Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: el SMN renovó las alertas por tormentas para este martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó para este martes las alertas por tormentas para la gran parte del territorio de Entre Ríos.

17 de agosto 2026 · 20:25hs
El SMN renovó para este martes las alertas por tormentas para la gran parte de Entre Ríos.

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El SMN renovó para este martes las alertas por tormentas para la gran parte de Entre Ríos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por fuertes tormentas para este martes en gran parte de Entre Ríos. El aviso contempla nivel naranja y amarillo, de acuerdo con las condiciones previstas para cada zona.

LEER MÁS: El SMN renovó el alerta naranja por tormentas y vientos para este jueves

El informe de SMN para Entre Ríos

Todo el territorio provincial, a excepción de los departamentos Gualeguay y Victoria, se encuentra bajo alerta amarilla. Se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por lluvias intensas en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Más viajeros y menos gasto: Entre Ríos mantuvo un buen movimiento durante el fin de semana largo.

Más viajeros y menos gasto: Entre Ríos mantuvo un buen movimiento durante el fin de semana largo

Entre Ríos logró un récord histórico de producción agrícola con más de 10 millones de toneladas.

Entre Ríos logró un récord histórico de producción agrícola con más de 10 millones de toneladas

En esta zona, los valores de precipitación acumulada se estiman entre 40 y 60 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

En tanto, los departamentos Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador se encuentran bajo alerta naranja. En estas zonas se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, fuertes ráfagas y granizo localizado.

Para estos departamentos, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 80 y 100 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

Para tener en cuenta

Ante este escenario, desde Defensa Civil se solicita a la población extremar las precauciones y adoptar las medidas necesarias para prevenir inconvenientes durante el desarrollo de las tormentas.

Se recomienda asegurar o retirar de balcones, terrazas y patios aquellos objetos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, tendederos y muebles de jardín.

También se aconseja evitar salir de los hogares si no es estrictamente necesario y no refugiarse debajo de árboles, postes o estructuras que puedan representar un riesgo.

Asimismo, se solicita no sacar los residuos durante el período de tormentas, a fin de evitar la obstrucción de sumideros y desagües que pueda favorecer anegamientos.

En caso de tener que circular, se recomienda extremar las precauciones, conducir con las luces bajas encendidas, reducir la velocidad, aumentar la distancia de frenado y evitar atravesar calles o zonas anegadas.

Entre Ríos SMN Alertas tormentas
Noticias relacionadas
Entre Ríos prepara una respuesta sanitaria integral ante el impacto eventual del fenómeno El Niño.

Entre Ríos prepara una respuesta sanitaria integral ante el impacto eventual del fenómeno El Niño

Entre Ríos se metió en la final del Campeonato Argentino de Infantiles

Entre Ríos se metió en la final del Campeonato Argentino de Infantiles

Estudios en loros domésticos de Entre Ríos no detectaron Salmonella, una bacteria transmisible a personas. 

Estudios en loros domésticos de Entre Ríos no detectaron Salmonella, una bacteria transmisible a personas

En Entre Ríos se jubiló la primera maestra trans. 

Entre Ríos: se jubiló la primera maestra trans

Ver comentarios

Lo último

Charly García fue a ver a Rubén Blades a su show

Charly García fue a ver a Rubén Blades a su show

Meta enfrenta el juicio más grande de su historia por los efectos de sus redes sociales

Meta enfrenta el juicio más grande de su historia por los efectos de sus redes sociales

Más viajeros y menos gasto: Entre Ríos mantuvo un buen movimiento durante el fin de semana largo

Más viajeros y menos gasto: Entre Ríos mantuvo un buen movimiento durante el fin de semana largo

Ultimo Momento
Charly García fue a ver a Rubén Blades a su show

Charly García fue a ver a Rubén Blades a su show

Meta enfrenta el juicio más grande de su historia por los efectos de sus redes sociales

Meta enfrenta el juicio más grande de su historia por los efectos de sus redes sociales

Más viajeros y menos gasto: Entre Ríos mantuvo un buen movimiento durante el fin de semana largo

Más viajeros y menos gasto: Entre Ríos mantuvo un buen movimiento durante el fin de semana largo

Federación Agraria Entre Ríos abordó la carne, el agua y la situación del sector arrocero

Federación Agraria Entre Ríos abordó la carne, el agua y la situación del sector arrocero

Hasta fin de año: cuántos feriados quedan este 2026 en Argentina

Hasta fin de año: cuántos feriados quedan este 2026 en Argentina

Policiales
Rescataron a una mujer que se ahogaba en el río Uruguay

Rescataron a una mujer que se ahogaba en el río Uruguay

Barrio Capibá: intensa labor para sofocar el incendio de una vivienda

Barrio Capibá: intensa labor para sofocar el incendio de una vivienda

Paraná: un camión volcó en el Acceso Norte bajo una lluvia torrencial

Paraná: un camión volcó en el Acceso Norte bajo una lluvia torrencial

Paraná: lo siguieron tras verlo escapar, se ocultó en una vivienda y fue detenido

Paraná: lo siguieron tras verlo escapar, se ocultó en una vivienda y fue detenido

Demoraron a dos adolescentes armados en Paraná XVI

Demoraron a dos adolescentes armados en Paraná XVI

Ovación
Está el fixture del Torneo Regional Amateur 2026

Está el fixture del Torneo Regional Amateur 2026

Independiente retornó a la victoria tras una semana caótica

Independiente retornó a la victoria tras una semana caótica

El Chino Maidana fue incluído en el Salón de la Fama del Boxeo

El Chino Maidana fue incluído en el Salón de la Fama del Boxeo

Torneo Clausura: Vélez empató y resignó su condición de líder del Grupo A

Torneo Clausura: Vélez empató y resignó su condición de líder del Grupo A

Gonzalo Montiel sufrió una distensión en el aductor y River no lo tendrá en la ida de la Copa Sudamericana

Gonzalo Montiel sufrió una distensión en el aductor y River no lo tendrá en la ida de la Copa Sudamericana

La provincia
Más viajeros y menos gasto: Entre Ríos mantuvo un buen movimiento durante el fin de semana largo

Más viajeros y menos gasto: Entre Ríos mantuvo un buen movimiento durante el fin de semana largo

Federación Agraria Entre Ríos abordó la carne, el agua y la situación del sector arrocero

Federación Agraria Entre Ríos abordó la carne, el agua y la situación del sector arrocero

Empleados municipales repartieron golosinas durante la jornada de recolección en Paraná

Empleados municipales repartieron golosinas durante la jornada de recolección en Paraná

Paraná Lee bajó el telón con libros, historias y una fuerte presencia del público

Paraná Lee bajó el telón con libros, historias y una fuerte presencia del público

Entre Ríos: el SMN renovó las alertas por tormentas para este martes

Entre Ríos: el SMN renovó las alertas por tormentas para este martes

Dejanos tu comentario