La edición 74 de Miss Universo, que tendrá lugar en la ciudad de Bangkok, Tailandia, se transmitirá el viernes 21 de noviembre. Sin embargo, debido a la diferencia horaria, en Latinoamérica se emitirá este jueves 20. La danesa Victoria Kjær Theilvig entregará la corona y el título a la nueva triunfante.
Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset
La final de Miss Universo será este jueves 20, en la que Aldana Masset competirá por conseguir la corona que actualmente ostenta Victoria Theilvig
Aldana Masset, la modelo que representa a Argentina en el concurso de Miss Universo 2025 en Tailandia, no pasó para nada desapercibida desde el día de la inauguración. Tiene 25 años, es de Valle María y en las redes sociales, su imagen alcanza gran repercusión. De hecho, se encuentra entre las 5 favoritas del certamen.
Aunque en Argentina ningún canal compró los derechos de retransmisión, la gran final se podrá ver a través del canal oficial de YouTube de Miss Universe. Mientras tanto, la emisión en directo que haga Telemundo Internacional estará disponible para los suscriptores de Flow.
La transmisión de Miss Universo 2025 estará disponible para todo el mundo y en el idioma original del evento. Sin embargo, la plataforma también ofrecerá subtítulos en español.
Miss Universo es uno de los certámenes de belleza más prestigiosos del mundo, en el que más de 100 mujeres competirán por la corona que actualmente ostenta Victoria Kjær Theilvig, de Dinamarca.
La edición 74° de Miss Universo tendrá lugar este jueves 20 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret, de Tailandia. Esta será la primera vez que países como Palestina, Arabia Saudita y Mozambique participarán del concurso. Además, Azerbaiyán, Eslovenia, Ghana, Haití, Irak, Kosovo, Panamá y Sudáfrica regresarán después de varias ediciones ausentes.
Horarios de transmisión de la final de Miss Universo 2025
México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala: 19:00 horas.
Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Canadá y Cuba: 20 horas.
Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 21 horas.
Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 22 horas.
España, Francia, Alemania e Italia: 02:00 del viernes 21 de noviembre.
Estados Unidos: 20 horas (ET)
Durante la ceremonia, las concursantes enfrentarán distintas instancias en las que deberán demostrar sus habilidades de comunicación, su presencia en el escenario, su carisma y su compromiso con las causas sociales.
Las candidatas que compiten por el título de Miss Universo 2025 serán evaluadas por ocho jurados. Mientras tanto, el público también podrá destinar su voto a su concursante favorita. ¿Cómo hacerlo?
Miss Universo: cómo votar a Aldana Masset, la representante entrerriana
Aldana Masset necesita llegar a más de 100 mil votos para ser considerada finalista. Tras su performance el 19 de noviembre en la prueba del traje de baño, su imagen revolucionó las redes sociales y se volvió muy popular, lo que la ubicó entre las cinco favoritas del certamen. A continuación, el paso a paso para darle tu apoyo:
*Descargar la aplicación en tu celular de Miss Universe.
*Registrarse con nombre para participar.
*Visualizar en el borde inferior la palabra “VOTE” y hacer click allí.
*Elegir la opción People’s Choice.
*Buscar “Argentina - Aldana Masset”.
