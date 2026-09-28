El horóscopo para este lunes 28 de septiembre de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este sábado 26 de septiebre de 2026

El horóscopo para este domingo 27 de septiembre de 2026

Si no quiere perder a su pareja, dedíquele el tiempo necesario. Lea diarios especializados para decidir dónde invertir. Siga adelante con sus iniciativas laborales. Haga caso al médico y cuídese más.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

El romanticismo reinará en su corazón. No se preocupe tanto por el dinero y disfrútelo. Hágase notar para que reconozcan su trabajo. Cuidado con las contracturas musculares.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Se desencantará de la persona que le interesaba. Procure controlar mejor los gastos o tendrá problemas. Conseguirá ese ascenso tan trabajado. Los cambios en la dieta están dando sus frutos.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Su corazón y su cabeza no deben entrar en conflicto. Quizá tenga problemas para cobrar una suma de dinero. Las diferencias con sus jefes se van mitigando. Necesita hacer algo de ejercicio.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Olvídese del reloj y vivirá buenos momentos con sus amigos. Buenas oportunidades económicas, saldrá a flote. El hablar de más le puede perjudicar ante sus jefes. Hoy tiene su autoestima por las nubes.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Exigirá ser más correspondido en el amor. Oportunidad de buenas y beneficiosas inversiones. Piense si va a poder con el trabajo que quieren encargarle. A tener en cuenta su espalda, será el punto débil.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Día bastante gratificante en el terreno afectivo. Tenga cuidado a la hora de invertir. No se precipite ante esas ofertas laborales. Paz y tranquilidad; disfrútelo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Despierta pasiones con su cambio de imagen. Hoy sus cuentas le dejan respirar. En el trabajo, pasará buenos ratos. Vigile esas molestias para que no vayan a más.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

La vida con su pareja se presenta serena y feliz. En cuestiones de dinero, debe ser más práctico. Sale airoso de las situaciones difíciles y sus jefes lo saben. Cuidado, evite discusiones.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No busque amor donde solo hay una gran amistad. Si invita a sus amigos a cenar, no se exceda. Tenga mano izquierda con sus relaciones laborales. Haga todo lo posible para evitar la gripe.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Mal día para aclarar dudas sentimentales. Por fin puede reformar su casa con esos nuevos ingresos. Tendrá noticias de su última entrevista de trabajo. Salud magnífica, salga a divertirse.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Dificultad para ponerse de acuerdo con su pareja. No tiene control alguno de lo que gasta ni de lo que gana. Es un gran profesional y hoy lo demostrará. Vigile su alimentación o surgirán problemas.