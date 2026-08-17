Paraná Lee bajó el telón con libros, historias y una fuerte presencia del público

Paraná Lee finalizó con una variada agenda que incluyó la presentación del libro por los 200 años de la ciudad, charlas y la participación de autores.

La Feria del Libro Paraná Lee tuvo su cierre este lunes por la anoche en la Sala Mayo de la capital entrerriana, luego de varias jornadas en las que miles de personas se acercaron para recorrer una propuesta que reunió a editoriales, librerías, escritores, artistas y referentes de la cultura. A pesar de las condiciones climáticas adversas, el público acompañó las distintas actividades y convirtió al encuentro en uno de los principales espacios culturales del fin de semana.

Desde el viernes, la Sala Mayo fue escenario de presentaciones de libros, charlas, conversatorios y encuentros con autores locales y nacionales. La propuesta permitió además acercar al público una variada oferta editorial y generar espacios de intercambio en torno a la literatura, la historia, la cultura y distintas expresiones artísticas.

Paraná Lee reunió a escritores y lectores en una jornada de charlas, literatura y encuentros

La última jornada mantuvo una agenda cargada de actividades y tuvo como uno de sus momentos centrales la presentación del libro “Paraná, 200 años de historia 1826-2026”, una publicación que recupera parte de la memoria colectiva de la ciudad a través de sus lugares, personajes y acontecimientos emblemáticos, en el marco de la conmemoración del bicentenario de Paraná.

Voces de la jornada

Durante la presentación, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, destacó el carácter identitario de la publicación y la importancia de que los vecinos puedan conocer y recuperar la historia de la ciudad.

“Es un libro identitario, porque habla de los 200 años de Paraná como ciudad. Vale la pena contar con este libro para conocer un poco más de las ricas historias de esta ciudad donde transitamos todos los días, por eso creo que es una buena oportunidad que lo lean los paranaenses”, señaló Romero.

La presencia de público se mantuvo durante toda la jornada, incluso pese al mal tiempo. Cientos de personas participaron de las diferentes propuestas y acompañaron las presentaciones y conversaciones programadas para el cierre de la feria.

Entre las actividades destacadas estuvo el conversatorio “Una costumbre ubicua: reflexiones en torno al mate”, que permitió abordar la tradición matera desde diferentes perspectivas y poner en discusión su presencia cotidiana en la cultura argentina.

Carmen Cáceres, autora de Al borde de la boca. 10 intuiciones en torno al mate, valoró especialmente la realización de la feria y el acompañamiento del Estado a este tipo de propuestas culturales.

“Me parece hermoso no solo que el Estado sostenga y promueva este tipo de espacios como la Feria del Libro, sino que vea cómo eso tiene sentido. Es impresionante el nivel de compromiso que hay para ofrecer una gran cantidad de propuestas, de editoriales, de librerías”, sostuvo.

En ese sentido, consideró fundamental la continuidad de estos espacios de encuentro en un contexto atravesado por la virtualidad y las nuevas formas de consumo cultural. Es importante que se sostenga porque la va instalando a nivel nacional. Generar espacios de encuentro es cada vez más importante. Pensamos que la virtualidad podría acabar con estas cosas, pero no”, agregó.

Otra de las propuestas que formaron parte de la jornada fue la presentación de “Nuestra vida son los ríos. La historia de Luis ‘Cosita’ Romero”, una historieta realizada por el Colectivo Aguará, con ilustraciones del artista paranaense Jaimo.

El proyecto fue seleccionado en el marco de Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Cienci 2025 y propone recuperar, a través de la historia de Luis “Cosita” Romero, distintas experiencias vinculadas con la defensa de la soberanía, los ecosistemas y los recursos naturales.

Pablo Russo, integrante del Colectivo Aguará, explicó que la publicación busca resumir en la vida de Romero la historia de muchas personas vinculadas con la defensa del territorio y de los ríos.

“En la historieta, del Colectivo Aguará, resumimos en la vida de Cosita la historia de un montón de personas que luchan por nuestra soberanía, por nuestros ecosistemas. En este caso es la historia de Luis ‘Cosita’ Romero”, explicó.

El propio Romero destacó el valor de la publicación y su potencial como herramienta educativa.

“Cuenta la historia de mi vida, pero también hay una cantidad de herramientas que sirven de información para saber cómo defender nuestros recursos naturales, cómo defender nuestros ríos”, señaló.

Además, remarcó el creciente interés de las instituciones educativas por abordar las problemáticas vinculadas con el ambiente y el entorno natural.

“Hoy las escuelas en los primeros niveles están interesándose muy fuertemente sobre lo que nos sucede en nuestro entorno con esos retazos de la naturaleza que van quedando. Agradecido a estas personas que hicieron un trabajo muy importante con este libro”, agregó.

La agenda del cierre también incluyó la presentación de “La Ventana. De la intuición a la gestión cultural”, una publicación que recupera parte de la historia del movimiento cultural y artístico de Paraná.

Gerardo Dayub explicó que el objetivo fue rescatar experiencias y protagonistas que forman parte de la construcción cultural de la ciudad y que, con el paso del tiempo, corren el riesgo de quedar en el olvido.

“Estamos muy contentos porque nos interesa que la gente de Paraná conozca la historia local de lo que tiene que ver con el proceso cultural y artístico que ha venido desarrollándose desde hace mucho tiempo. Estas historias hay que contarlas, si uno no las cuenta se pierden en el tiempo y ese es uno de los motivos por lo que hicimos el libro”, sostuvo.

Lucrecia Pérez Campos, por su parte, destacó el acompañamiento del Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia (FEICAC )para concretar la publicación y poner en valor una memoria cultural que continúa vigente.

“Este libro fue producido con el auspicio del FEICAC, una muy importante política pública que permitió que pudiéramos imprimir el libro, que recopila la memoria de aquellos años”, señaló.

Los conversatorios también tuvieron un lugar central durante el cierre. Entre ellos se desarrolló “El umbral en que mutamos”, con la participación de Tomás Downey, quien reflexionó sobre la vigencia del libro y el valor de la lectura en tiempos dominados por las pantallas.

“Está bueno seguir apostando por el libro, para mí es hermoso leer y me parece que lo analógico hoy se revitaliza y se revalora. Creo que todos queremos algo que nos saque del celular y las pantallas. En el libro tenemos un universo entero con el que vas a conectar de una manera muy particular”, opinó.

También se llevó adelante el conversatorio “La promesa de lo eterno”, que volvió a poner en debate la vigencia de la literatura y la necesidad de generar espacios para la lectura y la imaginación.

Además Carmen Cáceres resaltó la propuesta de la feria y sostuvo que los libros mantienen una capacidad particular para ofrecer un espacio de reflexión y libertad frente a la constante exposición a las imágenes y las opiniones en las redes.

“La feria está muy linda, todo muy pensado, es muy recomendable que la visiten. Cada vez va a ser más importante encontrar un espacio de soledad en donde dejar libre la imaginación de uno sin ser esclavo de la imagen y de las opiniones de otro”, expresó.

Otro de los momentos destacados de la programación fue el conversatorio “¿Hay un umbral donde el amor termina?” La Separción, a cargo del escritor y docente universitario Martín Kohan.

Momento muy esperado

Uno de los momentos más convocantes de la feria tuvo lugar el domingo con la presencia del reconocido actor paranaense Mauricio Dayub, quien regresó a su ciudad natal para participar de un conversatorio y compartir aspectos vinculados con El amateur, una de las obras más importantes de su trayectoria.