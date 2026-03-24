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Joven de Victoria fue elegida Miss Caribe Universo

Desde Victoria, Candela Córdoba Jordán fue elegida Miss Caribe Universo Entre Ríos y se prepara para representar a la provincia en la etapa nacional.

24 de marzo 2026 · 17:47hs
Joven de Victoria fue elegida Miss Caribe Universo

Joven de Victoria fue elegida Miss Caribe Universo

La joven Candela Córdoba Jordán, oriunda de Victoria, se alista para competir a nivel nacional en el concurso Miss Caribe Universo. Con un proyecto social de concientización ambiental que destaca la importancia y cuidado de la naturaleza entrerriana, representará a la provincia.

La modelo expresó que “este concurso busca no solamente basarse en la belleza de una mujer, sino en sus valores, en todo lo que puede llegar a proyectar y realizar”.

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Uno de los requisitos para participar en este certamen internacional es presentar un proyecto social. En el caso de Candela, su propuesta se centra en la concientización ambiental, especialmente en el cuidado de los humedales y ríos de la provincia.

Proyecto ambiental

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“Mi inspiración fueron los humedales, nuestros ríos, ya que crecí con el aroma a madera fresca, con el trabajo de mi familia, de mi papá, que trabaja en un astillero y siempre vi de cerca todo lo que fue la naturaleza ”, contó.

El proyecto que presentó Candela tiene como objetivo promover la plantación de árboles en su provincia. “El sauce es un gran guardián natural que tenemos nosotros los entrerrianos. Cuando él está presente, filtra el agua, protege el suelo de las inundaciones y también nos regala una gran sombra”, explicó.

Candela busca involucrar a jóvenes y niños en la plantación y cuidado de estos árboles, con la idea de generar un compromiso familiar. “Me gustaría poder involucrar a las familias de estos jóvenes adoptando un árbol, y que ellos hagan todo ese proceso, acompañando el crecimiento del árbol como si fuera un hijo”, añadió.

Certamen

Candela ya fue elegida Miss Universo Entre Ríos en la elección provincial, que tuvo lugar el 14 de marzo. Ahora, su siguiente desafío es competir a nivel nacional para obtener la banda de Miss Caribe Universo Argentina y posteriormente representar al país en el certamen internacional.

El certamen nacional se llevará a cabo de manera virtual, lo que añade un desafío extra para Candela, ya que necesita el apoyo de la comunidad. “Al ser una nueva modalidad se necesita mucho el apoyo de la comunidad, no solamente en mi caso de Victoria, sino que de toda Entre Ríos”, expresó Candela, agradeciendo el respaldo que ha recibido hasta el momento.

Para Candela, representar a Argentina en el certamen internacional sería un gran honor. “Sería un orgullo, pero más me pone feliz poder representar a los entrerrianos y poder llevar nuestra esencia, nuestro brillo, nuestro carisma a toda Argentina”, dijo emocionada. En su mensaje, destacó la calidez y el espíritu de los entrerrianos: “Me encantaría que la gente pueda conocer cómo somos, nuestra manera de compartir, porque eso es lo que nos define al final del día: el abrazo, el mate compartido, una sonrisa y una charla”.

Victoria Entre Ríos Miss Universo certamen
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