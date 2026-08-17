El Torneo Regional Amateur 2026 está a la vuelta de la esquina y este lunes, el Consejo Federal dió a conocer las zonas, el fixture y la forma de disputa para las regiones Norte, Patagonia y Litoral Sur. Este torneo ofrecerá cuatro ascensos al Federal A.
Está el fixture del Torneo Regional Amateur 2026
El Consejo Federal dió a conocer las zonas, fixture y reglamento de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur.
En representación de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) participarán Atlético Paraná, Neuquen, Belgrano y Don Bosco, que estarán agrupados en la Zona 5. El fixture quedó conformado de la siguiente manera:
Fecha 1 (30/8): Atlético Paraná-Neuquen y Don Bosco-Belgrano
Fecha 2 (6/9): Belgrano-Atlético Paraná y Neuquen-Don Bosco
Fecha 3 (13/9): Atlético Paraná-Don Bosco y Belgrano-Neuquen
Fecha 4 (20/9): Neuquen-Atlético Paraná y Belgrano-Don Bosco
Fecha 5 (27/9): Atlético Paraná-Belgrano y Don Bosco-Neuquen
Fecha 6 (4/10): Don Bosco-Atlético Paraná y Neuquen-Belgrano
Las otras zonas de la Región Litoral Sur
ZONA 1
LIGAS CLUBES
SANTA FE SANJUSTINO
SANTA FE COLON SJ
ESPERANZA SAN LORENZO
1ra. Fecha - 30/08/2026 4ta. fecha - 20/09/2026
COLON SJ vs. SANJUSTINO SANJUSTINO vs. COLON SJ
LIBRE: SAN LORENZO LIBRE: SAN LORENZO
2da. fecha - 06/09/2026 5ta. Fecha - 27/09/2026
SAN LORENZO vs. COLON SJ COLON SJ vs. SAN LORENZO
LIBRE: SANJUSTINO LIBRE: SANJUSTINO
3ra. Fecha - 13/09/2026 6ta. fecha - 04/10/26
SANJUSTINO vs. SAN LORENZO SAN LORENZO vs. SANJUSTINO
LIBRE: COLON SJ LIBRE: COLON SJ
ZONA 2
LIGAS CLUBES
SANTA FE COSMOS
SANTA FE RACING
ESPERANZA JUVENTUD
1ra. Fecha - 30/08/2026 4ta. fecha - 20/09/2026
COSMOS vs. RACING RACING vs. COSMOS
LIBRE: ESPERANZA LIBRE: ESPERANZA
2da. fecha - 06/09/2026 5ta. Fecha - 27/09/2026
ESPERANZA vs. COSMOS COSMOS vs. ESPERANZA
LIBRE: RACING LIBRE: RACING
3ra. Fecha - 13/09/2026 6ta. fecha - 04/10/26
RACING vs. ESPERANZA ESPERANZA vs. RACING
LIBRE: COSMOS LIBRE: COSMOS
ZONA 3
LIGAS CLUBES
SAN JORGE SAN JORGE
SAN LORENZO PSM
RAFAELA BEN HUR
ROSARIO ADIUR
1ra. Fecha - 30/08/2026 4ta. fecha - 20/09/2026
ADIUR vs. PSM PSM vs. ADIUR
SAN JORGE vs. BEN HUR BEN HUR vs. SAN JORGE
2da. fecha - 06/09/2026 5ta. Fecha - 27/09/2026
BEN HUR vs. ADIUR ADIUR vs. BEN HUR
PSM vs. SAN JORGE SAN JORGE vs. PSM
3ra. Fecha - 13/09/2026 6ta. fecha - 04/10/26
ADIUR vs. SAN JORGE SAN JORGE vs. ADIUR
BEN HUR vs. PSM PSM vs. BEN HUR
ZONA 4
LIGAS CLUBES
ALCORTA LOS ANDES
V.TUERTO RIVADAVIA
V.TUERTO STUDEBAKER
1ra. Fecha - 30/08/2026 4ta. fecha - 20/09/2026
RIVADAVIA vs. STUDEBAKER STUDEBAKER vs. RIVADAVIA
LIBRE: LOS ANDES LIBRE: LOS ANDES
2da. fecha - 06/09/2026 5ta. Fecha - 27/09/2026
LOS ANDES vs. RIVADAVIA RIVADAVIA vs. LOS ANDES
LIBRE: STUDEBAKER LIBRE: STUDEBAKER
3ra. Fecha - 13/09/2026 6ta. fecha - 04/10/26
