Las charlas en Paraná Lee podrán seguirse en vivo por canales oficiales durante la XIV edición de la Feria del Libro, que se realizará hasta el lunes 17.

Paraná Lee transmitirá por streaming los conversatorios con destacados escritores y autores argentinos.

La XIV edición de la Feria del Libro Paraná Lee ofrecerá la posibilidad de seguir en vivo por streaming los conversatorios con destacados escritores y referentes del ámbito literario y científico argentino. La propuesta se desarrollará del 14 al 17 de agosto en Sala Mayo del Puerto Nuevo, con entrada libre y gratuita.

La feria, organizada por la Municipalidad de Paraná, reunirá durante el fin de semana largo a lectores, editores, libreros y autores en una programación que incluye charlas, presentaciones de libros, actividades para las infancias y propuestas culturales para todas las edades.

Paraná Lee abrió sus puertas con una jornada dedicada a las escuelas, los libros y la lectura

Paraná Lee ofrece tres jornadas con escritores, presentaciones, talleres y propuestas para todas las edades

Escritores y referentes de distintas disciplinas

Entre los invitados que participarán de los conversatorios se encuentran Martín Kohan, Camila Perochena, Luciano Lamberti, Josefina Licitra, Paula Galansky, Diego Golombek, Carmen Cáceres, Martín Sivak, Mauricio Dayub, Tomás Downey, Luciano Wernicke y Pedro Mairal.

Los encuentros permitirán abordar diferentes aspectos de la literatura, la escritura, la cultura y otras áreas vinculadas con la producción intelectual. Las actividades presenciales se desarrollarán en Sala Mayo, a la vera del río Paraná.

Cómo seguir los conversatorios en vivo

Quienes no puedan asistir a la feria tendrán la posibilidad de acceder a los conversatorios mediante los canales oficiales de YouTube de la Municipalidad de Paraná y del Honorable Concejo Deliberante.

También se difundirá contenido de la programación a través de las plataformas de la Editorial Municipal de Paraná y Radio Costa Paraná.

De esta manera, la organización busca ampliar el alcance de las actividades y facilitar el acceso a las charlas con los autores invitados más allá del público que concurra presencialmente.

Más de 80 stands y una agenda cultural

Paraná Lee podrá visitarse hasta el lunes 17 de agosto, de 10 a 20, en Sala Mayo del Puerto Nuevo. El acceso es libre y gratuito.

La feria cuenta con más de 80 stands con venta de libros y una agenda que incluye presentaciones de autores entrerrianos, actividades destinadas a las infancias y encuentros con escritores.

En esta edición, además, Santa Fe participa como ciudad invitada, sumando autores y propuestas a una programación que busca fortalecer el intercambio cultural de la región.