Quiénes son las participantes a Miss Universo 2025
Son 120 mujeres las que compiten por este premio. A continuación, las representantes:
Albania – Flavia Harizaj
Angola – Maria Cunha
Argentina – Aldana Masset
Armenia – Peggy Garabekian
Aruba – Hannah Arends
Australia – Lexie Brant
Bahamas – Maliqué Bowe
Bangladesh – Tangia Methila
Belarus – Alena Kucheruk
Belgium – Karen Jansen
Belize – Isabella Zabaneh
Bolivia – Yessica Hausermann
Bonaire – Nicole Peiliker
Botswana – Lillian Andries
Brazil – Gabriela Lacerda
British Virgin Islands – Olivia Freeman
Bulgaria – Gaby Guha
Cambodia – Nearysocheata Thai
Cameroon – Josiane Golonga
Canada – Jaime VandenBerg
Cayman Islands – Tahiti Seymour
Chile – Inna Moll
China – Zhao Na
Colombia – Vanessa Pulgarín
Costa Rica – Mahyla Roth
Côte d'Ivoire – Olivia Yacé
Croatia – Laura Gnjatovi
Cuba – Lina Luaces
Curaçao – Camille Thomas
Czech Republic – Michaela Tomanová
DR Congo – Dorcas Dienda
Denmark – Monique Sonne
Dominican Republic – Jennifer Ventura
Ecuador – Nadia Mejía
Egypt – Sabrina Maged
El Salvador – Giulia Zanoni
Equatorial Guinea – Carmen Obama
Estonia – Brigitta Schaback
Finland – Sarah Dzafce
France – Ève Gilles
Germany – Diana Fast
Ghana – Andromeda Peters
Great Britain – Danielle Latimer
Greece – Mary Chatzipavlou
Guadeloupe – Ophély Mézino
Guatemala – Raschel Paz
Guinea – Tiguidanké Bérété
Guyana – Chandini Baljor
Haití – Melissa Queenie Sapini
Honduras – Alejandra Fuentes
Hong Kong – Lizzie Li
Hungary – Kincs Dezsényi
Iceland – Helena O'Connor
India – Manika Vishwakarma
Indonesia – Sanly Liu
Iraq – Hanin Al Qoreishy
Ireland – Aadya Srivastava
Israel – Melanie Shiraz
Italy – Lucilla Nori
Jamaica – Gabrielle Henry
Japan – Kaori Hashimoto
Kazakhstan – Dana Almassova
Kosovo – Dorea Shala
Kyrgyzstan – Mary Kuvakova
Laos – Lattana Munvilay
Latvia – Meldra Rosenberg
Lebanon – Sarah Bou Jaoude
Macau – Kris Fong
Malaysia – Chloe Lim
Malta – Julia Cluett
Martinique – Célya Abatucci
Mauritius – Aurélie Alcindor
Mayotte – Nourya Aboutoihi
Mexico – Fátima Bosch
Moldova – Mariana Ignat
Myanmar – Myat Yadanar Soe
Namibia – Johanna Swartbooi
Nepal – Sanya Adhikari
Netherlands – Nathalie Mogbelzada
New Zealand – Abbigail Sturgin
Nicaragua – Itza Castillo
Niger – Zoulahatou Amadou
Nigeria – Basil Onyinyechi
Norway – Leonora Lysglimt-Rødland
Pakistan – Roma Riaz
Palestine – Nadeen Ayoub
Panamá – Mirna Caballini
Paraguay – Yanina Gómez
Perú – Karla Bacigalupo
Philippines – Ahtisa Manalo
Portugal – Camila Vitorino
Puerto Rico – Zashely Alicea
Romania – Catalina Jacob
Russia – Anastasia Venza
Rwanda – Solange Keita
Saint Lucia – Shianne Smith
Senegal – Camilla Diagne
Singapore – Annika Sager
Slovakia – Viktoria Güllová
Slovenia – Hana Klaut
South Korea – Soo-yeon Lee
Spain – Andrea Valero
Sri Lanka – Lihasha White
Suriname – Chiara Wijntuin
Sweden – Daniella Lundqvist
Switzerland – Naima Acosta
Tanzania – Naisae Yona
Thailand – Praveenar Singh
Trinidad and Tobago – Latifah Morris
Turkey – Ceren Arslan
Turks and Caicos Islands – Bereniece Dickenson
Ukraine – Sofiya Tkachuk
United Arab Emirates – Mariam Mohamed
United States Virgin Islands – Britanny Robinson
United States - Audrey Eckert
Uruguay – Valeria Baladan
Venezuela – Stephany Abasali
Vietnam – Hng Giang Nguyn
Zambia – Kunda Mwamulima
Zimbabwe – Lyshanda Moyas
La coronación cerrará con la entrega de la corona por parte de la actual Miss Universo, Victoria Kjaer Theilvig. La nueva ganadora será embajadora de causas sociales y participará en acciones solidarias, iniciativas de derechos humanos, salud, educación e igualdad de género.
El certamen de Miss Universo destaca no solo la belleza, sino también el liderazgo, la vocación de servicio, la comunicación y el compromiso social.