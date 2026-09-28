Ana Clara Schneider es la nueva Miss Universo Entre Ríos 2026

Ana Clara Schneider, representante de Nogoyá, fue coronada Miss Universo Entre Ríos 2026 y representará a la provincia en Miss Universo Argentina.

La joven Ana Clara Schneider, representante de Nogoyá, se consagró este domingo como la nueva Miss Universo Entre Ríos 2026. La gala final del certamen provincial de belleza se llevó a cabo en el salón de eventos "Pueblo Mío" de su ciudad natal, donde compitió contra 15 candidatas de distintos departamentos entrerrianos.

El segundo lugar correspondió a Miranda Schneeberger, representante de Diamante, mientras que el tercer lugar fue para Guadalupe Stauber, representante de Santa Elena, del departamento La Paz.

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El jurado evaluó criterios de oratoria, cultura general, pasarela y compromiso social.

Schneider, estudiante de Administración de Empresas y con experiencia previa como Reina Nacional de la Agricultura, cautivó a los evaluadores con su carisma y un traje alegórico que rindió homenaje a la bandera provincial y a la Virgen del Carmen.

Con este triunfo, la modelo nogoyaense obtuvo el pase oficial y directo para representar a la provincia en la próxima edición nacional de Miss Universo Argentina, donde buscará la corona mayor.