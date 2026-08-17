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Está el fixture del Torneo Regional Amateur 2026

El Consejo Federal dió a conocer las zonas, fixture y reglamento de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur.

17 de agosto 2026 · 21:02hs
Belgrano y Don Bosco son dos de los equipos paranaenses que competirán en el Torneo Regional Amateur. Los otros dos son Atlético Paraná y Neuquen.

Prensa LPF

Belgrano y Don Bosco son dos de los equipos paranaenses que competirán en el Torneo Regional Amateur. Los otros dos son Atlético Paraná y Neuquen.

El Torneo Regional Amateur 2026 está a la vuelta de la esquina y este lunes, el Consejo Federal dió a conocer las zonas, el fixture y la forma de disputa para las regiones Norte, Patagonia y Litoral Sur. Este torneo ofrecerá cuatro ascensos al Federal A.

En representación de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) participarán Atlético Paraná, Neuquen, Belgrano y Don Bosco, que estarán agrupados en la Zona 5. El fixture quedó conformado de la siguiente manera:

San José ganó por penales y clasificó.

San José avanzó a la Segunda Ronda del Torneo Regional Amateur Femenino

San Benito Paraná se impuso con un resultado global de 3-0.

San Benito Paraná avanzó en el Torneo Regional Amateur Femenino

Fecha 1 (30/8): Atlético Paraná-Neuquen y Don Bosco-Belgrano

Fecha 2 (6/9): Belgrano-Atlético Paraná y Neuquen-Don Bosco

Fecha 3 (13/9): Atlético Paraná-Don Bosco y Belgrano-Neuquen

Fecha 4 (20/9): Neuquen-Atlético Paraná y Belgrano-Don Bosco

Fecha 5 (27/9): Atlético Paraná-Belgrano y Don Bosco-Neuquen

Fecha 6 (4/10): Don Bosco-Atlético Paraná y Neuquen-Belgrano

Las otras zonas de la Región Litoral Sur

ZONA 1

LIGAS CLUBES

SANTA FE SANJUSTINO

SANTA FE COLON SJ

ESPERANZA SAN LORENZO

1ra. Fecha - 30/08/2026 4ta. fecha - 20/09/2026

COLON SJ vs. SANJUSTINO SANJUSTINO vs. COLON SJ

LIBRE: SAN LORENZO LIBRE: SAN LORENZO

2da. fecha - 06/09/2026 5ta. Fecha - 27/09/2026

SAN LORENZO vs. COLON SJ COLON SJ vs. SAN LORENZO

LIBRE: SANJUSTINO LIBRE: SANJUSTINO

3ra. Fecha - 13/09/2026 6ta. fecha - 04/10/26

SANJUSTINO vs. SAN LORENZO SAN LORENZO vs. SANJUSTINO

LIBRE: COLON SJ LIBRE: COLON SJ

ZONA 2

LIGAS CLUBES

SANTA FE COSMOS

SANTA FE RACING

ESPERANZA JUVENTUD

1ra. Fecha - 30/08/2026 4ta. fecha - 20/09/2026

COSMOS vs. RACING RACING vs. COSMOS

LIBRE: ESPERANZA LIBRE: ESPERANZA

2da. fecha - 06/09/2026 5ta. Fecha - 27/09/2026

ESPERANZA vs. COSMOS COSMOS vs. ESPERANZA

LIBRE: RACING LIBRE: RACING

3ra. Fecha - 13/09/2026 6ta. fecha - 04/10/26

RACING vs. ESPERANZA ESPERANZA vs. RACING

LIBRE: COSMOS LIBRE: COSMOS

ZONA 3

LIGAS CLUBES

SAN JORGE SAN JORGE

SAN LORENZO PSM

RAFAELA BEN HUR

ROSARIO ADIUR

1ra. Fecha - 30/08/2026 4ta. fecha - 20/09/2026

ADIUR vs. PSM PSM vs. ADIUR

SAN JORGE vs. BEN HUR BEN HUR vs. SAN JORGE

2da. fecha - 06/09/2026 5ta. Fecha - 27/09/2026

BEN HUR vs. ADIUR ADIUR vs. BEN HUR

PSM vs. SAN JORGE SAN JORGE vs. PSM

3ra. Fecha - 13/09/2026 6ta. fecha - 04/10/26

ADIUR vs. SAN JORGE SAN JORGE vs. ADIUR

BEN HUR vs. PSM PSM vs. BEN HUR

ZONA 4

LIGAS CLUBES

ALCORTA LOS ANDES

V.TUERTO RIVADAVIA

V.TUERTO STUDEBAKER

