Murió a los 36 años Hayden Panettiere, estrella de la saga Scream

La actriz, cuyo deceso fue confirmado por su representante, también alcanzó fama internacional por sus trabajos en Heroes y Nashville.

Hayden Panettiere, actriz estadounidense reconocida por sus participaciones en la saga Scream y por sus papeles protagónicos en las series Heroes y Nashville, murió a los 36 años. La noticia fue confirmada este domingo por su representante, aunque por el momento no se dieron a conocer las causas.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla", indicó un comunicado oficial citado por la cadena ABC.

La muerte de la artista se produjo cuando atravesaba una nueva etapa profesional marcada por la publicación de sus memorias y por el regreso a la actividad pública después de varios años en los que habló abiertamente de diferentes problemas personales y de salud.

Nacida el 21 de agosto de 1989 en Palisades, Nueva York, Panettiere comenzó su carrera durante la infancia y luego la continuó durante más de tres décadas entre televisión, cine, música y doblaje.

Con el paso de los años fue sumando participaciones en distintas producciones hasta alcanzar reconocimiento internacional en 2006 gracias a Heroes. En esa serie interpretó a Claire Bennet, una estudiante secundaria con la capacidad de regenerarse físicamente, personaje que se convirtió en uno de los rostros más populares de la ficción durante varias temporadas.

A partir de 2012 obtuvo otro de los papeles centrales de su carrera cuando fue convocada para interpretar a Juliette Barnes en Nashville, serie que se mantuvo al aire hasta 2018 y le permitió combinar actuación y música, una faceta que también desarrolló a lo largo de los años.

Además de sus trabajos televisivos, Panettiere construyó una importante carrera cinematográfica. Participó en producciones como Duelo de titanes (Remember the Titans), Criando a Helen, Ice Princess y I Love You, Beth Cooper. Sin embargo, una de sus interpretaciones más recordadas fue la de Kirby Reed dentro de la saga Scream.

El personaje apareció por primera vez en Scream 4, estrenada en 2011, y años más tarde regresó a la saga con su participación en Scream VI, lanzada en 2023.

La relación con el campeón de peso pesado, Vladimir Klitschko

La actriz mantuvo una relación de varios años con Vladimir Klitschko, excampeón mundial de peso pesado. La pareja mantuvo una relación en diferentes etapas entre 2009 y 2018. Fruto de ese vínculo nació Kaya, la hija que ambos tuvieron en 2014.

Tras su ruptura permanente en 2018, su vida social se volvió muy mediática y Hayden fue fotografiada en estado de ebriedad vomitando a la salida de un bar.

Entró en tratamiento por abuso de sustancias por primera vez cuando su hija tenía cuatro meses y en mayo de 2016 ingresó a rehabilitación por segunda vez.

A comienzos de 2026, la actriz presentó This Is Me: A Reckoning (Esta soy yo: un ajuste de cuentas), una obra autobiográfica de 320 páginas en la que repasó distintos momentos de su vida profesional y personal.

El libro incluyó referencias a su experiencia como estrella infantil, sus problemas de adicción, la depresión posparto y los desafíos que atravesó mientras construía una carrera bajo una fuerte exposición pública.

En los últimos años también había hablado públicamente sobre el impacto que tuvo en su vida la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, ocurrida en 2023 a los 28 años debido a complicaciones cardíacas.

Antes de publicar sus memorias, Panettiere contó que una de sus inquietudes durante el proceso de escritura fue la reacción que podría tener su expareja frente a algunos pasajes del libro.

“Quiero decir, mi publicista también es una gran amiga y confío en ella, así que recurrí a ella para saberlo. Y luego me aseguré de que Vlad no se enfadara conmigo. Pero aparte de eso, solo tenía que decir mi verdad, y es solo mía”, expresó.

En el libro, además, realizó una confesión personal: "Ahora que sé que este libro va a publicarse, me siento cómoda diciendo que soy bisexual. Me siento cómoda diciendo con seguridad: 'Sí, soy bisexual'. ¡Al fin lo dije! Necesité 36 años para asumirlo frente al mundo".

Su lucha contra las adicciones: "Bebí alcohol desde los 8 años"

"Crecí gran parte de mi niñez en Italia y siempre tomábamos copas diluidas de vino tinto con la cena; bebí alcohol por primera vez a los 8 años y nunca lo asocié a algo negativo", confesó la actriz.

"A lo largo de mi vida siempre que pensé que había algo muy mal en mí, recurrí a: 'El alcohol arreglará esto', pero no fue así, porque aunque te adormezca al principio, luego lo empeora todo", manifestó.

Ingresó a rehabilitación dos veces y empezó terapia para tratar trastornos de ansiedad debilitante. Su adicción empeoró en medio del salto a la fama internacional que le brindó la serie Nashville. "El día nunca terminaba. Eran jornadas de grabación de 10 horas y filmé durante seis años, 10 meses al año, así que no podía tomar aire ni tomarme un descanso", confesó.

Fuente: Clarín.