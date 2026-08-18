Envían a la cárcel a condenado acusado de seguir vendiendo cocaína mientras estaba con domiciliaria

El Tribunal Oral Federal de Paraná decidió el 14 de agosto revocar de manera inmediata el beneficio de prisión domiciliaria a Marcos Antonio Delgado, de Concordia, ya que se detectaron incumplimientos y se le abrió una causa por venta de cocaína. La medida, firmada por la jueza de Cámara Noemí Marta Berros, ordenó el traslado urgente de Delgado a la Unidad Penal N°3 de Concordia para que cumpla allí el resto de su condena.

Delgado no es un nombre nuevo para la justicia federal entrerriana. Según consta en el Legajo de Ejecución Penal FPA 5458/2022/TO1/16, el imputado fue condenado mediante la Sentencia N°31/23 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná. En aquel fallo, se lo encontró responsable como coautor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en concurso real con coautoría del delito de tenencia de arma de guerra de uso civil, y a su vez concurre materialmente con encubrimiento de la erradicación de numeración de arma de fuego. Fue condenado a la pena de 4 años y 8 meses de prisión. El vencimiento de la pena será el 16 de julio de 2027.

Sin embargo, hace un tiempo se encontraba con arresto domiciliario. El beneficio, ahora revocado, se le había concedido a Delgado por bajo un criterio humanitario y de asistencia familiar. La Resolución N°223/23 del Tribunal Oral Federal le permitió cumplir la pena en su hogar bajo el argumento de que debía asistir a su padre, quien padece cuadros graves de diabetes, obesidad y cirrosis hepática.

Para mantener este privilegio, el tribunal le impuso dos condiciones innegociables: permanecer en el domicilio autorizado y presentar cada quince días certificados médicos que acreditaran el estado de salud de su progenitor y la asistencia que él le brindaba.

Hallazgo de cocaína

La situación de Delgado se tornó insostenible el pasado 7 de julio de este año. En un procedimiento realizado por la justicia provincial de Concordia, el condenado fue sorprendido en posesión de 42 envoltorios de nailon que contenían un total de 10,3 gramos de cocaína.

Foto: UNO/Gonzalo Núñez

Este nuevo hecho delictivo, caratulado como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, ocurrió en el mismo predio donde debía estar cumpliendo su arresto domiciliario. Según el informe del fiscal José Emiliano Arias, Delgado fue indagado por este nuevo delito, lo que activó las alarmas del Ministerio Público Fiscal Federal, representado por el fiscal federal José Ignacio Candioti, quien solicitó la revocación inmediata del beneficio.

La investigación de los últimos dos años reveló que Delgado no utilizó su tiempo en el domicilio para la rehabilitación o el cuidado de su padre, sino que acumuló una serie alarmante de causas penales en la justicia ordinaria. El 7 de agosto de 2024, el Juez de Garantías de Concordia, Mario Figueroa, informó sobre una prisión preventiva dispuesta contra por un hecho de violencia con armas de fuego; en octubre de 2024, se solicitó su traslado para designar abogado defensor en una causa por presunto abuso sexual (Legajo N° 291/24); en diciembre de ese mismo, su domicilio fue allanado por la Unidad de Violencia de Género para retirar una motocicleta en el marco de otra denuncia; y en febrero de 2025, se le abrió un nuevo legajo por una denuncia de violencia de género, requiriéndose su indagatoria.

Incumplimientos y engaños

Más allá de los nuevos delitos, la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) detectó irregularidades graves en la supervisión. En primer lugar, Delgado se había mudado de vivienda sin autorización. Si bien permanecía en el mismo terreno familiar, se trasladó a una construcción independiente donde vivía solo, desentendiéndose por completo del cuidado de su padre, que era la razón de ser de su beneficio.

Además, la justicia constató que Delgado hacía más de 18 meses que no presentaba un solo certificado médico de su padre. La última constancia databa del 20 de diciembre de 2024. La defensa intentó justificar esta falta alegando "imposibilidad económica" para pagar médicos particulares, argumento que la jueza Berros rechazó de plano recordándoles la existencia del sistema de salud público.

Finalmente, el tribunal intentó supervisar telefónicamente al condenado los días 17, 21 y 22 de julio de 2026, pero nadie atendió las llamadas, confirmando una vez más el quebrantamiento de las obligaciones. En su resolución, la jueza Berros fue tajante: "Los resultados de las supervisiones han reflejado un desapego a las normas y condiciones impuestas". Al considerar que Delgado quebrantó injustificadamente la obligación de permanencia y utilizó el beneficio para continuar con actividades ilícitas, la justicia resolvió revocar la prisión domiciliaria.

Marcos Antonio Delgado fue alojado de forma definitiva en la Unidad Penal N°3 de Concordia, donde deberá purgar su condena hasta julio de 2027, mientras espera el avance de las múltiples causas abiertas que ahora pesan en su contra.