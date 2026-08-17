Rescataron a una mujer que se ahogaba en el río Uruguay Personal de la Prefectura Naval Argentina rescató a una mujer que se estaba ahogando en medio de un canal del río Uruguay. 17 de agosto 2026 · 17:11hs

Prefectura divisó a una mujer que se encontraba en medio del canal y fue rescatada.

Personal de Prefectura Naval Argentina rescató y asistió a una persona que se estaba ahogando en el canal de acceso al puerto entrerriano de Concepción del Uruguay. El procedimiento se inició en el marco del operativo SENADE, mientras los efectivos realizaban tareas de patrullaje preventivo.

Mujer rescatada del río Uruguay. A la altura del kilómetro 186,6 del río Uruguay, divisaron a una mujer que se encontraba en medio del canal, pidiendo auxilio y con dificultades para mantenerse a flote. Inmediatamente, se dirigieron hacia el lugar y activaron el protocolo de rescate, logrando extraerla del agua y resguardarla a bordo de la embarcación de la autoridad marítima nacional, indicó El Entre Ríos.

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Una vez arribados a la costa, la mujer recibió asistencia médica y posteriormente fue trasladada al hospital local para una mejor atención. Interviene en la causa la Fiscalía local, a cargo del doctor Eduardo Santos.