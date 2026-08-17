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Federación Agraria Entre Ríos abordó la carne, el agua y la situación del sector arrocero

Federación Agraria Entre Ríos de encuentros en Santa Fe, Gualeguay y Paraná, donde se analizaron producción ganadera, recursos hídricos y actividad arrocera.

17 de agosto 2026 · 22:40hs
Federación Agraria Entre Ríos abordó la carne

Federación Agraria Entre Ríos abordó la carne, el agua y la situación del sector arrocero.

El Distrito III Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA) desarrolló una agenda de reuniones y actividades vinculadas con distintos sectores de la producción agropecuaria. Representantes de la entidad participaron de una jornada sobre producción de carne Holando en Santa Fe, una reunión del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa) en Gualeguay y un encuentro con legisladores para analizar la situación de la actividad arrocera.

La primera actividad se realizó en el establecimiento Uncoga Feedlot Cooperativo, en Humboldt, provincia de Santa Fe, bajo el lema “El negocio de la carne Holando: cómo producir calidad y blindar tu margen”.

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Carlos Pautasso, Jorge “El Pajaroo” Retamozo y Germán Martínez fueron algunos de los empleados que participaron de esta particular jornada.

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En representación de FAA Entre Ríos participó Matías Martiarena, quien asistió a una nueva jornada a campo organizada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

El encuentro contó con la participación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Rafaela e incluyó presentaciones técnicas, un almuerzo y distintas recorridas a campo. Los contenidos estuvieron centrados en la calidad de la carne y el manejo sanitario de la raza Holando.

Uso de los recursos hídricos

Otra de las actividades contó con la participación de Luciano Challio en una nueva reunión del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa), realizada en Gualeguay.

Durante el encuentro se analizaron diferentes aspectos relacionados con la cuenca del arroyo Clé y se formalizó la constitución de la Asociación del Consorcio de Copropietarios del Valle del Arroyo Clé.

La agenda de la entidad también incluyó una reunión virtual del Comité Ejecutivo de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos. En ese ámbito se dio continuidad al trabajo conjunto entre las instituciones que integran el espacio, con el objetivo de promover y fortalecer la implementación de prácticas sustentables en las actividades productivas de la provincia.

Situación del arroz

Por otra parte, Challio participó de una reunión realizada en la Asociación de Plantadores de Arroz, donde representantes del sector mantuvieron un encuentro con legisladores nacionales y provinciales de bloques opositores del Congreso y de la Legislatura entrerriana.

Durante la reunión se analizó la situación que atraviesa la actividad arrocera y se intercambiaron opiniones sobre el escenario económico nacional y provincial.

De esta manera, FAA Entre Ríos mantuvo una agenda centrada en problemáticas que atraviesan diferentes actividades productivas, con participación en espacios vinculados con la ganadería, los recursos hídricos, las buenas prácticas agropecuarias y el sector arrocero.

Federación Agraria Entre Ríos Carne Agua arrocero
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