1ra. Fecha - 30/08/2026 4ta. fecha - 20/09/2026

RIVADAVIA vs. STUDEBAKER STUDEBAKER vs. RIVADAVIA

LIBRE: LOS ANDES LIBRE: LOS ANDES

2da. fecha - 06/09/2026 5ta. Fecha - 27/09/2026

LOS ANDES vs. RIVADAVIA RIVADAVIA vs. LOS ANDES

LIBRE: STUDEBAKER LIBRE: STUDEBAKER

3ra. Fecha - 13/09/2026 6ta. fecha - 04/10/26

STUDEBAKER vs. LOS ANDES LOS ANDES vs. STUDEBAKER

LIBRE: RIVADAVIA LIBRE: RIVADAVIA

ZONA 6

LIGAS CLUBES

CONCORDIA LIBERTAD

CONCORDIA COMUNICACIONES

COLON DEPRO

COLON REC.SAN JORGE

1ra. Fecha - 30/08/2026 4ta. fecha - 20/09/2026

A.LIBERTAD vs. DEPRO DEPRO vs. A.LIBERTAD

SAN JORGE vs. COMUNICACIONES COMUNICACIONES vs. SAN JORGE

2da. fecha - 06/09/2026 5ta. Fecha - 27/09/2026

COMUNICACIONES vs. A.LIBERTAD A.LIBERTAD vs. COMUNICACIONES

DEPRO vs. SAN JORGE SAN JORGE vs. DEPRO

3ra. Fecha - 13/09/2026 6ta. fecha - 04/10/26

A.LIBERTAD vs. SAN JORGE SAN JORGE vs. A.LIBERTAD

COMUNICACIONES vs. DEPRO DEPRO vs. COMUNICACIONES

ZONA 7

LIGAS CLUBES

COLON ACHIRENSE

COLON AT.SAUCE

C.DEL URUGUAY PARQUE SUR

GUALEGUAYCHU JUVENTUD UNIDA

1ra. Fecha - 30/08/2026 4ta. fecha - 20/09/2026

SAUCE vs. PARQUE SUR PARQUE SUR vs. SAUCE

J.UNIDA vs. ACHIRENSE ACHIRENSE vs. J.UNIDA

2da. fecha - 06/09/2026 5ta. Fecha - 27/09/2026

ACHIRENSE vs. SAUCE SAUCE vs. ACHIRENSE

PARQUE SUR vs. J.UNIDA J.UNIDA vs. PARQUE SUR

3ra. Fecha - 13/09/2026 6ta. fecha - 04/10/26

SAUCE vs. J.UNIDA J.UNIDA vs. SAUCE

ACHIRENSE vs. PARQUE SUR PARQUE SUR vs. ACHIRENSE

El reglamento de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur

Primera Ronda:

Está integrada por SIETE (7) zonas, cuatro de cuatro (4) clubes cada una y tres de tres (3) clubes cada una.-

Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Segunda Ronda los clubes ubicados en el primer lugar y segundo lugar de todas las zonas y los dos mejores clubes ubicados en el tercer lugar de las zonas integradas por cuatro clubes cada una (Total 16 equipos).-

Segunda Ronda:

Está integrada por los dieciséis (16) clubes clasificados de la Primera Ronda.-

Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.

Los ocho (8) ganadores clasifican a la Tercera Ronda.

Tercera Ronda:

Está integrada por los ocho (8) clubes clasificados de la Segunda Ronda.-

Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.-

Los cuatro (4) ganadores clasifican a la Cuarta Ronda.

Cuarta Ronda:

Está integrada por los cuatro (4) clubes clasificados de la Tercera Ronda.-

Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.-

Los dos (2) ganadores clasifican a la Quinta Ronda.

Quinta Ronda:

Estará integrada por los dos (2) clubes clasificados de la Cuarta Ronda.-

Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.-

El PERDEDOR SE ADJUDICA EL DERECHO A PARTICIPAR EN EL TORNEO ARGENTINO DEL INTERIOR.-

EL GANADOR SE ADJUDICA EN DERECHO A PARTICIPAR EN LA ETAPA FINAL.-

ETAPA FINAL: (1 FECHA – 20.12.2026)

ESTARÁ INTEGRADA POR LOS GANADORES DE CADA REGION DEPORTIVA (ocho -8- clubes).-

Se disputará por eliminación directa a un solo partido en estadio neutral.-

En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del Reglamento General de la AFA.-

Fuente: Ascenso del Interior

Torneo Regional Amateur Consejo Federal Belgrano Neuquen Don Bosco Atlético Paraná
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