Salto Grande: el Fondo Multisectorial destinó 2.667 millones de pesos a 296 proyectos productivos y turísticos

Los aportes del Fondo Multisectorial entre 2020 y 2026 alcanzaron emprendimientos de tres departamentos y financiaron maquinaria, infraestructura y tecnología.

Empresas productoras y prestadores turísticos de la región incorporaron maquinaria, equipamiento, infraestructura y nuevas tecnologías mediante los Aportes No Reembolsables (ANR) otorgados por el Fondo Multisectorial de Salto Grande. Los resultados fueron presentados durante las jornadas de cierre del Programa de Desarrollo e Integración de la Región de Salto Grande, realizadas en Paraná.

Representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de organismos provinciales participaron del encuentro, donde se expusieron los principales resultados alcanzados durante seis años de implementación y se analizaron los aprendizajes que podrían servir como base para futuras iniciativas de alcance provincial.

El Gobierno y los gremios docentes retoman este martes la paritaria

OSER amplió hasta los 26 años la cobertura para hijos de afiliados que continúan sus estudios

Inversiones en sectores productivos y turísticos

Entre 2020 y 2026, el Fondo Multisectorial de Salto Grande desembolsó 2.667 millones de pesos en concepto de ANR para financiar 296 proyectos de inversión. La herramienta alcanzó a empresas y emprendimientos de Federación, Concordia y Colón, los tres departamentos incluidos en el área de intervención del programa.

Los proyectos se vincularon con las características productivas de cada territorio y abarcaron actividades como citricultura, ganadería, avicultura, elaboración de alimentos, forestoindustria, metalmecánica, alojamiento y gastronomía, entre otras.

Los recursos permitieron incorporar bienes de capital, mejorar instalaciones y sumar soluciones tecnológicas. Estas inversiones contribuyeron a modernizar procesos, reducir costos, mejorar la calidad de productos y servicios y sostener la actividad de numerosos emprendimientos.

En el sector turístico, los aportes también acompañaron el proceso de recuperación de los establecimientos luego del impacto generado por la pandemia, mediante inversiones destinadas a fortalecer su infraestructura y capacidad operativa.

Energías renovables y eficiencia

Entre las líneas implementadas se destacó una convocatoria específica para inversiones en energías renovables. A través de esta herramienta se concretaron 78 proyectos por un monto total de 1.376 millones de pesos en ANR.

La línea contempló aportes de hasta el 60% del costo de cada inversión y estuvo orientada a responder al incremento de los costos energéticos que afectaba a empresas productoras y establecimientos turísticos.

Los beneficiarios utilizaron los recursos para incorporar paneles solares y otras tecnologías sustentables destinadas a la generación de energía. De esta manera, las inversiones buscaron mejorar la eficiencia energética y reducir los gastos mensuales de los emprendimientos.

Una experiencia para futuras políticas

Las jornadas de cierre contaron con la participación de representantes del BID, la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), responsable de la ejecución del programa, el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) y la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg).

Durante el encuentro se recuperó la experiencia acumulada a lo largo de seis años de trabajo articulado entre organismos públicos, empresas, universidades y actores territoriales.

Los resultados y las lecciones obtenidas durante la implementación del programa quedaron planteados como insumos para evaluar nuevas herramientas de apoyo al desarrollo productivo y turístico.

El cierre de esta etapa permitió poner en perspectiva el impacto de los instrumentos de financiamiento utilizados y las demandas de los sectores alcanzados. A partir de esa experiencia, los organismos participantes podrán analizar alternativas para acompañar futuras inversiones en producción, turismo, innovación y eficiencia energética.