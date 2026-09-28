Las 10 microrregiones estuvieron representadas con gastronomía, carnaval, música, naturaleza y propuestas interactivas para promocionar Entre Ríos.

Entre Ríos desplegó su diversidad turística en la Feria Internacional de Turismo.

Entre Ríos presentó este sábado en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2026) una muestra de la diversidad turística de su territorio. Las 10 microrregiones estuvieron representadas en el stand provincial, que reunió propuestas vinculadas con la naturaleza, la cultura, la gastronomía, las fiestas y distintas experiencias para acercar al público los atractivos entrerrianos.

La puesta fue diseñada para mostrar esa variedad a través de grandes pantallas que recorren el espacio y exhiben imágenes de paisajes, destinos y experiencias de distintos puntos de la provincia.

La propuesta se completa con actores que interpretan diferentes perfiles de turistas e interactúan con los visitantes, los invitan a participar de juegos y brindan información sobre las alternativas disponibles. El objetivo es transmitir que Entre Ríos ofrece distintas opciones para quienes buscan definir su próximo destino.

Gastronomía y sabores entrerrianos

El espacio provincial también cuenta con un mostrador de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), en representación del sector privado, y un sector dedicado a la gastronomía regional.

Durante la primera jornada, los cocineros César Lizárraga y Pitu Alfieri realizaron demostraciones de parrilla y fuego con carne de ciervo y asado con cuero. Las degustaciones incluyeron chacinados, quesos, vinos, frutos, dulces, alfajores y otros productos característicos de la provincia.

La gastronomía funcionó así como una de las herramientas para presentar el territorio y acercar al público algunos de los sabores asociados con la identidad entrerriana.

Carnaval, música y promoción turística

El carnaval también tuvo su espacio en la jornada. El Carnaval de Concordia realizó una presentación en FIT Outdoor, donde la propuesta cultural se integró a las acciones de promoción turística.

La actividad continuó en el escenario central compartido por las provincias del Litoral, con la presentación de Litoral Mitá. Por la noche, una degustación de Heim Bier acompañada por un DJ completó la agenda del primer día.

La propuesta busca mostrar que los atractivos entrerrianos pueden vincularse con distintos intereses: desde una fiesta popular o una expresión artística hasta un paisaje, una experiencia al aire libre, la gastronomía o el recorrido por una localidad.

La agenda para este domingo

La promoción de Entre Ríos continuará durante el domingo con nuevas actividades en el stand provincial y en otros espacios de la FIT.

Entre las propuestas previstas se encuentran las presentaciones de los carnavales de Gualeguaychú y Federación en FIT Outdoor, una exposición sobre Pesca Adaptada y la presentación de Entre Ríos como provincia Pet Friendly.

La agenda también incluirá propuestas artísticas y gastronómicas para continuar mostrando, ante visitantes y representantes del sector turístico, la variedad de alternativas que ofrece el territorio entrerriano.