STUDEBAKER vs. LOS ANDES LOS ANDES vs. STUDEBAKER
LIBRE: RIVADAVIA LIBRE: RIVADAVIA
ZONA 6
LIGAS CLUBES
CONCORDIA LIBERTAD
CONCORDIA COMUNICACIONES
COLON DEPRO
COLON REC.SAN JORGE
1ra. Fecha - 30/08/2026 4ta. fecha - 20/09/2026
A.LIBERTAD vs. DEPRO DEPRO vs. A.LIBERTAD
SAN JORGE vs. COMUNICACIONES COMUNICACIONES vs. SAN JORGE
2da. fecha - 06/09/2026 5ta. Fecha - 27/09/2026
COMUNICACIONES vs. A.LIBERTAD A.LIBERTAD vs. COMUNICACIONES
DEPRO vs. SAN JORGE SAN JORGE vs. DEPRO
3ra. Fecha - 13/09/2026 6ta. fecha - 04/10/26
A.LIBERTAD vs. SAN JORGE SAN JORGE vs. A.LIBERTAD
COMUNICACIONES vs. DEPRO DEPRO vs. COMUNICACIONES
ZONA 7
LIGAS CLUBES
COLON ACHIRENSE
COLON AT.SAUCE
C.DEL URUGUAY PARQUE SUR
GUALEGUAYCHU JUVENTUD UNIDA
1ra. Fecha - 30/08/2026 4ta. fecha - 20/09/2026
SAUCE vs. PARQUE SUR PARQUE SUR vs. SAUCE
J.UNIDA vs. ACHIRENSE ACHIRENSE vs. J.UNIDA
2da. fecha - 06/09/2026 5ta. Fecha - 27/09/2026
ACHIRENSE vs. SAUCE SAUCE vs. ACHIRENSE
PARQUE SUR vs. J.UNIDA J.UNIDA vs. PARQUE SUR
3ra. Fecha - 13/09/2026 6ta. fecha - 04/10/26
SAUCE vs. J.UNIDA J.UNIDA vs. SAUCE
ACHIRENSE vs. PARQUE SUR PARQUE SUR vs. ACHIRENSE
El reglamento de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur
Primera Ronda:
Está integrada por SIETE (7) zonas, cuatro de cuatro (4) clubes cada una y tres de tres (3) clubes cada una.-
Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.
Clasifican a la Segunda Ronda los clubes ubicados en el primer lugar y segundo lugar de todas las zonas y los dos mejores clubes ubicados en el tercer lugar de las zonas integradas por cuatro clubes cada una (Total 16 equipos).-
Segunda Ronda:
Está integrada por los dieciséis (16) clubes clasificados de la Primera Ronda.-
Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.
Los ocho (8) ganadores clasifican a la Tercera Ronda.
Tercera Ronda:
Está integrada por los ocho (8) clubes clasificados de la Segunda Ronda.-
Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.-
Los cuatro (4) ganadores clasifican a la Cuarta Ronda.
Cuarta Ronda:
Está integrada por los cuatro (4) clubes clasificados de la Tercera Ronda.-
Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.-
Los dos (2) ganadores clasifican a la Quinta Ronda.
Quinta Ronda:
Estará integrada por los dos (2) clubes clasificados de la Cuarta Ronda.-
Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.-
El PERDEDOR SE ADJUDICA EL DERECHO A PARTICIPAR EN EL TORNEO ARGENTINO DEL INTERIOR.-
EL GANADOR SE ADJUDICA EN DERECHO A PARTICIPAR EN LA ETAPA FINAL.-
ETAPA FINAL: (1 FECHA – 20.12.2026)
ESTARÁ INTEGRADA POR LOS GANADORES DE CADA REGION DEPORTIVA (ocho -8- clubes).-
Se disputará por eliminación directa a un solo partido en estadio neutral.-
En caso de igualdad al cabo de los noventa minutos, la definición se operará mediante la ejecución de tiros desde el punto penal conforme a las disposiciones del Art. 111 punto c) del Reglamento General de la AFA.-
Fuente: Ascenso del Interior