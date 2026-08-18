Boca busca cerrar el pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana

Desde las 19 visitará a Recoleta de Paraguay en el Defensores del Chaco. El Xeneize, que en el juego de ida ganó 3 a 1, no contará con Leandro Paredes.

Boca visitará este miércoles a Recoleta de Paraguay, con el objetivo de asegurarse la clasificación a los cuartos de final en la Copa Sudamericana. El partido, que está programado para las 19, se disputará en el Estadio Defensores del Chaco, y será televisado por ESPN y Disney+ Premium. El árbitro será el uruguayo Andrés Matonte.

El Xeneize llega como el gran candidato a quedarse con la clasificación, ya que en el encuentro de ida se impuso por 3-1 gracias a los goles de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores. Previamente, en los octavos de final, el elenco de La Ribera había conseguido la clasificación tras derrotar en los penales a O’Higgins de Chile en una muy sufrida serie.

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En lo que respecta al plano local, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena atraviesan un complicado momento y están fuera de los puestos de clasificación a los playoffs en el Torneo Clausura después de cinco fechas disputadas.

Leandro Paredes, la gran ausencia del Xeneize

De cara a este enfrentamiento, la gran baja de Boca será la de su capitán Leandro Paredes, quien sufrió una lesión muscular. Leandro Lozano y Marco Pellegrino son los restantes futbolistas que estarán al margen para el juego de esta noche.

La situación de los tres futbolistas condiciona el armado del equipo. En este sentido se vislumbran varios cambios. Dos de ellos parecen salir de memoria: Dylan Gorosito por Lozano y Ayrton Costa por Pellegrino.

El reemplazante de Paredes, en cambio, todavía es una incógnita. Si el DT decide ir pieza por pieza, podrían ingresar Tomás Belmonte o Camilo Rey Domenech. Pero si opta por modificar el esquema y darle más vértigo al frente de ataque, jugaría Miguel Merentiel y se mantendría Sebastián Villa en el equipo.

Por otro lado, el ecuatoriano Enner Valencia, una de las incorporaciones de Boca, fue citado por primera vez. El centrodelantero formaría parte del banco de suplentes del Xeneize.

La sorpresa de la Copa Sudamericana

Recoleta, por su parte, fue una de las sorpresas de la fase de grupos, ya que finalizó primero en su zona, al terminar por encima de grandes equipos del fútbol sudamericano como Santos de Brasil y San Lorenzo.

Probables formaciones de Recoleta y Boca Juniors

Recoleta: Nelson Ferreira; Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo y Pedro Ríos; Juan Falcón, Juan Franco, Ronal Domínguez, Orlín Barreto; Aldo González y Paul Charpentier. DT: Jorge González

Boca Juniors: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena