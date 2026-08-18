A casi 30 años del crimen, comenzó el juicio por el asesinato de Tupac Shakur.

A casi 30 años del crimen, comenzó en Las Vegas el juicio contra Duane "Keffe D" Davis, acusado de organizar el asesinato del rapero Tupac Shakur en 1996.

El juicio contra Duane "Keffe D" Davis, señalado por la Fiscalía como el organizador del asesinato del rapero Tupac Shakur en 1996 , comenzó en Las Vegas con la presentación de las primeras pruebas en su contra. Entre los elementos incorporados al proceso se encuentran una grabación policial y un libro de memorias escrito por el propio acusado.

Davis, de 63 años, es el único hombre acusado formalmente por el crimen y enfrenta un cargo de asesinato con arma mortal, con la intención de promover, facilitar o ayudar a una banda criminal. Se declaró inocente en noviembre de 2023 y permanece detenido bajo una fianza de 750.000 dólares.

A casi tres décadas del crimen, comenzó el juicio por el asesinato de Tupac Shakur

Durante la primera jornada, la Fiscalía del condado de Clark presentó fragmentos de una grabación realizada durante una conversación que Davis mantuvo con la Policía en 2008. En el audio, según trascendió, el acusado reconoce que viajaba en un vehículo junto a sus amigos y que vio a Shakur como pasajero de un BMW, asomándose por la ventanilla.

"Tupac se delató", dijo Davis en la grabación, según información citada por The New York Times. "De lo contrario, se habría escapado". La Fiscalía también tiene previsto utilizar como prueba el libro "Compton Street Legend", publicado por Davis en 2019, cuando concedió varias entrevistas para promocionarlo.

En sus memorias, Davis habló sobre el papel de la pandilla Crips en la muerte de Shakur y se describió como "uno de los pocos testigos presenciales vivos del asesinato de Tupac". Sin embargo, la defensa sostiene que la Fiscalía no cuenta con pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad más allá de toda duda razonable y remarca que el propio Davis afirmó que su libro está basado en hechos de ficción.

El primer testigo convocado por la Fiscalía fue Garry Dale, un policía de Las Vegas que acompañó a Shakur en la ambulancia después del ataque ocurrido la noche del 7 de septiembre de 1996, tras la pelea de Mike Tyson. Dale relató que, durante el traslado al hospital, le preguntó al rapero quién le había disparado. Según su testimonio, Shakur respondió que no lo sabía, aunque agregó: "Nosotros nos encargaremos de eso".

Tupac Shakur tenía 25 años cuando recibió varios disparos mientras viajaba en un automóvil junto a Marion "Suge" Knight, fundador del sello Death Row Records. El ataque ocurrió después de que ambos asistieran a una pelea entre Mike Tyson y Bruce Seldon en el MGM Grand Hotel de Las Vegas.

Tras el combate, Shakur, Knight y otras personas vinculadas a Death Row Records se dirigieron al Club 662, propiedad de Knight, para continuar con la celebración. Cerca de las 23, el rapero salió del hotel junto a su grupo, que se desplazaba en un convoy de aproximadamente diez vehículos.

Shakur viajaba en el asiento del acompañante de un BMW negro conducido por Knight. Mientras circulaban por Las Vegas, el automóvil se detuvo en un semáforo en la intersección de Flamingo Road y Koval Lane. En ese momento, un Cadillac se detuvo junto al BMW y uno de sus ocupantes bajó la ventanilla y abrió fuego a corta distancia contra el rapero.

Shakur recibió cuatro impactos de bala: dos en el pecho, uno en el brazo derecho y otro en el muslo derecho. Las heridas perforaron uno de sus pulmones y provocaron daños en varios órganos vitales, por lo que su estado fue crítico desde el momento del ataque.

En medio del caos, Knight logró conducir hasta el cruce de Harmon Avenue, donde fueron interceptados por la Policía y posteriormente trasladados al Centro Médico Universitario del Sur de Nevada. Allí, Tupac fue sometido a varias cirugías en un intento por detener las hemorragias y reparar los daños internos.

El músico permaneció seis días en terapia intensiva, en coma inducido y bajo atención médica permanente. Sin embargo, la gravedad de las heridas impidió su recuperación. Tupac Shakur fue declarado muerto el 13 de septiembre de 1996 a las 16.03, dejando una de las figuras más influyentes del rap estadounidense de los años 90 y un crimen que permaneció sin un acusado formal durante casi tres décadas.