El consultor político argentino fue aprehendido en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando se disponía a viajar a Buenos Aires. Lo acusan de mandar matar a su ex pareja

Las autoridades bolivianas detuvieron este martes al exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, en el marco de una investigación por el ataque armado contra la abogada y activista Nadia Beller.

Según informaron medios locales, Cerimedo fue retenido cuando estaba por abordar un vuelo con destino a la ciudad de Buenos Aires. Tras su arresto, fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), organismo que interviene en la investigación.

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La causa se encuentra en etapa inicial y, hasta el momento, las autoridades no difundieron detalles sobre una eventual imputación formal ni sobre el alcance de las medidas judiciales adoptadas.

Detuvieron en Bolivia a Fernando Cerimedo, ex asesor de Javier Milei

El ataque a Nadia Beller

El episodio que dio origen a la investigación ocurrió el lunes por la noche en un hotel ubicado en la zona del Canal Isuto, en Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con la información preliminar difundida por medios bolivianos, Beller recibió tres disparos y fue trasladada a un centro de salud, donde permanece internada.

Los reportes indican que los atacantes llegaron al lugar disfrazados como repartidores de delivery. Tras efectuar los disparos, escaparon y habrían utilizado una motocicleta distinta de la que emplearon para arribar al hotel.

Las autoridades trabajan para determinar quiénes participaron del hecho, identificar a los autores materiales y establecer si existieron instigadores o colaboradores.

Una relación bajo investigación

Diversos medios bolivianos señalaron que Cerimedo y Beller habrían mantenido una relación sentimental. También indicaron que en las últimas semanas trascendieron denuncias y acusaciones cruzadas vinculadas a presuntos episodios de violencia.

Por el momento, los investigadores no informaron oficialmente qué relevancia tienen esos antecedentes dentro de la causa ni si guardan relación directa con el ataque ocurrido el lunes.

La investigación permanece abierta y bajo reserva, mientras continúan las tareas de recolección de pruebas y la toma de declaraciones.

Repercusión política

Cerimedo adquirió notoriedad pública en Argentina por su actividad como consultor y estratega digital, además de haber sido identificado en distintas oportunidades como asesor vinculado al oficialismo argentino.

En Bolivia también tuvo presencia en el debate político y mediático, especialmente por sus intervenciones en redes sociales y sus cruces públicos con dirigentes, militantes y simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), fuerza política asociada al expresidente Evo Morales.

La detención generó repercusión inmediata tanto en Bolivia como en Argentina debido a su perfil público y a la gravedad de los hechos investigados.

Investigación en curso

Hasta el momento no existe una resolución judicial que determine responsabilidades penales sobre Cerimedo ni sobre otras personas eventualmente involucradas en el caso.

Las autoridades bolivianas continúan reuniendo evidencia para esclarecer el ataque a Nadia Beller y establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

La evolución de la salud de la abogada, así como los avances de la investigación, serán claves en las próximas horas para determinar el rumbo de una causa que mantiene una fuerte atención pública en ambos países.