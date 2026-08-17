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Barrio Capibá: intensa labor para sofocar el incendio de una vivienda

Efectivos de Bomberos Voluntarios, Zapadores y la Policía de Entre Ríos trabajaron de manera coordinada para controlar las llamas en una vivienda de barrio Capibá

17 de agosto 2026 · 14:02hs
Barrio Capibá: intensa labor para sofocar el incendio de una vivienda

En una intervención de urgencia, una unidad del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se desplazó hacia el barrio Capibá tras el reporte de un incendio en una vivienda. Al arribar al lugar, el personal inició de inmediato las maniobras necesarias para controlar la situación y asegurar el sector perimetral, evitando que el foco ígneo se extendiera a propiedades linderas.

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Barrio Capibá: intensa labor para sofocar el incendio de una vivienda

El operativo destacó por la colaboración interinstitucional, ya que los Bomberos Voluntarios trabajaron de forma conjunta con la Autobomba Nº 59 de Bomberos Zapadores.

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Asimismo, se contó con el apoyo fundamental del personal de la Comisaría 3ª de la Policía de Entre Ríos, quienes colaboraron en las tareas de seguridad y ordenamiento en el sitio del siniestro.

Gracias al rápido accionar de las dotaciones, se logró estabilizar el área y concluir las tareas de enfriamiento satisfactoriamente.

barrio Capibá Vivienda
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