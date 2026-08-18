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España volvió a temblar: un sismo de 4,8 en Granada dejó tres heridos

El terremoto tuvo epicentro en Gójar. Hubo daños materiales y varias réplicas. Evacuaron la Alhambra.

18 de agosto 2026 · 09:09hs
España volvió a temblar: un sismo de 4,8 en Granada dejó tres heridos

Un fuerte terremoto de magnitud 4,8 sorprendió este martes a la ciudad de Granada y su área metropolitana, en el sur de España. El temblor dejó tres heridos leves, entre ellos una nena que fue trasladada al hospital, indicó Antonio Sanz, responsable de emergencias de la región de Andalucía, donde se ubica Granada.

El sismo generó momentos de tensión entre los habitantes y turistas. El movimiento, que se sintió con intensidad en toda la provincia y en zonas de Almería, Jaén y Málaga, provocó daños materiales y obligó a tomar medidas preventivas.

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El Instituto Geográfico Nacional de España (IGN) informó que el sismo se registró a las 10:37 de la mañana, con epicentro en Gójar, una localidad cercana a Alhendín, donde el sábado se registró otro sismo de 4,8 grados.

Además, se produjeron varias réplicas, entre ellas una de 4,2 a las 11:34, con epicentro en Alhendín.

LEER MÁS: Un terremoto de magnitud 5 hizo temblar Granada, España

Evacuaron la Alhambra

El temblor obligó a evacuar a los turistas que visitaban la Alhambra, que está “en revisión tras la actividad sísmica”, explicó en X el patronato del popular conjunto monumental en Granada.

“La dirección del patronato evalúa las condiciones de seguridad y decidirá sobre el cierre o una posible reapertura” del monumento inscrito en el Patrimonio Mundial de la Unesco, agregó.

Daños materiales y medidas de emergencia en Granada

El temblor fue el más fuerte de la secuencia sísmica que afecta a la región desde el viernes 14 de agosto. Solo cuatro días antes, otro sismo de 4,8 había causado daños en edificios de Granada, aunque tampoco hubo víctimas fatales.

Los servicios de emergencia de Andalucía recibieron cerca de 50 llamados por grietas y desprendimientos de cornisas y revestimientos en distintas construcciones.

Como precaución, las autoridades ordenaron el cierre de edificios administrativos, museos y el complejo monumental de la Alhambra, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. También se cerró la Ciudad del Deporte, mientras que los centros de atención permanecieron abiertos.

El metro de Granada redujo la velocidad de sus trenes a 30 kilómetros por hora y la Policía Local pidió a la población mantener la calma y alejarse de los edificios, consignó TN.

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