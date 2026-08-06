El Círculo Médico celebrará el Mes de las Infancias con una muestra de arte y premiación

La exposición reunirá los trabajos realizados por niños y niñas que participaron del concurso de pintura organizado por el Círculo Médico Departamento Paraná

En el marco del Mes de las Infancias, el Círculo Médico Departamento Paraná realizará este viernes 7 de agosto, a las 17.30, la muestra "Zumbidos de Colores" , una propuesta abierta a toda la comunidad que reunirá las obras realizadas por niños y niñas participantes del concurso de pintura. La actividad tendrá lugar en la sede institucional, ubicada en Urquiza 1135.

La iniciativa es organizada a través del programa Artistas del Paraná , un espacio impulsado por la institución para fortalecer el vínculo con la comunidad mediante propuestas culturales, educativas y de integración. El objetivo es generar instancias de encuentro entre el arte, las familias y la participación ciudadana.

La muestra exhibirá todas las producciones realizadas por los participantes, quienes reflejaron a través de sus dibujos la importancia de las abejas para la biodiversidad, la producción de alimentos y el equilibrio ambiental. La propuesta buscó promover la creatividad y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre el cuidado de la naturaleza desde las primeras edades.

La jornada también incluirá la entrega de premios y reconocimientos a los niños y niñas que participaron del certamen, una chocolatada con mesa dulce para compartir en familia y la proyección de un audiovisual del humorista gráfico, caricaturista, ilustrador y arquitecto paranaense Jaimo.

"Esta iniciativa forma parte del compromiso institucional de promover acciones que trascienden el ámbito de la salud, impulsando propuestas culturales, educativas y de integración comunitaria. En esta edición, el eje temático permitió acercar a las infancias a una problemática de gran relevancia ambiental, poniendo en valor el rol fundamental que cumplen las abejas en la preservación de los ecosistemas", destacó la secretaria de Relaciones Públicas y Cultura del Círculo Médico, Cristina Cassanitti.

La actividad será con entrada libre y está dirigida a socios, familias y vecinos de Paraná que deseen acompañar a los participantes y disfrutar de una tarde dedicada al arte, la creatividad y el compromiso con el cuidado del ambiente. La propuesta busca celebrar el talento de las infancias y seguir fortaleciendo espacios de encuentro a través de la cultura.