Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

La final de Miss Universo será este jueves 20, en la que Aldana Masset competirá por conseguir la corona que actualmente ostenta Victoria Theilvig

La edición 74 de Miss Universo, que tendrá lugar en la ciudad de Bangkok, Tailandia, se transmitirá el viernes 21 de noviembre. Sin embargo, debido a la diferencia horaria, en Latinoamérica se emitirá este jueves 20. La danesa Victoria Kjær Theilvig entregará la corona y el título a la nueva triunfante.

Aldana Masset, la modelo que representa a Argentina en el concurso de Miss Universo 2025 en Tailandia, no pasó para nada desapercibida desde el día de la inauguración. Tiene 25 años, es de Valle María y en las redes sociales, su imagen alcanza gran repercusión. De hecho, se encuentra entre las 5 favoritas del certamen.

La modelo entrerriana Aldana Masset desfiló en Miss Universo 2025 y cautivó al público

Aunque en Argentina ningún canal compró los derechos de retransmisión, la gran final se podrá ver a través del canal oficial de YouTube de Miss Universe. Mientras tanto, la emisión en directo que haga Telemundo Internacional estará disponible para los suscriptores de Flow.

La transmisión de Miss Universo 2025 estará disponible para todo el mundo y en el idioma original del evento. Sin embargo, la plataforma también ofrecerá subtítulos en español.

Miss Universo es uno de los certámenes de belleza más prestigiosos del mundo, en el que más de 100 mujeres competirán por la corona que actualmente ostenta Victoria Kjær Theilvig, de Dinamarca.

La edición 74° de Miss Universo tendrá lugar este jueves 20 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, de Tailandia. Esta será la primera vez que países como Palestina, Arabia Saudita y Mozambique participarán del concurso. Además, Azerbaiyán, Eslovenia, Ghana, Haití, Irak, Kosovo, Panamá y Sudáfrica regresarán después de varias ediciones ausentes.

Horarios de transmisión de la final de Miss Universo 2025

México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala: 19:00 horas.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Canadá y Cuba: 20 horas.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 21 horas.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 22 horas.

España, Francia, Alemania e Italia: 02:00 del viernes 21 de noviembre.

Estados Unidos: 20 horas (ET)

Durante la ceremonia, las concursantes enfrentarán distintas instancias en las que deberán demostrar sus habilidades de comunicación, su presencia en el escenario, su carisma y su compromiso con las causas sociales.

Las candidatas que compiten por el título de Miss Universo 2025 serán evaluadas por ocho jurados. Mientras tanto, el público también podrá destinar su voto a su concursante favorita. ¿Cómo hacerlo?

Miss Universo: cómo votar a Aldana Masset, la representante entrerriana

Aldana Masset necesita llegar a más de 100 mil votos para ser considerada finalista. Tras su performance el 19 de noviembre en la prueba del traje de baño, su imagen revolucionó las redes sociales y se volvió muy popular, lo que la ubicó entre las cinco favoritas del certamen. A continuación, el paso a paso para darle tu apoyo:

*Descargar la aplicación en tu celular de Miss Universe.

*Registrarse con nombre para participar.

*Visualizar en el borde inferior la palabra “VOTE” y hacer click allí.

*Elegir la opción People’s Choice.

*Buscar “Argentina - Aldana Masset”.

Quiénes son las participantes a Miss Universo 2025

Son 120 mujeres las que compiten por este premio. A continuación, las representantes:

