"Soy entrerriano", la canción con la que Linares Cardozo conmovió a Entre Ríos

Soy entrerriano, la obra de Linares Cardozo, se convirtió en una referencia de la identidad provincial y es considerada el himno de Entre Ríos. “¡Entrerriano! Pa’ lo que gusten paisanos, en un apretón de manos se va toda la amistad”, comienza la canción.

Desde allí aparecen algunas de las imágenes que forman parte del imaginario entrerriano: el Montiel, los arroyos, las lomadas, el ñandubay, el caranday, los pájaros y una identidad atravesada también por la tradición federal. La letra y la música pertenecen a Linares Cardozo, nombre artístico de Rubén Manuel Martínez Solís, músico, compositor, poeta, pintor y educador nacido en La Paz.

En la obra de Linares Cardozo, el paisaje nunca aparece simplemente como una postal. Es parte de una forma de mirar y de habitar la provincia. El monte, los caminos, los arroyos, los animales y las personas que aparecen en sus canciones construyen un territorio reconocible, pero también una memoria: la de una Entre Ríos rural, ribereña, musical y profundamente vinculada con sus tradiciones.

Mirada del litoral

Esa mirada estuvo acompañada por una tarea de investigación y de difusión. Linares Cardozo recorrió la provincia, observó sus expresiones populares y trabajó para preservar músicas, danzas y costumbres que formaban parte del patrimonio cultural entrerriano. Su vínculo con la chamarrita fue especialmente importante, en un momento en que ese género comenzaba a adquirir una nueva dimensión dentro de la música popular de la provincia.

La chamarrita ocupa, de hecho, un lugar central en la construcción de una identidad musical entrerriana. No se trata solamente de un ritmo para bailar: alrededor de ella se reunieron músicos, investigadores, bailarines, docentes y comunidades que encontraron en esa expresión una manera de reconocerse. Linares Cardozo fue una de las figuras fundamentales de ese proceso y llevó esa identidad a escenarios y públicos mucho más amplios.

En ese recorrido, sus canciones consiguieron algo que no siempre ocurre con las obras vinculadas al folklore: trascendieron a su propio autor. Fueron interpretadas, enseñadas, compartidas y transmitidas entre generaciones. Así, una canción escrita por una persona puede terminar formando parte de una memoria que ya es colectiva.

Eso también explica por qué “Soy entrerriano” puede provocar una reacción diferente en quien nació o creció en la provincia. No hace falta conocer toda la obra de Linares Cardozo para reconocer algunas de esas imágenes. El río, el monte, las lomadas, los pueblos, los caminos y determinadas formas de nombrar el paisaje forman parte de una experiencia cotidiana para miles de entrerrianos.

La identidad, en ese sentido, no aparece solamente en los grandes símbolos. También está en las palabras que se repiten, en las músicas que se enseñan a los chicos, en las fiestas populares, en los bailes, en los escenarios de los festivales y en las canciones que vuelven una y otra vez. Una comunidad también construye su memoria a través de aquello que decide seguir cantando.

El paisaje

Por eso resulta interesante preguntarse qué sucede cuando una canción deja de ser solamente una composición musical. ¿Cuándo empieza a pertenecerle también a quienes la escuchan? ¿Cuántas veces tiene que ser cantada para convertirse en parte de una identidad? ¿Qué ocurre cuando alguien escucha sus primeros acordes y reconoce inmediatamente un paisaje, una historia o una forma de sentirse parte de un lugar?

“Soy entrerriano” incluso llegó a ser propuesta formalmente como Himno Oficial de la Provincia en un proyecto presentado ante la Legislatura entrerriana. Aunque una iniciativa legislativa no equivale al reconocimiento cultural que una obra puede alcanzar por sí misma, el dato permite observar hasta qué punto la canción había adquirido una dimensión que excedía a su propio autor.

Y quizás allí esté una de las claves de su permanencia. No es solamente una canción que habla de Entre Ríos: es una canción que utiliza elementos de la provincia para construir una declaración de pertenencia. Decir “soy entrerriano” no describe únicamente un lugar de nacimiento. En el universo de la canción, también expresa una manera de reconocerse en un paisaje, en una historia y en una cultura.

Una obra infinita

Linares Cardozo murió en Paraná en 1996, pero su obra continúa circulando. Sus canciones siguen formando parte de encuentros, homenajes, celebraciones y espacios donde se transmite la cultura entrerriana. Su nombre quedó ligado a una manera particular de contar la provincia: desde sus raíces, pero también desde una sensibilidad que consiguió convertir lo cotidiano en materia artística.

Tal vez esa sea una de las formas más profundas en que una canción puede convertirse en identidad. Cuando ya no hace falta explicar quién la escribió para que alguien se sienta representado por ella. Cuando sus versos pueden pasar de una generación a otra y seguir diciendo algo. Cuando una persona canta “soy entrerriano” y, por un instante, esas palabras dejan de ser solamente las de un compositor para convertirse en una forma colectiva de decir: este es mi lugar.

“Soy entrerriano” habla de otra manera de construir cultura. No necesita estar en las plataformas más escuchadas ni sonar todos los días en una radio para mantenerse vigente: alcanza con que alguien vuelva a cantarla en una escuela, en un festival, en una peña, en un acto o en una reunión familiar. Allí, en esa transmisión aparentemente sencilla, una canción continúa haciendo lo que hacen las expresiones culturales que logran permanecer: pasar de una persona a otra hasta convertirse en parte de una memoria compartida. Y en ese recorrido también cambia: cada generación puede encontrar nuevas formas de interpretarla, pero conserva ese reconocimiento inicial de estar escuchando algo que habla de su propia tierra. Así, la canción deja de vivir únicamente en una partitura o en una grabación y empieza a vivir en quienes la cantan, la enseñan, la bailan y la recuerdan.