Obra esperada en Rowing: El Yarará ya tiene su pileta climatizada

El Paraná Rowing Club concretó un proyecto que demandó más de un año de trabajo. Es un moderno globo con caldera.

“Es un globo inflado con unas turbinas especiales para que el calor no salga y la persona pueda venir y estar lo más cómoda posible”, explicó Brollo Sattler, capitán de Rowing.

El Paraná Rowing Club concretó uno de los proyectos que durante mucho tiempo fue un anhelo de dirigentes y socios: la climatización de la pileta semiolímpica del predio El Yarará, ubicado en la zona del Acceso Norte de Paraná.

Luego de más de un año de trabajo y una importante inversión, la pileta ya se encuentra en funcionamiento. La obra incluyó la instalación de una caldera, turbinas y un moderno globo presurizado que permite conservar la temperatura del agua y mantener un ambiente confortable para los nadadores.

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Palabra desde la dirigencia de Rowing

El proyecto surgió a partir del crecimiento que tuvo la actividad de natación dentro de la institución. El capitán del club, Dalmiro Brollo Sattler, explicó que la intención fue reforzar la infraestructura y darle mayor utilización al predio durante todo el año.

“Por el gran crecimiento que tiene la natación en el club, necesitábamos reforzar el tema de la pileta climatizada. Ya teníamos la de la sede y decidimos apostar y encarar este proyecto para climatizar la pileta de Yarará”, señaló el nuevo dirigente de la entidad Remera.

Según explicó, la iniciativa comenzó el año pasado con la compra de la caldera y las turbinas, mientras que durante este año se completaron los trabajos y la inversión necesaria para ponerla en funcionamiento.

La pileta está destinada principalmente a la práctica deportiva y cuenta con todos sus andariveles. Para los entrenamientos, la temperatura del agua se mantiene entre los 28 y 29 grados, mientras que para actividades recreativas puede elevarse hasta aproximadamente 32 grados.

El sistema también contempla un calefactor para mantener una temperatura ambiente adecuada cuando los nadadores salen del agua.

“Es un globo inflado con unas turbinas especiales para que el calor no salga y la persona pueda venir y estar lo más cómoda posible”, explicó el capitán Brollo Sattler.

La pileta se encuentra disponible para los socios de lunes a domingo, de 8 a 20, con vestuarios, profesores y guardavidas durante todo el horario de funcionamiento.

“Están todos los socios invitados a venir a nadar de forma recreativa o competitiva”, destacó el capitán.

La climatización de la pileta semiolímpica representa mucho más que la incorporación de una nueva prestación para los socios. Para el Paraná Rowing Club, se trata de una obra estratégica que apunta a fortalecer el desarrollo de la natación y, al mismo tiempo, consolidar al predio Yarará como un espacio de uso permanente.

El proyecto de la pileta principal del predio comenzó como un anhelo de la dirigencia y de los socios, atravesó diferentes etapas de inversión y finalmente pudo concretarse con la puesta en funcionamiento del sistema de climatización.

Ahora, el desafío será aprovechar esta nueva infraestructura para generar mayor actividad durante los meses en los que tradicionalmente el predio tiene una menor concurrencia.

Mientras se aguarda la inauguración formal, la pileta ya está lista para recibir a los nadadores. Con sus andariveles, el sistema de climatización, los vestuarios, profesores y guardavidas, Yarará suma así una propuesta que amplía las posibilidades deportivas del Paraná Rowing Club.

La institución apuesta a que la nueva obra permita que los socios incorporen el predio a sus actividades habituales y que la natación continúe creciendo dentro del club.

El objetivo está claro: que Yarará deje de ser solamente un lugar elegido durante el verano y se transforme, durante los 365 días del año, en uno de los espacios deportivos centrales del Paraná Rowing Club. Consideran que la climatización permitirá darle una mayor vida al predio, que tradicionalmente tiene su mayor movimiento durante los meses de verano.

Por cuestiones climáticas y de agenda de la dirigencia, todavía no se realizó la inauguración formal, aunque desde la institución esperan poder presentar próximamente la obra ante la sociedad y celebrar la concreción de un proyecto que marca un nuevo paso en el crecimiento del Paraná Rowing Club.