Albania – Flavia Harizaj

Angola – Maria Cunha

Argentina – Aldana Masset

Armenia – Peggy Garabekian

Aruba – Hannah Arends

Australia – Lexie Brant

Bahamas – Maliqué Bowe

Bangladesh – Tangia Methila

Belarus – Alena Kucheruk

Belgium – Karen Jansen

Belize – Isabella Zabaneh

Bolivia – Yessica Hausermann

Bonaire – Nicole Peiliker

Botswana – Lillian Andries

Brazil – Gabriela Lacerda

British Virgin Islands – Olivia Freeman

Bulgaria – Gaby Guha

Cambodia – Nearysocheata Thai

Cameroon – Josiane Golonga

Canada – Jaime VandenBerg

Cayman Islands – Tahiti Seymour

Chile – Inna Moll

China – Zhao Na

Colombia – Vanessa Pulgarín

Costa Rica – Mahyla Roth

Côte d'Ivoire – Olivia Yacé

Croatia – Laura Gnjatovi

Cuba – Lina Luaces

Curaçao – Camille Thomas

Czech Republic – Michaela Tomanová

DR Congo – Dorcas Dienda

Denmark – Monique Sonne

Dominican Republic – Jennifer Ventura

Ecuador – Nadia Mejía

Egypt – Sabrina Maged

El Salvador – Giulia Zanoni

Equatorial Guinea – Carmen Obama

Estonia – Brigitta Schaback

Finland – Sarah Dzafce

France – Ève Gilles

Germany – Diana Fast

Ghana – Andromeda Peters

Great Britain – Danielle Latimer

Greece – Mary Chatzipavlou

Guadeloupe – Ophély Mézino

Guatemala – Raschel Paz

Guinea – Tiguidanké Bérété

Guyana – Chandini Baljor

Haití – Melissa Queenie Sapini

Honduras – Alejandra Fuentes

Hong Kong – Lizzie Li

Hungary – Kincs Dezsényi

Iceland – Helena O'Connor

India – Manika Vishwakarma

Indonesia – Sanly Liu

Iraq – Hanin Al Qoreishy

Ireland – Aadya Srivastava

Israel – Melanie Shiraz

Italy – Lucilla Nori

Jamaica – Gabrielle Henry

Japan – Kaori Hashimoto

Kazakhstan – Dana Almassova

Kosovo – Dorea Shala

Kyrgyzstan – Mary Kuvakova

Laos – Lattana Munvilay

Latvia – Meldra Rosenberg

Lebanon – Sarah Bou Jaoude

Macau – Kris Fong

Malaysia – Chloe Lim

Malta – Julia Cluett

Martinique – Célya Abatucci

Mauritius – Aurélie Alcindor

Mayotte – Nourya Aboutoihi

Mexico – Fátima Bosch

Moldova – Mariana Ignat

Myanmar – Myat Yadanar Soe

Namibia – Johanna Swartbooi

Nepal – Sanya Adhikari

Netherlands – Nathalie Mogbelzada

New Zealand – Abbigail Sturgin

Nicaragua – Itza Castillo

Niger – Zoulahatou Amadou

Nigeria – Basil Onyinyechi

Norway – Leonora Lysglimt-Rødland

Pakistan – Roma Riaz

Palestine – Nadeen Ayoub

Panamá – Mirna Caballini

Paraguay – Yanina Gómez

Perú – Karla Bacigalupo

Philippines – Ahtisa Manalo

Portugal – Camila Vitorino

Puerto Rico – Zashely Alicea

Romania – Catalina Jacob

Russia – Anastasia Venza

Rwanda – Solange Keita

Saint Lucia – Shianne Smith

Senegal – Camilla Diagne

Singapore – Annika Sager

Slovakia – Viktoria Güllová

Slovenia – Hana Klaut

South Korea – Soo-yeon Lee

Spain – Andrea Valero

Sri Lanka – Lihasha White

Suriname – Chiara Wijntuin

Sweden – Daniella Lundqvist

Switzerland – Naima Acosta

Tanzania – Naisae Yona

Thailand – Praveenar Singh

Trinidad and Tobago – Latifah Morris

Turkey – Ceren Arslan

Turks and Caicos Islands – Bereniece Dickenson

Ukraine – Sofiya Tkachuk

United Arab Emirates – Mariam Mohamed

United States Virgin Islands – Britanny Robinson

United States - Audrey Eckert

Uruguay – Valeria Baladan

Venezuela – Stephany Abasali

Vietnam – Hng Giang Nguyn

Zambia – Kunda Mwamulima

Zimbabwe – Lyshanda Moyas

La coronación cerrará con la entrega de la corona por parte de la actual Miss Universo, Victoria Kjaer Theilvig. La nueva ganadora será embajadora de causas sociales y participará en acciones solidarias, iniciativas de derechos humanos, salud, educación e igualdad de género.

El certamen de Miss Universo destaca no solo la belleza, sino también el liderazgo, la vocación de servicio, la comunicación y el compromiso social.