Lali volvió a hacer historia en su tercer River

Lali cerró su gira “No vayas a atender cuando el demonio llama” con su tercer River del año, invitados especiales y un emotivo mensaje.

Lali Espósito volvió a llenar el estadio Monumental y cerró la gira “No vayas a atender cuando el demonio llama” con una noche que combinó música, humor, invitados y momentos de fuerte emoción. Fue su tercer River del año y el octavo estadio agotado en poco más de doce meses.

El 26 de septiembre no fue una fecha más para Lali. Después de recorrer distintos escenarios durante el último año y medio, la cantante eligió el Monumental para ponerle punto final a una etapa que estuvo marcada por grandes producciones, canciones convertidas en himnos y una relación cada vez más cercana con su público.

La noche comenzó con “Lokura”, rodeada de bailarines y con una puesta visual cargada de movimiento. “Sexy”, “Mejor que 2 son 3”, “Tu Novia II” y “N5” completaron el primer tramo, entre fuego, pantallas y una escenografía diseñada para un estadio colmado.

Después de un cambio de vestuario, llegó uno de los momentos menos previsibles del espectáculo. Lali dejó por unos minutos el formato pop para darle lugar al tango. El bandoneonista Nicolás Perrone y el cantor Cucuza Castiello aparecieron en escena para interpretar “Pasional”, de Osvaldo Pugliese. Luego, junto a Lali y dos bailarines, continuaron con “Morir de amor”.

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Una noche atravesada por la emoción

El espectáculo volvió rápidamente a la estética que caracteriza a esta etapa de la artista. Con la aparición de la voz de Moria Casán y un diario gigante como parte de la puesta, Lali interpretó sus canciones entre referencias humorísticas y guiños a la actualidad.

En “KO” se transformó en una boxeadora, con guantes y una puesta inspirada en un ring. Más adelante, “Baum Baum” hizo saltar a todo el estadio. El juego con el público también tuvo su lugar cuando, entre gritos, Lali terminó quitándose la corbata y abrió su camisa para mostrar el vestuario que llevaba debajo. Pero el tono cambió por completo cuando llegó “Incondicional”. Vestida de blanco, Lali habló de lo que significó alcanzar ocho estadios en poco más de un año y tres presentaciones en River durante 2026.

“¿Cómo explicamos ocho estadios en un poquito más de un año? ¿Cómo explicamos tres River en un mismo año? Solo la incondicionalidad, el sentido de amor, de lo colectivo, puede hacer algo así”, expresó antes de comenzar la canción.

La parte más íntima llegó después. Durante “No Hay Héroes”, recordó que había escrito el tema pensando en lo que significa atravesar los 30 años y sentirse adulto y, en ocasiones, solo. Con las luces de los celulares encendidas, terminó arrodillada sobre la pasarela y llorando mientras el estadio coreaba su nombre.

Una escena que sorprendió al Monumental

La segunda mitad del show tuvo varios invitados. Miranda! apareció para compartir “Mejor Que Vos”, en una presentación que volvió a recurrir al universo de “Lali TV”, el formato utilizado por la cantante durante esta etapa para comunicar distintos momentos de su álbum y su gira.

Más tarde llegó uno de los momentos que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados de la noche. Lali apareció vestida de novia y, desde la misma plataforma, surgió Tini Stoessel también de blanco. Juntas interpretaron “Like a Virgin”, acompañadas luego por Marilina Bertoldi con su guitarra.

La escena recreó la recordada presentación de Britney Spears, Christina Aguilera y Madonna en los MTV Video Music Awards de 2003. Al finalizar, las tres artistas se besaron.

Tini aprovechó la ocasión para agradecerle públicamente a Lali por la invitación y recordó que la cantante formó parte de distintos momentos de su infancia. Lali, emocionada, le respondió: “Sos preciosa. Esta invitación, como nos dijimos en privado, es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”.

El intercambio terminó con otra de las frases que quedaron para la noche: “Nos enamoramos, taradas”.

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Una problemática que atraviesa a los jóvenes

El tramo final volvió a combinar música y mensajes sociales. Antes de “Soy”, un video protagonizado por drag queens puso el foco en la comunidad LGBT+ y en el derecho a celebrar y divertirse. También hubo momentos de fuerte contenido político entre el público, con cánticos dirigidos al gobierno de Javier Milei durante algunas pausas del espectáculo.

Sin embargo, el momento más serio llegó antes de “Ciudad de Pobres Corazones”, el tema de Fito Páez que Lali eligió cantar por primera vez en un show propio.

La artista explicó que había estado pensando en una problemática que la había conmovido y contó que recientemente había perdido a una persona muy querida por suicidio. A partir de allí, habló sobre la situación de los jóvenes en Argentina y dedicó la canción a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento y a sus familias.

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“Hace dos meses yo perdí a una persona muy, muy querida que se suicidó. Hoy no está acá: en el último River estuvo, y hoy no está acá”, relató.

El último River de una era

El cierre recuperó la energía del comienzo. “Fanático”, “Plástico” y “33”, esta última junto a Dillom, llevaron nuevamente al público al pogo. Antes de “Fanático”, Lali recordó que se cumplían dos años del lanzamiento de la canción y definió la presentación como una manera de despedir la gira “atendiendo al demonio por última vez”.

Después llegaron “Pendeja”, “Payaso” y “No Me Importa”, con un estadio completamente entregado al show y un guiño final al “Ji ji ji” de Los Redondos.

Lali se despidió agradeciendo a quienes hicieron posible la gira y reconoció que los ocho estadios agotados habían cambiado su vida. En la pantalla, una última escena de “Lali TV” dejó abierta una nueva incógnita: una voz preguntó si la cantante era “la heroína que demanda la era” o “la mayor delincuente de la que se tenga memoria”, antes de interrumpirse deliberadamente.

Así terminó el tercer River de Lali en el año. Una noche que puso punto final a una gira, pero que también dejó varias señales de que la historia de esta etapa todavía puede tener nuevos capítulos.