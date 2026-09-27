La música coral y la ópera forman parte de la vida artística de Micaela Musto y Julián Gert, dos cantantes que se presentarán el sábado 3 de octubre a las 20, en la Casa de la Cultura.

Una ópera cómica y para toda la familia llega a Paraná de la mano de artistas entrerrianos

Micaela Musto y Julian Herdt, integrantes del Coro Polifónico de Santa Fe, presentarán junto a Les Arts una particular versión ópera de una obra de Mozart . Será el sábado 3 de octubre en la Casa de la Cultura de Paraná.

La propuesta incorpora referencias a la coyuntura cultural, el financiamiento del arte, la autogestión, los egos de los artistas y las decisiones que deben tomarse cuando los recursos disponibles no alcanzan para concretar todo lo que se pretende. Todo eso, remarcaron, será abordado desde el humor y con un lenguaje pensado para toda la familia.

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Obra

La presentación de la ópera será el sábado 3 de octubre a las 20, en la Casa de la Cultura. Micaela Musto estará a cargo de la coordinación de Les Arts junto con Andrea Bertheimer y Daniela Coria. Julian Herdt será uno de los intérpretes y Franco Broggi estará a cargo del piano. Las entradas anticipadas pueden solicitarse al 342-523-4539 o a través de las redes sociales de @lesarts.argentina.

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La música coral y la ópera forman parte de la vida artística de Micaela Musto y Julián Gert, dos cantantes vinculados a Entre Ríos que actualmente integran el Coro Polifónico de la provincia de Santa Fe. La cantante lírica paranaense, de 28 años, y el tenor oriundo de Diamante, de 39, llegaron a la escena profesional luego de años de formación y ahora impulsan nuevas propuestas para acercar la música clásica a públicos más amplios.

Musto comenzó su recorrido desde muy pequeña y a los 14 años ingresó a la Escuela Coral Mario Monti, donde comenzó a conocer y estudiar el repertorio coral. “Siempre quise cantar desde muy chica”, explió en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7) y contó, al recordar que durante su infancia escuchaba con frecuencia que tenía que incorporarse a un coro.

Julian Herdt, en tanto, creció en un entorno familiar atravesado por la música. Por el lado paterno estuvo ligado a la tradición coral luterana y a la música de Johann Sebastian Bach, mientras que por la familia materna tuvo contacto con el chamamé y las raíces correntinas. “En mi casa había himnos y chamamé por igual”, resumió.

El desafío de integrar el Coro Polifónico

Ambos forman parte actualmente del Coro Polifónico de Santa Fe, al que accedieron mediante un concurso. La agrupación cuenta con distintas categorías de intérpretes y reúne a más de medio centenar de cantantes.

Herdt explicó que existen solistas, pequeñas categorías de solistas y la masa coral, integrada por las distintas cuerdas. En su caso, ocupa una categoría intermedia, mientras que Musto integra el grupo de novatos.

El ingreso de nuevos integrantes se produce en un contexto de recambio generacional dentro del organismo. “Hay muchísima juventud, muy apasionada, muy estudiosa y muy dedicada a la música clásica, a la música coral universal y a la ópera también”, destacó el tenor.

Para ambos, además de la exigencia artística, pertenecer al coro representa una experiencia profundamente ligada al disfrute.

Musto coincidió en que el trabajo colectivo tiene una dimensión especial. “El trabajo coral es un trabajo en conjunto, estamos todos. Es un trabajo de equipo”, señaló.

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La experiencia, además, se completa con las presentaciones junto a orquestas y las intervenciones como solistas. Ambos destacaron especialmente la posibilidad de haber compartido conciertos con la Orquesta Sinfónica de Santa Fe y el desafío que implica interpretar áreas de ópera junto a una formación orquestal.

“Es muy bonito cuando uno interpreta una sinfonía, un sinfónico coral o una obra efectista, ver la reacción de la gente y esa actitud de disfrute”, expresó Herdt. En ese sentido, consideró que quienes trabajan en el ámbito cultural tienen “la responsabilidad y la gran bendición” de poder generar algo en quienes asisten a un espectáculo.

Una propuesta diferente para acercar la ópera

Además de su actividad en el Coro Polifónico, Musto participa de Les Arts, un espacio que creó junto a Andrea Bertheimer y Daniela Coria, ambas de Santa Fe.

La iniciativa surgió a partir de la necesidad de generar espacios de formación para cantantes y trabajar especialmente en técnica vocal y repertorio operístico. A partir de allí comenzaron a desarrollar producciones propias.

Por eso, el espectáculo tendrá diálogos en español y conservará las partes cantadas en alemán de la partitura original de Mozart, que estarán acompañadas por subtítulos. El equipo también realizó una adaptación del libreto para acercarlo al público actual. La obra original fue escrita en el contexto de la corte vienesa del siglo XVIII, pero la nueva versión incorpora situaciones reconocibles de la actualidad. “Todo lo que encontramos antiguo lo pudimos adaptar al día de hoy”, explicó Musto a UNO.