su infancia, y continuará desde las 19 con un festival gratuito en la explanada del Anfiteatro Héctor Santángelo, con música en vivo, intervenciones artísticas y patio gastronómico.

Ese mismo día, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un concierto bajo la dirección de Luis Gorelik, con Eduardo Isaac como guitarrista solista. El programa incluirá obras de Camargo Guarnieri, Schubert y Villa-Lobos en el Salón de Actos de la Escuela Normal.

La programación continuará con el homenaje a Skay Beilinson a cargo de La Máquina en Limbo, mientras que el Centro Cultural Juan L. Ortiz reunirá a La Primera Ley de Newton, Los Equivocados y Outage en una noche dedicada al rock local. También en Limbo se presentarán Más Sola que Carola e Hijos de la Noche.

Ferias y paseos al aire libre

Durante el sábado y el domingo volverá la Feria de Invierno a Plaza Sáenz Peña, con un paseo de artesanos y un patio gastronómico para disfrutar en familia.

Además, el sábado de 14 a 19 se desarrollará la Feria Circular de Moda Sustentable y Local en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, donde emprendedores de la economía social ofrecerán indumentaria, accesorios y productos gastronómicos.

Teatro para cerrar el fin de semana

El domingo, desde las 20, el Teatro 3 de Febrero recibirá a Pirulo en el Aire, una propuesta que llegará con una nueva función para el público paranaense.

Por su parte, todos los miércoles continúa La Práctica de Tango en La Vieja Usina, un espacio abierto para bailarines de todos los niveles con entrada libre y gratuita.

Con propuestas que abarcan distintos géneros y públicos, Paraná vuelve a ofrecer un fin de semana donde la cultura invita a encontrarse, recorrer la ciudad y disfrutar de la producción artística local y nacional.

LEER MÁS: El Indio Solari será homenajeado en Paraná con música en vivo y actividades abiertas

Cine Paraná Cartelera Música Teatro
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