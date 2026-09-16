Del Chaqueño a Cazzu y de Soledad a Jorge Rojas: República Folklore prepara dos jornadas históricas

El festival República Folklore se realizará el 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, con más de 50 artistas y tres escenarios

El Festival República Folklore se realizará el 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, con más de 50 artistas, tres escenarios, propuestas gastronómicas y experiencias vinculadas a las tradiciones argentinas. Ya comenzó la venta general de entradas.

Buenos Aires se prepara para recibir una nueva propuesta dedicada a una de las expresiones culturales más arraigadas del país. El 21 y 22 de noviembre , durante el fin de semana largo, llegará República Folklore , un festival que reunirá a grandes referentes del género y a nuevas generaciones en dos jornadas de música, cultura, gastronomía y tradiciones argentinas.

El Festival República Folklore llega a Buenos Aires con más de 50 artistas y dos jornadas a pura música

El encuentro tendrá lugar en el Parque de la Ciudad y contará con más de 50 artistas, tres escenarios y más de 12 horas de música por día. La propuesta busca reunir a públicos de distintas edades y procedencias alrededor de las canciones, los ritmos y las costumbres que forman parte de la identidad argentina.

La primera jornada, el sábado 21 de noviembre, tendrá entre sus principales figuras al Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Soledad, Cazzu y Los Tekis. La programación también incluirá a Los Nombradores del Alba, Los de Imaguare, Orozco-Barrientos, Los Alonsitos, Nahuel Pennisi, Los 4 de Córdoba, Por Siempre Tucu, Cuti y Roberto Carabajal, Catherine Vergnes, Juanjo Abregú, Los Bofill, La Callejera, Nacho Cuellar, Néstor Garnica, Tomás Lipán, Los Tabaleros, Nati Pastorutti, Wara Calpanchay, Nicolás Membriani, Yoel Hernández y Tupá, entre otros.

El domingo 22, en tanto, será el turno de Jorge Rojas, Soledad y Los Nocheros, junto con Los Manseros Santiagueños, Lázaro Caballero, Sergio Galleguillo, Ahyre, Peteco Carabajal con Rienda Libre, Dúo Coplanacu y Teresa Parodi.

La grilla del segundo día también suma a Maggie Cullen, Carafea, Indio Lucio Rojas, Campedrinos, OrellanaLucca, Juanjo Abregú, Gauchos of the Pampa, Diableros Jujeños, Mariana Carrizo, Paquito Ocaño, Malena Garnica, Sele Vera, Nicolás Membriani, La Bruja Salguero, Los Berbel y Dos Más Uno.

Además de la música, República Folklore propone un recorrido por distintas expresiones de la cultura popular. Habrá peñas, una pulpería tradicional, un patio de comidas regionales y un Paseo de las Provincias, con artesanías, propuestas vinculadas a la industria y el turismo de diferentes puntos del país.

La experiencia se completará con clases abiertas, pistas de baile al aire libre y juegos criollos, con la intención de que el público pueda participar activamente de la celebración y no limitarse únicamente a disfrutar de los shows.

El festival parte de una idea central: el folklore como una expresión que trasciende la música y reúne memoria, costumbres, pertenencia e identidad. En ese sentido, República Folklore propone un encuentro entre quienes crecieron con estas canciones y las nuevas generaciones que continúan incorporando sonidos y miradas al género.

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Entradas

La venta general ya está disponible. Las entradas tienen un valor de $100.000 por día, mientras que el abono para las dos jornadas cuesta $180.000.

La compra puede realizarse a través de All Access, con todos los medios de pago disponibles y un beneficio de seis cuotas sin interés con tarjetas Visa de Banco Macro.

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República Folklore tendrá lugar el sábado 21 y domingo 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires, con una programación que busca reunir en un mismo espacio a distintas generaciones alrededor de la música y las tradiciones de todo el país.